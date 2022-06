-:- Voici le résumé -:-

A.S (Ad Stella 122) ―

Une ère où une multitude d'entreprises sont entrées dans l'espace et ont construit un énorme système économique. Une fille, seule, sur la lointaine planète Mercure est transférée à l'école de technologie Asticassia, dirigée par le groupe Benerit, qui domine l'industrie des mobile suit.



Son nom est Suletta Mercury. Avec une lumière écarlate brûlant dans son cœur pur, cette jeune fille avance pas à pas à pas dans un nouveau monde.

-:- Voici les personnages et leur mobile suits -:-

Mobile Suit Gundam: The Witch From Mercury Prologue sortira le 14 juillet uniquement dans les Gundam bases, ce prologue sera diffusé plus tard au niveau mondial.En attendant voici quelques infos sur le monde et les personnages ainsi que leur visuel.Cette nouvelle série ce situe déjà dans un nouveau calendrier nommé A.S (pour Ad Stella) et ce passe exactement en A.S 122., élève de deuxième année du département de pilotage qui a été transférée depuis Mercure. Elle est timide et pas très douée pour communiquer. Elle pilote le Gundam Aerial, développé sur Mercure., une élève de deuxième année charmante et distinguée du département de management stratégique. Elle est la fille de Delling Rembran, le président de Beneritt Group qui est également le président du conseil de l'Académie. Elle a un fort sentiment de rébellion à l'égard de son père., héritier de la Jeturk Heavy Machinery, l'une des trois branches du Groupe, et un élève de troisième année du département de pilotage de l'Académie. Il a un tempérament explosif et s'énerve rapidement. Etant le meilleur pilote de la maison Jeturk, il a une confiance infaillible en ses capacités. Il pilote le, le meilleur pilote soutenu par Peil Technologies, l'une des trois branches du Groupe. Il est en troisième année du département de pilotage. Taciturne et solitaire, il n'ouvre pas son cœur facilement. Il s'intéresse à Suletta. Il pilote le, enfant adoptif du PDG de Grassley Defense Systems, l'une des trois branches du Groupe. Il est élève en troisième année du département de pilotage, que la maison Grassley dirige. Il a également fait ses preuves dans le domaine des affaires, et s'est présenté pour rejoindre la prochaine génération de cadres. Il pilote leLa série est la première nouveauté de la franchise en sept ans, depuis Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans en faite. L'anime sortira en octobre dans la plage horaire Nichi-5, les dimanches à 17 h 00 (JST) sur les chaînes MBS/TBS.Donc à vos agendas pour noter vos rendez-vous dominicale d'octobre Gundamesque !