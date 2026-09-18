profile
tolink
5
Likes
Likers
tolink
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 46
visites since opening : 89197
tolink > blog
Pourquoi Sony va sombrer
Sony a méthodiquement liquidé ce qui faisait son identité : ses figures humaines, sa culture de créateurs et ce grain de folie qui permettait l'exploit de nous faire rever.

Quand les passionnés parlaient aux joueurs
L'âge d’or de PlayStation s'est construit autour de personnalités capables de comprendre la sensibilité d'un studio de développement.

Il y avait Kazuo Hirai, qui a sauvé la division après le lancement catastrophique de la PS3.
Puis Hirai (CEO de l'époque) qui ne jurait pas uniquement par les marges opérationnelles : il parlait de Kando. Ce mot japonais désignant la capacité d'une œuvre à susciter une émotion sincère et durable. Sous son égide, Sony acceptait de financer des projets imparfaits, poétiques ou financièrement risqués, parce qu'ils donnaient une signature artistique unique à la marque.

Aux côtés de Kaz Hirai, Shuhei Yoshida incarnait l’âme de l’écosystème. Yoshida protégeait les équipes des pressions mercantiles et soutenait des ovnis vidéoludiques comme Ico, Shadow of the Colossus ou Gravity Rush.

Le règne des tableurs et de Jim Ryan


Le tournant s’opère entre 2018 et 2019. Kaz Hirai quitte ses fonctions opérationnelles, laissant les rênes du groupe Sony à Kenichiro Yoshida, un ancien directeur financier dont le seul horizon consiste à maximiser les marges. En quelques mois, la gouvernance de PlayStation bascule de Tokyo vers la Californie, sous la coupe de Jim Ryan.

On remercie Jim pour sa stratégie desastreuse:
-Mise à l'écart des historiques : Shuhei Yoshida est débarqué de la tête des studios mondiaux pour avoir refusé d'appliquer cette doctrine sans nuance.

Le mythique Japan Studio est démantelé en 2021, sacrifiant trente ans d’héritage créatif jugé insuffisamment rentable à l'échelle mondiale.

Le pouvoir décisionnel se concentre entre les mains de gestionnaires obsédés par les métriques d'engagement plutôt que par la valeur culturelle des œuvres.

Persuadée qu'il fallait dupliquer le modèle de Fortnite pour garantir des revenus récurrents, la direction a imposé un virage massif vers les « jeux-service » (Games as a Service). Un contre-sens absolu avec l'ADN de la marque.

PlayStation s’était imposé grâce à des aventures narratives solos spectaculaires, immersives et mémorables (The Last of Us, God of War, Ghost of Tsushima). En forçant ses studios internes à développer du multijoueur monétisé et en déboursant des milliards pour racheter Bungie, Sony a gaspillé des années de travail créatif.

Le résultat de cette financiarisation à outrance ? Des projets annulés à la chaîne, une crise interne majeure chez Bungie et le naufrage historique de Concord, retiré de la vente deux semaines seulement après sa sortie. Ce fiasco n’est pas un accident de parcours : c'est le symptôme direct d'un produit conçu par des tableurs Excel pour cocher des cases de monétisation, sans vision ni passion.

Alors pourquoi Sony va sombrer?

Une marque ne sombre pas toujours par faillite financière brutale ; elle sombre d'abord par indifférence.

En chassant ses bâtisseurs, en méprisant ses créateurs historiques et en traitant les joueurs comme de simples paniers moyens à rentabiliser, PlayStation a brisé son pacte émotionnel. Lorsque la technique devient générique et que les consoles concurrentes ou le PC proposent les mêmes expériences, seul le capital sympathie retient une communauté. Et ce capital-là, Sony l'a presque entièrement dilapidé sur l'autel de la rentabilité immédiate.

les bâtisseurs de l’âge d’or ont tous quitté le navire pour revenir à une échelle humaine. Kaz Hirai, retiré définitivement des affaires après 40 ans de maison, consacre désormais son énergie à sa fondation philanthropique Project KIBO pour éveiller la créativité d’enfants défavorisés, bien loin des bilans trimestriels. Shuhei Yoshida, après avoir été écarté puis avoir quitté PlayStation début 2025, a fondé sa propre structure de conseil (Yosp Inc.) pour continuer, en électron libre, d'épauler et protéger les créateurs indépendants sur le terrain
    tags :
    5
    Likes
    Who likes this ?
    walterwhite, obi69, idd, osiris67, sardinecannibale
    posted the 09/18/2026 at 07:59 PM by tolink
    comments (33)
    negan posted the 09/18/2026 at 08:05 PM
    Oubliez pas qu'il y a une différence enter l'agitation d'internet et les comptes en banque que regarde les actionnaires .

