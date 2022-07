Salut les musicos !C'est l'été et ça ne donne pas envie de travailler, vous avez bien du vous abreuver de VGM ce mois-ci ?Je ne serai pas dispo aujourd'hui donc je ne partagerai rien avant ce soir, mais profitez-en pour poster ici ce qui vous plaît !Note : Je pars en vacances (youpi) dans quelques jours et ne reviens que fin août, donc il y a de fortes chances que le prochain article ne se fasse que début septembre.

Who likes this ?

posted the 07/31/2022 at 08:23 AM by randyofmana