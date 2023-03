1994Réalisé par Alex Proyas(Dark City / I, Robot)La veille de leur mariage, Eric Draven et Shelly Webster sont sauvagement assassinés. Un an plus tard, un corbeau ramène Eric à la vie au cœur d'une ville plongée dans les ténèbres. Eric va se laisser conduire là où sa vengeance l'appelle. Pour que justice soit faite. Pour l'amour de Shelly.L'un des meilleurs films de Alex Proyas.Une mise en scène inspiré.Une des meilleurs adaptations d'un comics Américain.Un personnage et un film Cutle.