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MOUSE
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name : MOUSE
platform : PC
editor : Playside Publishing
developer : Fumi Games
genre : FPS
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yanssou
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[Test] Mouse Pi For Hire
Avis Rapide


Mouse Pi For Hire est un jeu que j’attendais. Sa direction artistique nous emmène véritablement dans un film noir des années 30 ; que ce soit la musique, le doublage ou ces jeux de mots qui font sourire, tout y est pour nous transporter dans cet univers si particulier.

Le style et l'ambiance sont bien là, avec souvent des clichés des films de l'époque pour notre plus grand plaisir, mais son gameplay peine à se démarquer, un boomer shooter des plus classiques en somme, où l’ennui s’installe assez rapidement. Les combats manquent vraiment de punch avec un level design assez pauvre finalement ; les armes manquent également d’impact en plus d’être très mal équilibrées (le flingue acide est sacrément cheaté par rapport aux autres).

Les niveaux sont néanmoins très bien conçus, même si certains sont un peu plus longs que d’autres ; le rythme en prend un sacré coup vers le milieu du jeu. La narration ne casse pas trois pattes à une souris, mais reste convenable à suivre.

Autre souci majeur : le rendu en noir et blanc. En ce qui me concerne, cela m’a demandé un petit temps d’adaptation ; les déplacements lors des fusillades rendent le suivi visuel difficile, ce qui peut provoquer des migraines chez certains joueurs.

Oui, le noir et blanc est un hommage aux films noirs et aux cartoons des années 30, mais ce n’est pas une raison pour ne pas implémenter un rendu en couleurs, et quand on sait qu’un seul niveau du jeu a ce rendu (magnifique au passage), il aurait été judicieux de proposer ce choix au joueur.

Mouse Pi For Hire reste sympathique, mais mise tout sur son esthétique au détriment de son gameplay, le transformer en Bioshock-like pour un prochain opus offrirait peut-être un résultat bien plus convaincant.

OST : 8/10

Direction Artistique : 8/10

Scénario : 7/10

Gameplay : 6/10

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    Who likes this ?
    negan, adamjensen
    posted the 09/14/2026 at 02:27 PM by yanssou
    comments (9)
    22 posted the 09/14/2026 at 03:34 PM
    J'ai un problème avec ce style de cartoon depuis la scène dérangeante Fiendish Funnies dans le film Sadness...
    shanks posted the 09/14/2026 at 04:20 PM
    ce qui peut provoquer des migraines chez certains joueurs

    Bon bah jamais j'y toucherais.
    Je suis ultra sensible à la cinétose.
    cyr posted the 09/14/2026 at 05:57 PM
    Ouai mais non. Je sais pas mais j'ai l'impression de voir mickey
    negan posted the 09/14/2026 at 07:01 PM
    shanks Yanssou faite Bad Cheese a petit prix c'est un experience cool a faire et le message derrière est cool ( triste ) .
    yanssou posted the 09/14/2026 at 07:11 PM
    shanks je conseil des petites sessions au pire.

    negan Je note
    negan posted the 09/14/2026 at 07:12 PM
    yanssou Prend le comme une experience .

    Met pas plus de 7.8 Euros car ca reste particuliers.
    yanssou posted the 09/14/2026 at 07:17 PM
    negan
    lautrek posted the 09/15/2026 at 05:10 AM
    Effectivement, j'ai eu des mots de têtes les premières heures mais on s'y habitue.

    Le jeu est très sympa et relativement long.
    mrvince posted the 09/15/2026 at 11:04 AM
    Assez surpris des retours sur le noir et blanc et les mots de têtes. Je savais pas que c'était possible . 0 soucis perso et j'ai bien aimé le jeu.
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