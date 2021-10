2019Réalisé par James Gray(The Yards / La Nuit nous appartient / The Lost City of Z)Synopsis : L’astronaute Roy McBride s’aventure jusqu’aux confins du système solaire à la recherche de son père disparu et pour résoudre un mystère qui menace la survie de notre planète. Lors de son voyage, il sera confronté à des révélations mettant en cause la nature même de l’existence humaine, et notre place dans l’univers.Mise en scène inspiré.Aussi spectaculaire qu'intimiste.Le thème de la filiation "Père/fils", le vrai sujet de fond.Un contre-pied assumé de ce que l'on attends "normalement" d'un film de Science-fiction.