Sony a méthodiquement liquidé ce qui faisait son identité : ses figures humaines, sa culture de créateurs et ce grain de folie qui permettait l'exploit de nous faire rever.
Quand les passionnés parlaient aux joueurs
L'âge d’or de PlayStation s'est construit autour de personnalités capables de comprendre la sensibilité d'un studio de développement.
Il y avait Kazuo Hirai, qui a sauvé la division après le lancement catastrophique de la PS3.
Puis Hirai (CEO de l'époque) qui ne jurait pas uniquement par les marges opérationnelles : il parlait de Kando. Ce mot japonais désignant la capacité d'une œuvre à susciter une émotion sincère et durable. Sous son égide, Sony acceptait de financer des projets imparfaits, poétiques ou financièrement risqués, parce qu'ils donnaient une signature artistique unique à la marque.
Aux côtés de Kaz Hirai, Shuhei Yoshida incarnait l’âme de l’écosystème. Yoshida protégeait les équipes des pressions mercantiles et soutenait des ovnis vidéoludiques comme Ico, Shadow of the Colossus ou Gravity Rush.
Le règne des tableurs et de Jim Ryan
Le tournant s’opère entre 2018 et 2019. Kaz Hirai quitte ses fonctions opérationnelles, laissant les rênes du groupe Sony à Kenichiro Yoshida, un ancien directeur financier dont le seul horizon consiste à maximiser les marges. En quelques mois, la gouvernance de PlayStation bascule de Tokyo vers la Californie, sous la coupe de Jim Ryan.
On remercie Jim pour sa stratégie desastreuse:
-Mise à l'écart des historiques : Shuhei Yoshida est débarqué de la tête des studios mondiaux pour avoir refusé d'appliquer cette doctrine sans nuance.
Le mythique Japan Studio est démantelé en 2021, sacrifiant trente ans d’héritage créatif jugé insuffisamment rentable à l'échelle mondiale.
Le pouvoir décisionnel se concentre entre les mains de gestionnaires obsédés par les métriques d'engagement plutôt que par la valeur culturelle des œuvres.
Persuadée qu'il fallait dupliquer le modèle de Fortnite pour garantir des revenus récurrents, la direction a imposé un virage massif vers les « jeux-service » (Games as a Service). Un contre-sens absolu avec l'ADN de la marque.
PlayStation s’était imposé grâce à des aventures narratives solos spectaculaires, immersives et mémorables (The Last of Us, God of War, Ghost of Tsushima). En forçant ses studios internes à développer du multijoueur monétisé et en déboursant des milliards pour racheter Bungie, Sony a gaspillé des années de travail créatif.
Le résultat de cette financiarisation à outrance ? Des projets annulés à la chaîne, une crise interne majeure chez Bungie et le naufrage historique de Concord, retiré de la vente deux semaines seulement après sa sortie. Ce fiasco n’est pas un accident de parcours : c'est le symptôme direct d'un produit conçu par des tableurs Excel pour cocher des cases de monétisation, sans vision ni passion.
Alors pourquoi Sony va sombrer?
Une marque ne sombre pas toujours par faillite financière brutale ; elle sombre d'abord par indifférence.
En chassant ses bâtisseurs, en méprisant ses créateurs historiques et en traitant les joueurs comme de simples paniers moyens à rentabiliser, PlayStation a brisé son pacte émotionnel. Lorsque la technique devient générique et que les consoles concurrentes ou le PC proposent les mêmes expériences, seul le capital sympathie retient une communauté. Et ce capital-là, Sony l'a presque entièrement dilapidé sur l'autel de la rentabilité immédiate.
les bâtisseurs de l’âge d’or ont tous quitté le navire pour revenir à une échelle humaine. Kaz Hirai, retiré définitivement des affaires après 40 ans de maison, consacre désormais son énergie à sa fondation philanthropique Project KIBO pour éveiller la créativité d’enfants défavorisés, bien loin des bilans trimestriels. Shuhei Yoshida, après avoir été écarté puis avoir quitté PlayStation début 2025, a fondé sa propre structure de conseil (Yosp Inc.) pour continuer, en électron libre, d'épauler et protéger les créateurs indépendants sur le terrain
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posted the 09/18/2026 at 07:59 PM by tolink
Pour l'heure Sony va tres bien de ce coté
Ça commence par la grogne, puis finira par l’indifférence. SONY n’est plus de retenir ses joueurs avec ses exclu, ni ses décisions, le résultat sera que les fans de la 1ère heure vont se tirer, et le grand public suivra comme ils l’ont fait avec la Xbox One et la Wii U.
Personne n'échappe aux erreurs, mais Sony a toujours su inverser la tendance dès que la menace se présente. Rendez-vous à la PS6
Quant au message Altendorf, je pense qu'une entreprise c'est avant tout les personnes qui la compose.
Will see comme tu dis.
il faut rajouter évidement a ca que le cas de sony est en plus conjoint a une industrie tout entière que s’effondre, car ce n'est pas que sony qui va sombrer mais tous le système qui suit cette tendance...
altendorf
Personne n'échappe aux erreurs, mais Sony a toujours su inverser la tendance dès que la menace se présente. Rendez-vous à la PS6
oui mais a l'époque sony était encore japonais...
On est plus sur l’ère PS3, ou un AAA sortait en moins de 3 ans et coutait 30 millions de dollars.
