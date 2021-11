Pour ce second épisode let’s play gameplay de Shin Megami Tensei V, nous commencerons par ouvrir le trésor devant lequel nous nous sommes arrêté à la fin du premier épisode, puis nous continuerons notre chemin droit devant nous jusqu'à atteindre une mystérieuse source d'énergie qui sera en réalité, sous plusieurs formes, une chose bien utile à notre aventure - Aussi, nous allons pouvoir recruter nos premières CRÉATURES! - Mais attention à ne pas prendre trop ses aises en mode difficile, le GAME-OVER n'est jamais bien dans le monde des enfers... -- CHAPITRES:00:00 Clip d’introduction00:53 Début de l’épisode 02 - Mon avis, jusqu’ici..04:37 Le temps du premier Trésor05:43 Le territoire du monde des enfers08:00 On Slide vers la source connective12:55 En AVANT - Découverte de la ville Post-Apocalyptique15:15 PIXIE - Notre premier équipier?21:30 « T’as les boules? T’as les chochottes? » - Tentative de négociation28:03 Jeune femme en détresse !33:05 LE GOÛT DU GAME-OVER?!35:31 Un “Mars“ et ça repart…40:31 Vers la Grotte Secrète…44:22 Alerte ROUGE!46:50 Reine du monde des ombres: SOPHIA49:10 F U S I O N! (d’essences)52:32 Les sources de téléportation/ BOSS?- Dans l': Après m'être un peu entrainé en off, nous nous retrouverons pour aller se confronter à cette géante créature (boss?), au-devant du quel nous nous sommes arrêter dans l'épisode précédent...- Et, sans doute pleins de nouvelles choses à découvrir nous attendent!: LesdeDiamant&Perle seront testé sur cette même chaine cette semaine - Restez connecté avec nous pour les découvrir en notre compagnie sur------