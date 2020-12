Thème du jour :



Le Loup



J’avais déjà proposé il y a quelque mois le thème du chien , et je pense qu’il est tant de mettre un autre animal totem du jeu vidéo à l’honneur, ce sera donc le loup, son proche cousin !



Qu’il soit ennemi, allié, ou figure énigmatique, parfois métaphorique, le loup est omniprésent dans le jeu vidéo. Je vous propose donc de partager des thèmes qui, de près ou de loin, les mettent en valeur, que ce soit une musique d’un jeu qui parle de loup (dans son titre ou dans son propos) ou une musique tirée d’une scène présentant l’un d’eux (ou plusieurs).



Note : je ne compte pas vraiment le loup-garou qui est un cas à part, j’en ferais peut-être un thème d’ailleurs, disons que ça dépend des cas.



Quelques évidences dans ma sélection, mais parfois c’est bien de s’écouter quelques classiques !Je triche un peu pour celui-ci, encore qu’il n’y a pas de raison de considérer que Yugo ne soit pas un loup, puisqu’il peut en prendre la forme ^^ Et si je peux caser une musique d’une de mes licences préférées, je vais pas m’en priverDe façon assez logique, je cite Zelda Twilight Princess, dans lequel Link se transforme en loup lorsqu’il passe dans le monde des ombres. C’est d’ailleurs il me semble cette musique qui se joue lors de certaines phases en loup, reflétant parfaitement l’ambiance angoissante de ce monde.Citer Ôkami est aussi une évidence, et j’avoue choisir celle piste plus « par défaut » parce qu’il est difficile d’en choisir une pour représenter Amaterasu. Vu qu’il s’agit du combat final et son degré d’épisme, je pense qu’elle remplit parfaitement son contratBien sûr, impossible de partir sans le thème de Star Wolf, ici dans sa sublime version réorchestrée pour Star Fox Assault ! Un thème magique et épique à la fois, tant pour l’antagonisme et la rivalité entre Fox et Wolf que pour l’intensité des joutes spatiales qui ont lieu lorsqu’on rencontre l’équipe Star Wolf.Sur ce, Radio Gamekyo rend l’antenne, à vous les studios !