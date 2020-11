Chansons Internationales

Hello gamekyo !Ah quel plaisir, en ce moment je découvre pas mal de nouveaux artistes / albums.Aujourd'hui je voulais vous partager ce morceau du groupe, un groupe Français de rock progressif.Et quelle pépite que ce morceau ( et l'album entier aussi !). Il y a une vraie vibe Floydienne ... je dirais même Gilmourienne !Alors certes on sent l'influence de groupes de légende comme Pink Floyd, King Crimson et Porcupine Tree en écoutant cet album ... mais le groupe s'approprie le genre et ne tombe pas dans le pompeux et la copie !Ce morceau en est pour moi le reflet ... des inspirations oui, mais il a sa propre personnalité ! il a une âmeAlors ?!