Thème du jour :



Plaines & Overworlds



Ca fait longtemps que j’ai pas fait un thème « environnement », et vu que nous sommes toujours coincés sans trop pouvoir sortir (disons qu’on peut, mais y’a rien à faire vu que tout est fermé, et on peut pas s’éloigner à plus de 10 km pour se prendre des vacances au vert...), je me disais qu’un petit thème autour des plaines & overworlds dans les JV pouvait nous dépayser un peu ^^



Je regroupe en effet les deux puisque le thème des plaines seul me paraît un peu limité, mais l’idée est bien sûr d’avoir des musiques représentant de grandes étendues herbeuses qui donnent envie de voyager et de partir à l’aventure ^^ ...ou de faire un pique-nique, selon.



Note : j’exclue volontairement les world maps, qui sont un peu à part même si certaines musiques pourraient se prêter au sujet du jour, et pour lesquelles je ferais probablement un thème spécifique un jour ou l’autre !



On commence par le pique-nique, et on finit par l’épique (nique... hum, désolé :x ) :...En fait, je me demande si toutes ces musiques ne me font pas encore plus regretter le fait que je ne puisse pas m’exiler provisoirement à la campagneEn tout cas comme d’hab, j’attends de voir ce que vous allez partager !Sur ce, Radio Gamekyo rend l’antenne, à vous les studios !