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aeris201
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[TGS 2026] Monster Hunter Wilds sur Switch 2 : encore une masterclass de Capcom ?
Jouable au Tokyo Game Show, le portage Switch 2 d'MH Wilds semble etre d'une fidelité visuelle et d'une fludité a toute epreuve. Bravo Capcom
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kisukesan
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aros
posted the 09/17/2026 at 07:41 AM by
aeris201
comments (
17
)
metroidvania
posted
the 09/17/2026 at 07:59 AM
Ils sont trop fort . Dommage pour eux que je vais pas leur donner mes sous sur switch 2
cyr
posted
the 09/17/2026 at 08:05 AM
Comme quoi les trailer dans un reveal en direct ...faut pas trop se fier a la qualité.
Et la c'est en portable, alors en docker c'est mieux.
J'aurai du mal a résister quand il sera en promo...Peut-être que je demanderais au père Noël.....
aeris201
posted
the 09/17/2026 at 08:11 AM
cyr
Il est vendu 39€ donc il est deja en promo en quelque sorte.
Je vais revendre ma version PS5 et le racheter sur Switch 2
cyr
posted
the 09/17/2026 at 08:31 AM
aeris201
39€ offre de lancement ou tarif permanent?
aeris201
posted
the 09/17/2026 at 08:36 AM
cyr
39€ prix permanent (physique et demat)
cyr
posted
the 09/17/2026 at 08:40 AM
aeris201
pour une fois qu'on prend pas les joueurs nintendo pour des vaches a lait...
Bon faut que je regarde le poids du jeux.
hypermario
posted
the 09/17/2026 at 10:12 AM
cyr
20€ sur le shop Japonnais
shambala93
posted
the 09/17/2026 at 10:55 AM
60 fps ?
cyr
posted
the 09/17/2026 at 11:18 AM
shambala93
faut pas trop en demander.....30 fps c'est sûrement ça.
aeris201
posted
the 09/17/2026 at 12:31 PM
cyr
A priori c'est comme Onimusha c'est locké à 30 fps mais on peut désactiver cette limite.
A voir si ca peut atteindre 60 fps mais je pense plutot a 40 fps
shambala93
posted
the 09/17/2026 at 12:55 PM
aeris201
40 avec vrr ?
aros
posted
the 09/17/2026 at 01:07 PM
cyr
«
shambala93
faut pas trop en demander.....30 fps c'est sûrement ça.
»
Je pense que tu te trompes, Cyr. Je m'avancerai pas pour affirmer que le jeu cible les 60fps, car il serait préférable de s'en assurer sur le jeu tournant sur grand écran (car sur la diagonale de la Switch 2, un 40fps stable peut, comparativement à s'il tournait sur une TV, créer l'illusion), mais de ce que je vois, je serais tenté de le croire.
En tout cas, j'ai le même ressenti, là, en voyant le jeu tourner sur l'écran de la Switch 2, que lorsque je joue sur Xbox Series X à des en 60fps en mode 120Hz. Parce que quand je le vois bouger la caméra, le gars, c'est beaucoup trop confort pour être du 30fps. Même chose quand au alentours de 20 sec, on voit la course de créatures ressemblant à des dinosaures traverser la savane devant nous, nan... je pense vraiment qu'on est sur 60fps. La course de notre personnage à dos de sa monture, ses déplacements...
Après voilà, l'écran 120Hz de la Switch 2, couplé à sa petite taille peut tout à faire créer l'illusion, et si c'est pas du 60fps, alors c'est du 40, obligé... et connaissant Capcom, un 40fps solide.
aros
posted
the 09/17/2026 at 01:10 PM
cyr
Mec, c'est simple, on se croirait sur MH World/Iceborne, sur PS4 Pro. Et dessus, il visait entre 45 et 60fps, on doit donc être sur un ratio semblable, à minima.
cyr
posted
the 09/17/2026 at 01:17 PM
aros
OK.mais on verra bien avec digital foundry (d'ailleurs c'est drôle que juste en regardant une vidéo, on ne puisse pas avec certitude dire a quel fréquence elle est....
Sinon je viens de regarder combien coûte une carte micro sd express....c'est 300 balle.....
La on atteind des sommets....
J'en ai 1 de lexar de 1 to, acheter a Noël dernier. Mais vu le catalogue de jeux qui arrive, va m'en falloir une deuxième en 2028....j'espère que ça aura baisser. Sinon ben tant pis je ferais le tri.
aros
posted
the 09/17/2026 at 01:52 PM
cyr
Je te partage mon ressenti, c'est tout. Digital foundry viendra confirmer la chose d'ici peu. Après, vu ce que j'ai vu, c'est plus le détail du comparo qui en sera fait avec les versions PS5/Xbox Series qui m'intéresse. Le jeu m'a tout l'air d'être fluide, donc sur ça, je n'ai aucune inquiétude. Capcom, de toute façon, c'est des bons, donc si je n'avais pas d'inquiétude quant à ce portage, cette vidéo qu'on a vu m'a démontré que j'avais eu raison de penser que Capcom délivrerait une version de MH Wilds qui soit décente.
