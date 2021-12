Thème du jour :



Final Boss !



On approche doucement de la fin de l’année, et quoi de plus épique pour finir l’année (pas très folichonne au demeurant) qu’un thème sur les boss finaux ?! Certes ça fait pas très Noël, mais au diable les conventions, et puis j’ai déjà proposé le thème de Noël l’année dernière.

Il est temps d’en finir avec 2021, it’s showtime !!! (mais pourquoi je m’emballe comme ça, moi ?)



Note : Sont inclues dans le thème les musiques de tous les boss finaux d’un jeu, notamment si le boss final à plusieurs formes ou s’il y a plusieurs boss finaux qui se succèdent dans les dernières heures de jeu. Sont inclues aussi les musiques de « true last boss » et autres musiques de boss caché, en général plus fort que le boss final lui-même et qui se débloque en post-game.



Comme d’hab, voici ce que j’avais envie de partager, de façon non exhaustive.Et gaffe aux spoils !Le choix fut une fois de plus très difficile de mon côté... Mais il faut savoir rester raisonnable ! (hum...) Je me rassure en me disant que vous allez vous torturer la tête autant que moiAvant de clore cet article,: comme l’année dernière, je compte proposer la semaine prochaine sur Gamekyo le vote des meilleures OSTs de l’année. La dernière fois, je m’étais contenté de proposer de voter sur une journée pour la meilleure OST et la meilleure musique (un morceau seul) en comptant les points cumulés par vote. J’envisage de proposer un vote sur deux jours cette fois-ci : le samedi, on vote pour qualifier les OSTs et morceaux qu’on considère être les meilleurs parmi tous les jeux sortis en 2021, et le dimanche on vote uniquement parmi les OSTs et morceaux qui ont été qualifiés lors du vote précédent. Ça me parait intéressant comme ça, mais c’est peut-être plus complexe que je ne l’imagine. Qu’en pensez-vous ?En attendant vos réponses, Radio Gamekyo rend l’antenne, à vous les studios !