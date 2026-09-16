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aeris201 > blog
[Multi] Le remaster de Terranigma sortira le 14 janvier 2027 (Surprise : pas de GKC sur Switch 2)


https://www.rpgsite.net/news/21413-terrangima-release-date-switch-2-physical-release-steelbook-ps5-xbox-ps4-pc
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    kisukesan
    posted the 09/16/2026 at 10:00 AM by aeris201
    comments (10)
    suzukube posted the 09/16/2026 at 10:04 AM
    J’sais pas ce que c’est mais le physique = day one
    aeris201 posted the 09/16/2026 at 10:05 AM
    Pour une raison que j'ignore, ce n'est pas Square Enix qui s'occupe de la version physique, du coup pas de GKC ce coup ci, le choix a été fait pour une NS2 Edition (donc compatibilité Switch 1)
    forte posted the 09/16/2026 at 10:25 AM
    C'est pas un remake mais un remaster D1 sur PS5 !
    shuntaro posted the 09/16/2026 at 10:30 AM
    200 euros la collector. Abusé
    aeris201 posted the 09/16/2026 at 10:30 AM
    forte Bien vu.

    J'ai corrigé
    metroidvania posted the 09/16/2026 at 10:59 AM
    Ben voilà ca sera sur switch 2 du coup
    fdestroyer posted the 09/16/2026 at 11:14 AM
    Il est toujours sur mon backlog celui-ci, jamais fait! Faudrait que je m'y mette, j'avais joué le début, mais pas continué

    Tant mieux pour la NS2 edition, clairement le meilleur choix.
    guiguif posted the 09/16/2026 at 11:25 AM
    Il n'y a aucune surprise, Clear River à jusqu'a présent sorti tous leurs jeux SW2 sur vrais cartouches
    jeanouillz posted the 09/16/2026 at 11:37 AM
    A quand un traitement de roi pour Chrono Trigger ?
    saram posted the 09/16/2026 at 12:47 PM
    suzukube Il fait parti de la trilogie Illusion of Gaia (Time chez nous) et Soul Blazer
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