«
Sinon je viens de regarder combien coûte une carte micro sd express....c'est 300 balle.....
»
La seule extension mémoire que j'ai acheté de ma vie, c'est un DD 2 To pour mon PC qui n'en avait que 512. J'avais acheté ça 60 euros, y'a bientôt 10 ans de cela, et cela faisait des années que je ne compte pas que j'en avais besoin. Alors à ce prix, maintenant, mais jamais j'achète ça, moi.
Aujourd'hui, la mémoire, elle est limite vendue au même titre que l'or et l'argent, faut pas déconner... Ils peuvent se la mettre dans le cul et se l'enfoncer bien profond.
cyr
posted
the 09/17/2026 at 02:56 PM
aros
personnellement je suis bien incapable de dire si un jeux est a 30 ou 60 ou 40 fps. Les baisses oui je l'ai vois.
Mais si sa rame pas, je ressent aucun gêne.
Personnellement un 30 fps costauds est bien suffisant hormis pour les simulations automobiles et éventuellement des jeux de tire comme call off.
Pour la carte, je l'ai payée avec une carte cadeau. D'ailleurs si a noel j'en ai une autre, peut-être que....
suikoden
posted
the 09/17/2026 at 05:04 PM
Je le prendrais peut être sur le store Jap, même sur Legion Go il parait pas aussi fluide, plus beau mais pas fluide...
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Et la c'est en portable, alors en docker c'est mieux.
J'aurai du mal a résister quand il sera en promo...Peut-être que je demanderais au père Noël.....
Je vais revendre ma version PS5 et le racheter sur Switch 2
Bon faut que je regarde le poids du jeux.
A voir si ca peut atteindre 60 fps mais je pense plutot a 40 fps
40 avec vrr ?
« shambala93 faut pas trop en demander.....30 fps c'est sûrement ça. »
Je pense que tu te trompes, Cyr. Je m'avancerai pas pour affirmer que le jeu cible les 60fps, car il serait préférable de s'en assurer sur le jeu tournant sur grand écran (car sur la diagonale de la Switch 2, un 40fps stable peut, comparativement à s'il tournait sur une TV, créer l'illusion), mais de ce que je vois, je serais tenté de le croire.
En tout cas, j'ai le même ressenti, là, en voyant le jeu tourner sur l'écran de la Switch 2, que lorsque je joue sur Xbox Series X à des en 60fps en mode 120Hz. Parce que quand je le vois bouger la caméra, le gars, c'est beaucoup trop confort pour être du 30fps. Même chose quand au alentours de 20 sec, on voit la course de créatures ressemblant à des dinosaures traverser la savane devant nous, nan... je pense vraiment qu'on est sur 60fps. La course de notre personnage à dos de sa monture, ses déplacements...
Après voilà, l'écran 120Hz de la Switch 2, couplé à sa petite taille peut tout à faire créer l'illusion, et si c'est pas du 60fps, alors c'est du 40, obligé... et connaissant Capcom, un 40fps solide.
Mec, c'est simple, on se croirait sur MH World/Iceborne, sur PS4 Pro. Et dessus, il visait entre 45 et 60fps, on doit donc être sur un ratio semblable, à minima.
Sinon je viens de regarder combien coûte une carte micro sd express....c'est 300 balle.....
La on atteind des sommets....
J'en ai 1 de lexar de 1 to, acheter a Noël dernier. Mais vu le catalogue de jeux qui arrive, va m'en falloir une deuxième en 2028....j'espère que ça aura baisser. Sinon ben tant pis je ferais le tri.
Je te partage mon ressenti, c'est tout. Digital foundry viendra confirmer la chose d'ici peu. Après, vu ce que j'ai vu, c'est plus le détail du comparo qui en sera fait avec les versions PS5/Xbox Series qui m'intéresse. Le jeu m'a tout l'air d'être fluide, donc sur ça, je n'ai aucune inquiétude. Capcom, de toute façon, c'est des bons, donc si je n'avais pas d'inquiétude quant à ce portage, cette vidéo qu'on a vu m'a démontré que j'avais eu raison de penser que Capcom délivrerait une version de MH Wilds qui soit décente.
« Sinon je viens de regarder combien coûte une carte micro sd express....c'est 300 balle..... »
La seule extension mémoire que j'ai acheté de ma vie, c'est un DD 2 To pour mon PC qui n'en avait que 512. J'avais acheté ça 60 euros, y'a bientôt 10 ans de cela, et cela faisait des années que je ne compte pas que j'en avais besoin. Alors à ce prix, maintenant, mais jamais j'achète ça, moi.
Aujourd'hui, la mémoire, elle est limite vendue au même titre que l'or et l'argent, faut pas déconner... Ils peuvent se la mettre dans le cul et se l'enfoncer bien profond.
Mais si sa rame pas, je ressent aucun gêne.
Personnellement un 30 fps costauds est bien suffisant hormis pour les simulations automobiles et éventuellement des jeux de tire comme call off.
Pour la carte, je l'ai payée avec une carte cadeau. D'ailleurs si a noel j'en ai une autre, peut-être que....