    Pour l'heure Sony va tres bien de ce coté
    walterwhite posted the 09/18/2026 at 08:06 PM
    Tout est parfaitement résumé.

    Ça commence par la grogne, puis finira par l’indifférence. SONY n’est plus de retenir ses joueurs avec ses exclu, ni ses décisions, le résultat sera que les fans de la 1ère heure vont se tirer, et le grand public suivra comme ils l’ont fait avec la Xbox One et la Wii U.
    obi69 posted the 09/18/2026 at 08:09 PM
    Très bon résumé. Ne manque que le baiser de la Mort avec Sweet Baby et t'as tout dit.
    altendorf posted the 09/18/2026 at 08:15 PM
    Oui oui

    Personne n'échappe aux erreurs, mais Sony a toujours su inverser la tendance dès que la menace se présente. Rendez-vous à la PS6
    masharu posted the 09/18/2026 at 08:16 PM
    altendorf La PS7 .
    tolink posted the 09/18/2026 at 08:17 PM
    Merci ! j'espère que ça vous a plu. je voulais faire un article avec des arguments plutôt qu'un slogan
    Quant au message Altendorf, je pense qu'une entreprise c'est avant tout les personnes qui la compose.
    Will see comme tu dis.
    altendorf posted the 09/18/2026 at 08:17 PM
    masharu PS9 : https://www.youtube.com/watch?v=NyvD_IC9QNw
    keiku posted the 09/18/2026 at 08:18 PM
    c'est bien ca, il ne reste plus qu'au temps a faire son oeuvre...

    il faut rajouter évidement a ca que le cas de sony est en plus conjoint a une industrie tout entière que s’effondre, car ce n'est pas que sony qui va sombrer mais tous le système qui suit cette tendance...

    altendorf
    Personne n'échappe aux erreurs, mais Sony a toujours su inverser la tendance dès que la menace se présente. Rendez-vous à la PS6

    oui mais a l'époque sony était encore japonais...
    walterwhite posted the 09/18/2026 at 08:18 PM
    altendorf Tu crois que les joueurs qui se barrent et vont se barrer ailleurs, vont se constituer une nouvelle ludothèque sur un autre écosystème vont revenir chez SONY ? Tu rêves tellement.

    On est plus sur l’ère PS3, ou un AAA sortait en moins de 3 ans et coutait 30 millions de dollars.
    keiku posted the 09/18/2026 at 08:23 PM
    walterwhite par contre les gens garderont leur ps5 et leur ps4 donc sony continuera a afficher un nombre croissant de joueurs qui seront connecter sur leur compte, même de moins en moins d'achat se feront sur leur console... et la cross gen durera toute la gen ps6
    zekk posted the 09/18/2026 at 08:23 PM
    walterwhite Justement, on est plus à la même époque et les beaux discours ne vont de boycott seront assez peu appliqués en réalité
    keiku posted the 09/18/2026 at 08:26 PM
    zekk il y a quand même au minimum, 30 millions de joueurs ps4 qui ne sont pas passé sur ps5 actuellement, donc dire que le boycott sera peu appliquer alors qu'il s'est déja en partie appliquer que cette gen
    battossai posted the 09/18/2026 at 08:33 PM
    Je suis pro-physique et Sony sera fini pour moi pour le moment.

    Mais faut pas se leurrer Sony a mis les mains dans le cambouis en premier mais les deux autres feront pareil.

    Microsoft et Nintendo doivent jubiler, leur concurrent se prend un gros bashing et quand ils arrêteront le physique à leur tour le plus gros de la colère sera passée.
    walterwhite posted the 09/18/2026 at 08:34 PM
    keiku Je compte garder ma PS5 Pro et acheter tout ce qui m’intéresse sur ce support d’occasion.

    zekk Qui parle de boycott ? Le boycott c’est ne pas consommer ponctuellement.

    SONY finira dans l’indifférence, pas tout de suite mais ils finiront dans le cloaque.
    dooku posted the 09/18/2026 at 08:36 PM
    Oui enfin aussi Sony c'est beaucoup de com même à l'époque, fallait acheter les Dreamcast
    akinen posted the 09/18/2026 at 08:49 PM
    Les sociétés vont là où est l’argent. Ils changeront après s’être pris une volée comme tous les constructeurs avant eux et comme pour la PS3
    ravyxxs posted the 09/18/2026 at 08:49 PM
    Les milenials pleurent, la gen z rigole, elle est là la triste réalité.

