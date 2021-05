Thème du jour :



La Guitare



J’avais proposé il y a environ un an mine de rien le thème des morceaux au piano , et j’avais donc en tête de faire un autre thème autour d’un autre instrument fort apprécié, à savoir la guitare.



Les règles sont donc les mêmes, à savoir trouver des morceaux où la guitare tient une place prédominante, sans qu’elle soit nécessairement le seul instrument du morceau ! Et là encore, outre les musiques issues d’OST, les covers et autres arrangements sont bien entendu autorisés



A vous de jouer !



Je vais me cantonner dans ma sélection à la guitare dite « acoustique », mais rien n’empêche de varier les plaisirs et de partager d’autres types, comme la guitare électrique ! Sachez simplement qu’il y aura un thème « rock » à venir, donc gardez vos musiques en réserve si nécessaireQuand on dit « guitare », difficile de ne pas penser à une bonne partie de l’OST de Chrono Cross, principalement centrée sur les instruments acoustiques. La plus emblématique serait pour moi « Cleft of Dimension » (Ou Dimansion Rift, ou… bref, c’est selon les traductions), une mélodie simple mais émouvante et relaxante pour une scène très atypique du jeu vidéo.J’ai toujours trouvé que le thème des villes de Zelda 2 se prêterai bien à un arrangement à la guitare, et j’ai été très heureux de voir que le groupe jazz The OneUps avait déjà exaucé mon souhait ! Une cover intimiste en duo de guitares, peut-être pas parfaite mais bien menée de bout en bout et rendant hommage aux morceaux originaux en les sublimant. Que demande le peuple ?On reste dans les villages mais dans un tout autre registre ! Le thème est plus que culte autant pour le jeu dont il provient, la virtuosité du compositeur et la progression constante qu’il a su instaurer tout au long de sa création, et l’ambiance à la fois inquiétante et étrangement paisible qu’inspire ce morceau. Un véritable chef-d’œuvre de la VGM.Changement de ton encore : plus joyeux avec tout de même une pointe de mélancolie, le thème « Scarlet Wind » nous accompagne lors de nos trajets dans la région de Dysett dans Radiata Stories. La mélodie, très entraînante, reste bien trop courte mais suffisamment bonne pour ne pas lasser, grâce à un jeu de guitare excellent. J’aurais aimé pouvoir partager la version arrangée, plus longue et plus rythmée encore, mais je ne parviens pas à la trouver sur YouTube en longueur normale… :/Il encore que l’ami Sakuraba ait parfois des étincelles de créativité ! Le thème de Dark Pit est définitivement une de ses plus grandes réussites avec une ritournelle à la guitare aux sonorités flamenco très prononcées. Bien que court, le thème prend toute sa saveur lors de la première écoute en commençant le chapitre 6 du jeu, avec un morceau qui évolue progressivement et monte en puissance, renouant finalement avec l’habituel combo synthé/batterie propre au style du monsieur. Le tout sans jamais renoncer à la guitare sèche qui mène la danse jusqu’au bout. Une merveille.En parlant de flamenco… J’ai découvert cette cover il y a quelques temps, et j’ai très vite été conquis ! Le morceau d’origine faisait déjà la part belle à la guitare, mais cette dernière était portée par un petit orchestre. Ici, rien d’autres que deux guitares, et deux artistes extrêmement talentueux : loin de se contenter de rester sur le schéma du morceau d’origine, ils n’hésitent pas à improviser quelques notes voire des segments entiers d’une émotion folle ! On regretterait peut-être l’absence du fameux « Vamo Alla Flamenco ! » lancé avant la reprise de la boucle, mais au final cela ne ternit en rien leur incroyable performance.Voili voilou, je pourrais en mettre d’autres mais une fois de plus pas trop le temps, et je voulais quand même en profiter cette fois pour rédiger un peu plutôt que de tout balancer tel quel. Je vous laisse combler ce qui manque, et j’ai hâte de découvrir ce que vous aurez dégoté !Sur ce, Radio Gamekyo rend l’antenne, à vous les studios !