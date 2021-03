10/ Les Combats spatiaux

9/ La quantité et la variété des lieux.

8/ Les Arènes

7/ Les Gadgets et Puzzles

6/ Les Lombax

5/ Les Armes et armures

4/ Les Musiques

3/ L'Exploration

2/ Clank

1/ Évolution et Ambition

Si il y a bien une chose que la licence a raté l'occasion de faire depuis ses débuts, c'est bien des combats spatiaux dantesque. Il y a eu quelques essaient sympathique lors de combats de boss et autres tentatives dans les différents épisodes principaux mais jamais quelque chose de très abouti. Insomniac Games pourrait avec Rift Apart proposer des phases en vaisseau d'exploration et des phases deplus précises et épiques à la manière d'un Starfox.Le gros soucis que les joueurs ont à reprocher aux derniers jeux, c'est le manque d'identité entre les différents lieux. Cela passe par l'aspect gameplay mais également visuel et musicale... second soucis est le nombre de lieux (planète, station, vaisseau, lune, etc...). Le premier jeu en proposait 18 et le second 25 avec de vraies différence entre les lieux. A crack in time était déjà bien moins riche malgré l'ambition du titre, faute de temps de développement... uniquement 11 lieux dont l'un est une arène sans rien autour.L'un des points les plus oublié de la licence qui a pourtant un énorme potentiel de fun et de re-jouabilité tout en proposant du challenge. Les boss des 2 arènes de Ratchet & Clank 2 étaient épique tout comme leur musique de combat, tout en jouant avec la gravité. Les commentaires hilarants des commentateurs sportifs de l'arène étaient vraiment un plus dans l'ambiance. Malheureusement dans A Crack in Time, on sentait qu'ils avaient mis l'arène au dernier moment avec peu de challenge et de contenu finalement.Si les glisso-bottes, les magneti-bottes, le masque O2 et le swingeur sont des gadgets bien établi dans la série, ils serait temps de nous proposer des nouvelles choses pour rapporter de la fraicheur à la licence !Dans les jeux précédents le challenge des puzzles lors de l'utilisation des gadgets sont beaucoup trop simple et peu inspiré.Dans Rift Apart c'est un bon début, Ratchet possède visiblement un nouveau gant permettant de faire des mouvements inédits dans la série et de passer à travers des portails. Des gadgets qui permettent d'accéder à des Puzzles et de nouvelles zones seraient le bienvenu. Des puzzles avec du challenge également si possible.C'est une race disparue qui était composé d'ingénieurs et de mécaniciens de génie. On sent à travers la série que Insomniac Games a toujours souhaité explorer ce plan de l'histoire de Ratchet mais l'a toujours fait timidement. A Crack in Time est vraiment la meilleure proposition dans la série mais explorez finalement très peu le passé des Lombax. Une belle histoire dramatique autour des Lombax serait enfin l'occasion d'apporter une conclusion à l'arc de Ratchet.Les premières armes sont intéressante, le retour du Pixéliseur est une très bonne chose et l'armure en Carbonox qui vient tout droit de Ratchet & Clank 2 me rend vraiment heureux. Maintenant il va falloir proposer d'autres armures avec une belle conception et pourquoi pas différents éléments d'armure (gants, casque et corps) comme dans Size Matters ?L'équilibrage du jeu et la difficulté seront important pour donner un vrai intérêt aux armures. Sans oublier qu'il faut que les armures et armures aient un vrai prix. Qu'ils ne soient pas offert mais qu'il faille remplir différents objectifs pour les obtenir.Enfin, les armes ont intérêt à être fun et nombreuses !Ratchet & Clank 2 propose les armes du premier jeu et 19 nouvelles armes complémentaires.Pas grand chose à dire, si ce n'est qu'il faut un compositeur qui a compris quel genre de musique colle parfaitement à la série. De l'humour, du mystérieux, de l'épique, etc... Les deux compositeurs qui ont œuvré sur tous les jeux depuis A Crack In Time ne sont pas de retour pour Rif Apart.La recherche de, etc... les premiers jeux avaient cette intelligence de proposer du challenge en cachant des éléments permettant d'améliorer la santé et les armes de Ratchet. Depuis longtemps le challenge n'est plus vraiment ce qui fait perdre un peu de sel à la formule. J'englobe aussi dans ce thème la découverte dequi permettent d'avancer dans l'histoire et lesqui étaient vraiment fun à l'époque comme détruire un certain nombre d'éléments du décors, trouver des easter eggs ou encore éliminer un boss avec la Clé de Ratchet uniquement.Le petit Robot a eu de grand moments de gloire dans la série, notamment dans les trois 1ers jeux ou toute son histoire commençait et quand il pouvait se transformer en géant lui permettant de voyager sur des lunes et de détruire des ennemis colossaux. Sans oublier bien sur son arc narratif formidable dansavec ses vraies origines cosmiques et son premier rôle qui devait être gardien du temps. Le petit robot ne doit plus être un sidekick mais un héros aussi important que Ratchet. Si des puzzles sont intelligemment pensé pour lui et qu'il peut à nouveau se transformer en géant ce sera déjà une bonne avancée comparé au derniers épisodes.Depuis plus de 10 ans la licence Ratchet & Clank se repose sur ses acquis et malgré quelques idées intéressantes qui sont arrivé dansavec la coopération à 4 ou dansavec les voyages spatiaux et les mini lunes, il y a un plus gros potentiel à exploiter dans tous ces éléments. Les portails, le mode photo et les retours haptiques sont déjà une bonne chose il faut maintenant proposer une dernière petite chose qui fera ce cet épisode quelque chose d'unique. Je rappel que ce jeu a eu le droit à plus de 3 ans de développement ce qui est absolument COLOSSAL pour la série. Jamais un jeu Ratchet & Clank n'a eu le droit à plus d'un an et demi de développement jusqu'à présent.