    Et faut comprendre par là, que la mentalité ne s'arrête pas au jeu vidéo, mais à un bien dit de luxe.

    Tu vas parlez à un gen z il va te dire qu'il a pas fait attention aux news de Sony, oui il a vu, mais bon,GTA 6 frère

    Parenthèse, mais on se souvient des clashs entre les fans de Apple et Samsung, ton phone est dépassé et coûte un rein, y a des gens ici ils ont dit amen à ça, et maintenant parle d'un prix élevé pour la PS6 et plus de support de physique ? Apple aussi a pris des décisions drastique, jamais eu cette énergie...Des produits aux prix absolument délirant !!!!! Des features retirer tout en augmentant les prix

    Sony lit son public, et ils vont vendre....encore avec un line up PS6 bien moyen notez bien...

    Blackout des Anonymous ? Où étaient les gens ?
    Fin du physique ? Les finances de Sony se portent très très bien.
    Kojima qui part ? Ca touche juste les millenials, le reste s'en cogne.
    GTA 6 pas en physique ? Les millenials ont le seum. Préco ouverte ? Version numérique la plus cher en top des ventes et record en 24 H .
    Wolverine critiquer avant la sortie en parlant de bide intersidéral. Le jeu sort, succès de vente mais moyenne et très mauvais critique.

    Un combat perdu d'avance, Sony va faire une Apple et ils vont s'en sortir avec, c'est tout ce que je vois. Les gens parlent et font rien... Faites vous une config PC point....


    dooku Voilà, la Dreamcast c'était une merveille, ils ont sombré, bon eux aussi ce sont pas aider mais ils avaient les clés pour un succès certain...
    idd posted the 09/18/2026 at 08:52 PM
    pas sur qu'ils disparaissent vraiment mais si un gros décide de les racheter pour un gros paquet de pognon, ceux qui pilotent sous tableur et les actionnaires cèderont. La marque se diluera dans un autre chose, sous le même nom ou pas.
    zekk posted the 09/18/2026 at 08:57 PM
    walterwhite même là... vous fonctionnez par buzz, tendance... l'époque a bien changé et vous avez souvent bien moins de principes que vous le dites
    osiris67 posted the 09/18/2026 at 09:04 PM
    Sony c’est vendu au globaliste, donc meme resultat.
    walterwhite posted the 09/18/2026 at 09:07 PM
    zekk Tendance ? Une gen’ PS5 décevante qui se termine avec un coup de poignard de la part de SONY.

    On a pardonné avec la PS3, on ne fera pas deux fois la même erreur.

    Je n’ai comme principe de ne plus m’intéresser à SONY et de faire un pressing digne de Pep Guardiola.

    On assistera à leur déclin, lent et douloureux…je te laisse volontiers la place de l’observateur qui fait mine de prendre de la hauteur et feindre le détachement
    cyr posted the 09/18/2026 at 09:11 PM
    Sony disparaître ? Elle est bien bonne.

    Suffit de voir comment les fan de la marque défendent Corp et âme wolverine....

    Les mecs sont pas contents, mais ils restent bien sagement dans le rang, s'imaginant que c'est grâce a eux que sony est aussi gros....

    Mais c'est le grand public qui fait touner aussi bien la ps5 que la switch ou tous autre consoles......
    natedrake posted the 09/18/2026 at 09:24 PM
    Cet article. On dirait qu'on est à l'époque de la PS3 où la division jeu vidéo de Sony était au plus mal.

