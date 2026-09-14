Mouse Pi For Hire est un jeu que j’attendais. Sa direction artistique nous emmène véritablement dans un film noir des années 30 ; que ce soit la musique, le doublage ou ces jeux de mots qui font sourire, tout y est pour nous transporter dans cet univers si particulier.
Le style et l'ambiance sont bien là, avec souvent des clichés des films de l'époque pour notre plus grand plaisir, mais son gameplay peine à se démarquer, un boomer shooter des plus classiques en somme, où l’ennui s’installe assez rapidement. Les combats manquent vraiment de punch avec un level design assez pauvre finalement ; les armes manquent également d’impact en plus d’être très mal équilibrées (le flingue acide est sacrément cheaté par rapport aux autres).
Les niveaux sont néanmoins très bien conçus, même si certains sont un peu plus longs que d’autres ; le rythme en prend un sacré coup vers le milieu du jeu. La narration ne casse pas trois pattes à une souris, mais reste convenable à suivre.
Autre souci majeur : le rendu en noir et blanc. En ce qui me concerne, cela m’a demandé un petit temps d’adaptation ; les déplacements lors des fusillades rendent le suivi visuel difficile, ce qui peut provoquer des migraines chez certains joueurs.
Oui, le noir et blanc est un hommage aux films noirs et aux cartoons des années 30, mais ce n’est pas une raison pour ne pas implémenter un rendu en couleurs, et quand on sait qu’un seul niveau du jeu a ce rendu (magnifique au passage), il aurait été judicieux de proposer ce choix au joueur.
Mouse Pi For Hire reste sympathique, mais mise tout sur son esthétique au détriment de son gameplay, le transformer en Bioshock-like pour un prochain opus offrirait peut-être un résultat bien plus convaincant.
Bon bah jamais j'y toucherais.
Je suis ultra sensible à la cinétose.
negan Je note
Met pas plus de 7.8 Euros car ca reste particuliers.
Le jeu est très sympa et relativement long.