Thème du jour :



Les shoot’em ups



Cette semaine, je vous propose le thème des shoot’em ups, aussi appelés affectueusement « shmups », un de ces genres de jeux qui m’attirent et me rendent admiratifs, mais pour lesquels je me suis toujours révélé particulièrement mauvais, comme les jeux de baston ^^’



Roi des salles d’arcades dans les années 80-90, le genre s’est en effet toujours montré extrêmement exigeant, sûrement une des raisons qui ont fait qu’il a finit par tomber en désuétude d’ailleurs. Car en dehors de ça, bien que tournant autour du même concept (un vaisseau ou personnage qui décime ses adversaires sous des rafales de balles), le genre peut symboliser à lui seul l’évolution qu’a connu le JV à la fin du siècle dernier avec des jeux de plus en plus innovants, accessibles et avancés visuellement, certains faisant office de vitrine technologique pour les consoles et machines de jeux.



De même côté sonore, les shmups ont très vite été les vecteurs de bandes-son certes simplistes mais originales et marquantes, pour proposer par la suite des OSTs parmi les plus mémorables du JV, ratissant un peu tous les genres musicaux, avec tout de même une prédominance du rock et/ou de l’électro pour coller à l’action galvanisante du gameplay.



Parés à décoller ?



Comme d’hab, je mélange les musiques que je connais et que je voulais partager avec d’autres que je suis allé chercher pour l’occasion, sans forcément connaître les jeux :Et vous, quelles sont vos musiques de shmups préférées ?J’ai peut-être eu la main un peu lourde cette fois-ci, mais ça me faisait mal de ne pas citer au moins les grands classiquesCela dit je sais que ça peut gêner certains d’entre vous que je fasse de grosses sélections, donc. Mais je vous préviens, pour le prochain thème, je risque encore de me lâcher...En attendant, Radio Gamekyo rend l’antenne, à vous les studios !