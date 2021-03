Thème du jour :



Les FPS



Feat. @Zestarlight



S’il y a bien un genre de jeu auquel je ne joue pas, ce sont les FPS (mon talon d’Achille, avec les jeux d’horreur). Par conséquent, il m’est bien difficile de proposer une sélection de musiques des jeux du genre, qui n’a pourtant aucune raison de ne pas être représenté ici. Mais cette fois, je ne suis pas seul ! La sélection du jour vous est donc proposée par Zestarlight, qui a bien voulu se prêter au jeu de la rubrique (je l’en remercie au passage) histoire que je n’aie pas que 3 pauvres musiques à vous proposer Je me suis juste permis d’ajouter les quatre dernières.



Pour le reste, vous connaissez la chanson, partagez les musiques de FPS que vous aimez !



(et si jamais il vous prend l’envie d’écouter un arrangement façon Frank Sinatra dans le plus pur style orchestre jazz des années 50,. Et croyez-moi, c’est vraiment très bon ! (et un peu drôle aussi))Voilà pour cette belle liste, évidemment non-exhaustive, car le but est comme d’habitude que chacun y mette un peu du sien et partage ce qu’il connaîtSi vous aussi vous voulez proposer un thème ou m’aider à préparer un thème particulier, n’hésitez pas à me le faire savoir ! En attendant, ça m’a filé un petit creux, je vais voir s’il reste un peu de gâteau...Sur ce, Radio Gamekyo rend l’antenne, à vous les studios !