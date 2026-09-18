Sony a méthodiquement liquidé ce qui faisait son identité : ses figures humaines, sa culture de créateurs et ce grain de folie qui permettait l'exploit de nous faire rever.



Quand les passionnés parlaient aux joueurs

L'âge d’or de PlayStation s'est construit autour de personnalités capables de comprendre la sensibilité d'un studio de développement.



Il y avait Kazuo Hirai, qui a sauvé la division après le lancement catastrophique de la PS3.

Puis Hirai (CEO de l'époque) qui ne jurait pas uniquement par les marges opérationnelles : il parlait de Kando. Ce mot japonais désignant la capacité d'une œuvre à susciter une émotion sincère et durable. Sous son égide, Sony acceptait de financer des projets imparfaits, poétiques ou financièrement risqués, parce qu'ils donnaient une signature artistique unique à la marque.



Aux côtés de Kaz Hirai, Shuhei Yoshida incarnait l’âme de l’écosystème. Yoshida protégeait les équipes des pressions mercantiles et soutenait des ovnis vidéoludiques comme Ico, Shadow of the Colossus ou Gravity Rush.



Le règne des tableurs et de Jim Ryan





Le tournant s’opère entre 2018 et 2019. Kaz Hirai quitte ses fonctions opérationnelles, laissant les rênes du groupe Sony à Kenichiro Yoshida, un ancien directeur financier dont le seul horizon consiste à maximiser les marges. En quelques mois, la gouvernance de PlayStation bascule de Tokyo vers la Californie, sous la coupe de Jim Ryan.



On remercie Jim pour sa stratégie desastreuse:

-Mise à l'écart des historiques : Shuhei Yoshida est débarqué de la tête des studios mondiaux pour avoir refusé d'appliquer cette doctrine sans nuance.



Le mythique Japan Studio est démantelé en 2021, sacrifiant trente ans d’héritage créatif jugé insuffisamment rentable à l'échelle mondiale.



Le pouvoir décisionnel se concentre entre les mains de gestionnaires obsédés par les métriques d'engagement plutôt que par la valeur culturelle des œuvres.



Persuadée qu'il fallait dupliquer le modèle de Fortnite pour garantir des revenus récurrents, la direction a imposé un virage massif vers les « jeux-service » (Games as a Service). Un contre-sens absolu avec l'ADN de la marque.



PlayStation s’était imposé grâce à des aventures narratives solos spectaculaires, immersives et mémorables (The Last of Us, God of War, Ghost of Tsushima). En forçant ses studios internes à développer du multijoueur monétisé et en déboursant des milliards pour racheter Bungie, Sony a gaspillé des années de travail créatif.



Le résultat de cette financiarisation à outrance ? Des projets annulés à la chaîne, une crise interne majeure chez Bungie et le naufrage historique de Concord, retiré de la vente deux semaines seulement après sa sortie. Ce fiasco n’est pas un accident de parcours : c'est le symptôme direct d'un produit conçu par des tableurs Excel pour cocher des cases de monétisation, sans vision ni passion.



Alors pourquoi Sony va sombrer?



Une marque ne sombre pas toujours par faillite financière brutale ; elle sombre d'abord par indifférence.



En chassant ses bâtisseurs, en méprisant ses créateurs historiques et en traitant les joueurs comme de simples paniers moyens à rentabiliser, PlayStation a brisé son pacte émotionnel. Lorsque la technique devient générique et que les consoles concurrentes ou le PC proposent les mêmes expériences, seul le capital sympathie retient une communauté. Et ce capital-là, Sony l'a presque entièrement dilapidé sur l'autel de la rentabilité immédiate.



les bâtisseurs de l’âge d’or ont tous quitté le navire pour revenir à une échelle humaine. Kaz Hirai, retiré définitivement des affaires après 40 ans de maison, consacre désormais son énergie à sa fondation philanthropique Project KIBO pour éveiller la créativité d’enfants défavorisés, bien loin des bilans trimestriels. Shuhei Yoshida, après avoir été écarté puis avoir quitté PlayStation début 2025, a fondé sa propre structure de conseil (Yosp Inc.) pour continuer, en électron libre, d'épauler et protéger les créateurs indépendants sur le terrain