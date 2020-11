Thème du jour :



Jeux de plateforme 2D



Après les jeux de stratégie et les jeux d’horreur , je vous propose de passer à un grand classique du jeu-vidéo, les jeux de plate-forme. C’est évidemment extrêmement vaste, et à la fois pour se limiter un peu et se garder du plaisir pour la suite, on va se contenter aujourd’hui de la plate-forme 2D, ceux en 3D seront pour un autre thème consacré. De toute façon, il y a déjà largement de quoi faire !



Cela inclue tout de même les jeux de plate-forme réalisés en 3D mais dont le gameplay est sur un plan 2D (qu'on appelle parfois « jeux en 2,5D ») ! Mais on se contentera de la formule classique de la plateforme et on évitera les mélanges et notamment le fameux style « metroidvania », qui feront sans doute aussi l'objet d'un thème à part.







































































Brace yourselves comme on dit, car il va y en avoir un paquet, avec comme d’habitude du connu et du moins connu ! Et je compte toujours sur vous pour partager les vôtres, même sur des jeux que j’ai moi-même citéCôté Nintendo, on est évidemment gâtés :Mais Sega n’est pas en reste :Avec sûrement des tas d’autres que j’oublie ou que je ne connais pas...N’oublions pas non plus la foultitude de jeux tiers ! :Sur ce, Radio Gamekyo rend l’antenne, à vous les studios !