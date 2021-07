Thème du jour :



Donkey Kong, 40 ans



Ah là là, tous ces anniversaires, ça ne nous rajeunit pas, hein ? Et malheureusement la plus grosse baffe (velue) est à venir : après les 25 ans de Pokémon, les 30 ans de Sonic ou les 35 ans de Zelda, c’est l’heure de souffler les 40 bougies du primate le plus célèbre du JV : Donkey Kong !



L’histoire de Donkey Kong est assez tumultueuse, puisque malgré le hit du titre d’arcade sorti le 9 juillet 1981 et quelques suites, le personnage disparaîtra quelques temps des radars pour revenir en grande pompe dans la trilogie SNES Donkey Kong Country grâce au talent de Rare, mais le personnage se perdra à nouveau lorsque ces derniers seront rachetés par Microsoft. Il se cantonnera un temps à des jeux-concepts si chers à Nintendo (Donkey Konga, Jungle Beat, King of Swing...) tout en revenant en parallèle à ses premiers amours : embêter Mario dans un duo de jeux Mario Vs Donkey Kong sur GBA et DS.



C’est sur Wii en 2010 que Nintendo se décide à revenir à la formule plateforme qui a valu son succès au personnage et à la série, faisant appel cette fois à Retro Studios pour reprendre la recette mise en place par Rare dans un épisode Returns, suivi d’un Tropical Freeze adulé par les fans. On attend toujours le troisième épisode de cette supposée trilogie...



La série n’est d’ailleurs pas seulement connue pour la qualité de ses jeux de plateforme, mais aussi pour ses sublimes bandes-son, du moins celles créées sous la houlette de Rare et Retro. De nombreuses pistes composées par Robin Beanland, Grant Kirkhope, Eveline Fischer et le génial David Wise (dont le talent fut tellement reconnu qu’il éclipse un peu tous les autres, faut dire), et il serait bien tentant de ne mettre dans cet article que les musiques de la saga « Country »... Mais je vous laisse ce plaisir, et je vais plutôt en profiter pour aller piocher aussi dans les autres jeux de la saga !



Rappel : en dehors des musiques des jeux (épisodes principaux comme spin-off ou remakes), n’hésitez pas à partager toute musique en lien avec la série, que ce soit des covers, arrangements, remix dans d’autres jeux (Smash)...



Note : la cover est cool, mais vous pouvez zapper les dernières secondes de la vidéo, les mecs se tapent un délire mais c'est inaudible