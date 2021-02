Une petite news ! Il y avait eu quelques infos sur un film Gumball, mais le projet n'avait pas vu le jour (covid ?) et on n'en avait plus entendu parlé. Les comptes Twitter et FB de Cartoon Network viennent tout juste de publier ce message :Le film est enfin en préparation ! Mais pour le moment il n'y a pas plus d'info sur le contenu et sur le mode de diffusion (surement pas de sortie ciné, juste sur Cartoon Network et HBOMax)Sources :Un des trailers de la série, diffusée en France sur Cartoon Network et Gulli (mais pas encore la dernière saison pour Gulli)