    Et GTA VI arrive dans deux mois, va durer 15 ans minimum, et va même aider à faire vendre des PS6. Bref.
    lz posted the 09/18/2026 at 09:31 PM
    Sony ne va aucunement sombrer, certes ils vont perdre une grande partie des hardcore gamers mais le grand public va continuer chez Sony. Ils continueront à faire GTA, Call Of et Fifa sur Play
    slyder posted the 09/18/2026 at 09:56 PM
    Ce sont des connards Sony ? oui, sans aucun doute là dessus, mais l'autre merde de MS c'est le même bouzin, et Nintendo ben ça se présente à peu près pareil, après j'ai plus 12 ans donc je m'en tape d'eux, mais insultez tout les fabricants au lieu de chier sur qu'un seul, qui à au moins le mérite d'être transparent, même si ce sont des enfants de fille d'joie comme les autres !
    mrpopulus posted the 09/18/2026 at 09:59 PM
    Sony va disparaître épisode 54002928
    zekk posted the 09/18/2026 at 10:07 PM
    slyder
    hazuki999 posted the 09/18/2026 at 10:19 PM
    C'est un sketch la situation de Sony en ce moment, ils ont vraiment creusé leur tombé. Et clairement, je n'ai jamais compris comment les fans de la marque continuent de les soutenir depuis que SIE est devenue 100 américaine. Vous êtes plus sur une Toyota mais une Range Rover avec une caisse de donuts bien gras dans coffre de la voiture. Je ne sais pas comment vous ne voyez pas le truc pourri Je c'est devenu depuis quelques années. Si vous étiez un minimum logique envers vous même vous auriez tourné les talons en voyant ce changement complet d'identité.

    ravyxxs bof, vraiment boff... Les Milenials se renseignent tu sais, t'as youtube, t'as les influenceurs, il regardent les news aussi, les mêmes news circulent partout dans le monde, tu tapes actu jeux videos n'importe où cette semaine ça va parler des mêmes trucs que toi tu lis et ce partout dans : Déception wolverine, gta 6, Oot remake, Sony qui s'enfonce avec le démat et la séparation de ses dernières pointures. Tout le monde les voit ces infos. Faut pas être naïf. Parfois ils sont même plus au courant que toi de ce qui se passe, c'est juste qu'ils vont de dire par des phrases courtes avec des "en mode genre".
    sardinecannibale posted the 09/18/2026 at 10:22 PM
    hazuki999 posted the 09/18/2026 at 10:23 PM
    altendorf ça me fait marrer d'entendre ce genre de connerie. "Personne n'échappe aux erreur" oui pratique de dire ça quand il faut défendre sa secte, mais quand c'est le constructeur que tu n'aimes pas où que tu jalouse pour X raisons là c'est pas ce discours qu'on entend.
    wickette posted the 09/18/2026 at 10:40 PM
    Ils ne vont pas sombrer

    le seul gros danger c'est l'IA et la pénurie/inflation que ça entraine sur tout le secteur JV

    C'est le gros danger, le reste c'est surtout, on va dire 25% des joueurs passionés, le reste c'est des casu qui savent même pas qu'en 2028 t'as plus de bluray

    Et ces 75% c'est cod, marvel, gta, c'est tout
    ravyxxs posted the 09/18/2026 at 11:06 PM
    hazuki999 Bah....je sais que les millenials se renseignent, c'est nous ici.

    C'est de la Gen Z dont je dis qu'ils s'en foutent. Ils savent ce qu'ils se passent tu penses qu'ils attendent Physint ou OD ? Kojima ? Les gosses étaient même pas née avec MGS 4

    Et comme beaucoup ici, je suis un millennial, dit génération Y.

    C'est un sketch la situation de Sony en ce moment, ils ont vraiment creusé leur tombé. Et clairement, je n'ai jamais compris comment les fans de la marque continuent de les soutenir depuis que SIE est devenue 100 américaine.

    Oui pour le côté américain mais c'est de la faute de la division nippone d'avoir laissé trop faire, regarde les dégâts à présent ? Autorisé des fermeture de Japan Studio ! Evolution alors qu'on aurait pu avoir un semblant de FH pour Playstation, ou un nouveau Wipeout. Enormément de concept aurait pu être crée. Dégager des studios qui vraiment n'apporte plus rien depuis LB3, donc MEDIA MOLECULE, mais les laisser et fermer à la place Bluepoint. Faire un rachat de Bungie, délaissé un Destiny 3 pour mettre un billet sur Marathon qui se meurt. Marquer l'histoire avec plus de 350 millions de dollars et faire de Concord l'une des plus grosse blague de ces dernières années. Activé la majorité de tes studios, qualifié dans les expériences solo, en espérant gratter une poule aux oeufs d'or comme Fortnite ou Warzone, puis sacrifié le temps car le public n'en veut plus
    ....

    Les nippons sont très responsable j'ai l'impression, peut être que je me trompe, dit moi stp.

    Mais je suis d'accord avec toi globalement
    azerty posted the 09/18/2026 at 11:10 PM
    Avec les vente de GTA et le nouvelle écosystème Play que vont avoir de nouveaux joueurs, ouais Sony va mourrir. Avec le carton de Odyssey et de Spiderman au ciné en plus...c'est la fin
    Les gamers des forums LOL
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo