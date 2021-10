Thème du jour :



Les boss



Pas de blabla inutile cette semaine, ai-je vraiment besoin de faire un discours sur ce qu’est un boss dans un JV ?



Vous avez forcément des boss, et surtout des musiques de boss qui vous ont marqué, c’est le moment d’en profiter !



Note : Le thème regroupe autant les musique de boss récurrentes que celles des boss « spéciaux », que l’on entend qu’à certaines occasions d’un jeu. En revanche, gardez sous le coude vos musiques de boss finaux, je ferais très probablement un thème dédié ! Eventuellement, une musique de boss final peut faire l’affaire si elle est utilisée aussi pour les autres boss ou que le seul boss du jeu est le boss final.





Vu le thème, je vais pas me priver de faire une grosse sélection une fois de plus, désolé par avance pour le lag et les pubs YouTubeSi vous avez eu le courage de tout écouter, chapeau ! Je me suis fait plaisir, j’espère que vous en ferez de même, j’ai hâte de voir les thèmes de boss que vous allez proposerRadio Gamekyo rend l’antenne, à vous les studios !