Mais faut pas se leurrer Sony a mis les mains dans le cambouis en premier mais les deux autres feront pareil.
Microsoft et Nintendo doivent jubiler, leur concurrent se prend un gros bashing et quand ils arrêteront le physique à leur tour le plus gros de la colère sera passée.
zekk Qui parle de boycott ? Le boycott c’est ne pas consommer ponctuellement.
SONY finira dans l’indifférence, pas tout de suite mais ils finiront dans le cloaque.
Et faut comprendre par là, que la mentalité ne s'arrête pas au jeu vidéo, mais à un bien dit de luxe.
Tu vas parlez à un gen z il va te dire qu'il a pas fait attention aux news de Sony, oui il a vu, mais bon,GTA 6 frère
Parenthèse, mais on se souvient des clashs entre les fans de Apple et Samsung, ton phone est dépassé et coûte un rein, y a des gens ici ils ont dit amen à ça, et maintenant parle d'un prix élevé pour la PS6 et plus de support de physique ? Apple aussi a pris des décisions drastique, jamais eu cette énergie...Des produits aux prix absolument délirant !!!!! Des features retirer tout en augmentant les prix
Sony lit son public, et ils vont vendre....encore avec un line up PS6 bien moyen notez bien...
Blackout des Anonymous ? Où étaient les gens ?
Fin du physique ? Les finances de Sony se portent très très bien.
Kojima qui part ? Ca touche juste les millenials, le reste s'en cogne.
GTA 6 pas en physique ? Les millenials ont le seum. Préco ouverte ? Version numérique la plus cher en top des ventes et record en 24 H .
Wolverine critiquer avant la sortie en parlant de bide intersidéral. Le jeu sort, succès de vente mais moyenne et très mauvais critique.
Un combat perdu d'avance, Sony va faire une Apple et ils vont s'en sortir avec, c'est tout ce que je vois. Les gens parlent et font rien... Faites vous une config PC point....
dooku Voilà, la Dreamcast c'était une merveille, ils ont sombré, bon eux aussi ce sont pas aider mais ils avaient les clés pour un succès certain...
On a pardonné avec la PS3, on ne fera pas deux fois la même erreur.
Je n’ai comme principe de ne plus m’intéresser à SONY et de faire un pressing digne de Pep Guardiola.
On assistera à leur déclin, lent et douloureux…je te laisse volontiers la place de l’observateur qui fait mine de prendre de la hauteur et feindre le détachement
Suffit de voir comment les fan de la marque défendent Corp et âme wolverine....
Les mecs sont pas contents, mais ils restent bien sagement dans le rang, s'imaginant que c'est grâce a eux que sony est aussi gros....
Mais c'est le grand public qui fait touner aussi bien la ps5 que la switch ou tous autre consoles......
Et GTA VI arrive dans deux mois, va durer 15 ans minimum, et va même aider à faire vendre des PS6. Bref.
ravyxxs bof, vraiment boff... Les Milenials se renseignent tu sais, t'as youtube, t'as les influenceurs, il regardent les news aussi, les mêmes news circulent partout dans le monde, tu tapes actu jeux videos n'importe où cette semaine ça va parler des mêmes trucs que toi tu lis et ce partout dans : Déception wolverine, gta 6, Oot remake, Sony qui s'enfonce avec le démat et la séparation de ses dernières pointures. Tout le monde les voit ces infos. Faut pas être naïf. Parfois ils sont même plus au courant que toi de ce qui se passe, c'est juste qu'ils vont de dire par des phrases courtes avec des "en mode genre".
le seul gros danger c'est l'IA et la pénurie/inflation que ça entraine sur tout le secteur JV
C'est le gros danger, le reste c'est surtout, on va dire 25% des joueurs passionés, le reste c'est des casu qui savent même pas qu'en 2028 t'as plus de bluray
Et ces 75% c'est cod, marvel, gta, c'est tout
C'est de la Gen Z dont je dis qu'ils s'en foutent. Ils savent ce qu'ils se passent tu penses qu'ils attendent Physint ou OD ? Kojima ? Les gosses étaient même pas née avec MGS 4
Et comme beaucoup ici, je suis un millennial, dit génération Y.
C'est un sketch la situation de Sony en ce moment, ils ont vraiment creusé leur tombé. Et clairement, je n'ai jamais compris comment les fans de la marque continuent de les soutenir depuis que SIE est devenue 100 américaine.
Oui pour le côté américain mais c'est de la faute de la division nippone d'avoir laissé trop faire, regarde les dégâts à présent ? Autorisé des fermeture de Japan Studio ! Evolution alors qu'on aurait pu avoir un semblant de FH pour Playstation, ou un nouveau Wipeout. Enormément de concept aurait pu être crée. Dégager des studios qui vraiment n'apporte plus rien depuis LB3, donc MEDIA MOLECULE, mais les laisser et fermer à la place Bluepoint. Faire un rachat de Bungie, délaissé un Destiny 3 pour mettre un billet sur Marathon qui se meurt. Marquer l'histoire avec plus de 350 millions de dollars et faire de Concord l'une des plus grosse blague de ces dernières années. Activé la majorité de tes studios, qualifié dans les expériences solo, en espérant gratter une poule aux oeufs d'or comme Fortnite ou Warzone, puis sacrifié le temps car le public n'en veut plus
....
Les nippons sont très responsable j'ai l'impression, peut être que je me trompe, dit moi stp.
Mais je suis d'accord avec toi globalement
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