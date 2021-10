Thème du jour :



Vos VGM du moment #11



Eh non, pas de thème Halloween cette année alors que nous sommes pile le bon jour, tout simplement car j’en avais déjà proposé un l’année dernière et que je n’ai pas grand-chose de plus à partager sur le thème de mon côté.



Du coup à la place je propose tout simplement un thème libre (ça faisait longtemps, mine de rien) histoire de décompresser des derniers gros thèmes et de partager vos musiques du moment Ce qui ne vous empêche pas par ailleurs de proposer votre sélection pour la fête des morts...



Pour ma part, j’ai voulu m’amuser un peu, et piocher dans les OSTs de mes jeux du mois pour trouver des musiques qui, par leurs sonorités angoissantes ou effrayantes, colleraient aux festivités du week-endA défaut de proposer des pistes magistrales comme a pu le proposer la série auparavant, Metroid Dread parvient au moins à soigner son ambiance sonore, et ce dès les premières minutes de jeu. C’est dans les profondeurs d’une Artaria silencieuse et désolée que Samus entame son périple, cette musique angoissante nous rappelant immédiatement l’hostilité des lieux. J’avoue ne pas y avoir fait très attention en jeu car on ne l’entend finalement que très peu, mais à l’écoute de l’OST je la trouve très réussie et appropriée pour accompagner nos premiers pas et nous rappeler dans quoi on met les pieds...Luigi’s Mansion 3 réussi lui aussi son ambiance sonore, si ce n’est que la plupart des thèmes lorgnent beaucoup moins sur le côté effrayant et mettent surtout en avant l’ambiance des différents lieux de l’hôtel. Il n’en reste pas moins que certains sont véritablement angoissants et auraient très bien pu appartenir à la BO d’un véritable jeu d’horreur ! Et je vous avoue avoir eu un petit sentiment de malaise avec celle-ci, je ne m’attendais pas à ça en débarquant dans une salle de sport, fût-elle hantée...Je n’ai pas été encore assez loin dans le jeu (que je viens de commencer) pour avoir une meilleure idée de la BO (qui s’annonce très bonne, quoique pas forcément la meilleure comparée à d’autres Catslevania pour moi), mais tant qu’à faire de proposer une sélection de musiques sur le thème d’Halloween, celle-ci me paraît tout à fait appropriée ! On retrouve une des marques de fabrique de la série horrifique à savoir détourner le style baroque, ici avec la prestance d’un orgue d’église accompagnée d’une voix lancinante, pour créer une ambiance légèrement malsaine.Difficile de trouver une piste horrifique dans un jeu qui est plutôt dans une ambiance médiévale militaire, pourtant l’ambiance sombre du jeu se prête tout à fait à l’exercice avec quelques thèmes, dont celui-ci, que l’on entend lors des combats contre certains protagonistes transformés en démons suite à l’influence des pierres du zodiaque. Illustrant parfaitement à l’image de leur nouvelle apparence monstrueuse, la musique distille un certain sentiment d’effroi tout en gardant son rythme martial.Spin-off et suite directe de Star Ocean 2 (avec les mêmes héros) sur GBC, SO Blue Sphere est un chouette RPG très bien réalisé pour la console, si ce n’est la maniabilité en combat assez difficile à gérer. L’OST est plutôt bonne aussi, mais le style volontairement dissonant propre au compositeur se marie assez mal avec le processeur sonore de la console, avec lequel il n’a fait aucune concession. Vous avez de la chance, je voulais mettre une des musiques originales pas forcément des plus agréables, mais je ne l’ai pas trouvée sur YouTube... A la place, voici la version arrangée du thème du boss final, que je choisi pour ses sonorités encore plus désharmonisées qu’à l’accoutumée, créant justement ce côté angoissant et dérangeant qui me sert de fil rouge aujourd’hui ! Un morceau dans lequel il n’est pas facile de rentrer à la première écoute, mais qui à mon sens témoigne de la créativité et de la panoplie d’harmoniques de Sakuraba.Histoire de finir sur une note plus guillerette, voici certainement la musique la plus Halloweenesque de cette sélection ! Le ton est donné dès les premières notes avec cet espèce de son fantomatique caractéristique, pour enchainer sur un sautillant mix entre l’Apprenti sorcier de Paul Dukas, Gruntilda’s Lair de Banjo-Kazooie et le thème de Matoya de FF1. Sans être une piste incroyable, on sent que Masayoshi Souken maîtrise tout de même parfaitement son sujet par le choix et l’utilisation des différents instruments, recréant le côté à la fois joyeux et lugubre des musiques d’Halloween. Au fait, vous vous êtes déguisés en quoi aujourd’hui ?Voilà de mon côté, ça faisait longtemps que j’avais pas pris la peine d’écrire pour présenter un peu les musiques, j’espère que ça vous aura intéressé même si je reconnais que j’ai choisi des pistes qui ne sont pas forcément les plus marquantes des jeux cités, l’exercice étant justement d’écouter des musiques un peu méconnues sous un autre angle !Sur ce, Joyeux Halloween à tous et toutes ! Radio Gamekyo rend l’antenne, à vous les studios !