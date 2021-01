2017Réalisé par James Gray(The Yards / La nuit nous appartient / Two Lover / The Immigrant / Ad Astra)Synopsis : Percy Fawcett est un colonel britannique reconnu et un mari aimant. En 1906, alors qu’il s’apprête à devenir père, la Société géographique royale d'Angleterre lui propose de partir en Amazonie afin de cartographier les frontières entre le Brésil et la Bolivie. Sur place, l’homme se prend de passion pour l’exploration et découvre des traces de ce qu’il pense être une cité perdue très ancienne. De retour en Angleterre, Fawcett n’a de cesse de penser à cette mystérieuse civilisation, tiraillé entre son amour pour sa famille et sa soif d’exploration et de gloire…L'histoire vrai de Percival Harrison Fawcett.Le film aborde des thèmes comme la colonisation, la paternité, la notion de persévérance quand nous sommes "habité" par une envie de découverte, du rapport de "classe" et aussi de la condition de la femme en filigrane.Un film d'aventure, mais pas un film d'action/aventure, mais plus de ressentie/aventure.