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aeris201
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[Multi] Le remaster de Terranigma sortira le 14 janvier 2027 (Surprise : pas de GKC sur Switch 2)
https://www.rpgsite.net/news/21413-terrangima-release-date-switch-2-physical-release-steelbook-ps5-xbox-ps4-pc
tags :
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kisukesan
posted the 09/16/2026 at 10:00 AM by
aeris201
comments (
10
)
suzukube
posted
the 09/16/2026 at 10:04 AM
J’sais pas ce que c’est mais le physique = day one
aeris201
posted
the 09/16/2026 at 10:05 AM
Pour une raison que j'ignore, ce n'est pas Square Enix qui s'occupe de la version physique, du coup pas de GKC ce coup ci, le choix a été fait pour une NS2 Edition (donc compatibilité Switch 1)
forte
posted
the 09/16/2026 at 10:25 AM
C'est pas un remake mais un remaster
D1 sur PS5 !
shuntaro
posted
the 09/16/2026 at 10:30 AM
200 euros la collector. Abusé
aeris201
posted
the 09/16/2026 at 10:30 AM
forte
Bien vu.
J'ai corrigé
metroidvania
posted
the 09/16/2026 at 10:59 AM
Ben voilà ca sera sur switch 2 du coup
fdestroyer
posted
the 09/16/2026 at 11:14 AM
Il est toujours sur mon backlog celui-ci, jamais fait! Faudrait que je m'y mette, j'avais joué le début, mais pas continué
Tant mieux pour la NS2 edition, clairement le meilleur choix.
guiguif
posted
the 09/16/2026 at 11:25 AM
Il n'y a aucune surprise, Clear River à jusqu'a présent sorti tous leurs jeux SW2 sur vrais cartouches
jeanouillz
posted
the 09/16/2026 at 11:37 AM
A quand un traitement de roi pour Chrono Trigger ?
saram
posted
the 09/16/2026 at 12:47 PM
suzukube
Il fait parti de la trilogie Illusion of Gaia (Time chez nous) et Soul Blazer
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J'ai corrigé
Tant mieux pour la NS2 edition, clairement le meilleur choix.