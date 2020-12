1985Réalisé par Barry Levinson(Good Morning, Vietnam / Rain Man / Des hommes d'influence)Scénario de Chris Columbus(Gremlins / Les Goonies)Synopsis : A Londres en 1870, le jeune John Watson fait son entrée dans une nouvelle école. Il y rencontre un autre adolescent à l'esprit de déduction très développé : un certain Sherlock Holmes. Très vite, Holmes et le futur docteur Watson se lient d'amitié et sont conduits à mener leur première enquête sur une série de meurtres étranges survenus à la suite d’hallucinations épouvantables…Un pur moment de cinéma fantastiquement rationnel.Des excellents effets spéciaux (de I.L.M) pour certains révolutionnaire (la scène de l'église avec le vitrail).Parfait pour petit et grand, une bonne initiation pour découvrir Sherlock Holmes.Un film culte.