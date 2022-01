La nouvelles générations Michael Jackson ou soi-disant nouveau héritage...

Un megamix vidéos pour commencer l'année 2022, ou espérons qu'il soit bien!Ça fait longtemps que j'avais pas sorti un nouveau article.Après ce cheril en sortait de temps en temps sur MJ.Mais 2022 pourquoi pas faire de vrai nouveau article, ça sera peut-être une année aussi pour un nouvel album posthume? Chansons inédits ou nouveau mix? ou autres.Ceux ou celle qui sont nés dans les années 80's (moi) ou 90's, âge d'or pour plusieurs domaines, dans le cinéma, jeux vidéo et Manga, mais surtout pour le Roi de la Pop avec Thriller, BAD, Dangerous, History et Invincible.Bien voici un nouveau sujet:Qu'est-ce qu'on m'a embêter pendant plusieurs années jusqu'à maintenant, et franchement c'est pas du-tout le cas ou dommage pour certains ou certaines ...Entre fin année 90's et début 2000's dans l’ordre des nouveaux visages font leurs débuts, peut-être certains ou certaines ce rappelleront des bons souvenirs ou non lol: