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Les JV physiques selon Chat GPT
Je suis allez interroger Chat GPT concernant le physique.

Pour la France il existe une moyenne de 25 milles jeux sorties en physique depuis 40 ans. Sans compter les réédition, Goty...

Si on achetait un jeu physique par jour. On aurait tout les jeux sorties sur le territoire en un peu plus de 60 ans.

Pour tous les finir en jouant 24 heures sur 24, il faudrait 220 ans.

Tout ça pour vous dire de relativiser. De toute manière vous n'aurez jamais eu le full set PS6, vous n'aurez jamais joué a tout les jeux...


Tant pis pour le physique même si je comprends très bien les défenseurs du physique, collection, occasion...

Le backlog physique vous attend, les prix vont de toute manière augmenter vue les spéculations sur le marché du JV. Donc dépêchez vous de chopper les jeux sorties que vous voulez.
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    posted the 07/23/2026 at 08:02 PM by liberty
    comments (20)
    opthomas posted the 07/23/2026 at 08:16 PM
    C'est pas une question de relativiser c'est une question de principe, car on commence avec le jeux vidéos et demain ça sera quoi ? Non je ne relativise pas. Je veux avoir le choix point barre.

    La musique et les films ont à le choix, alors les jeux vidéos aussi POINT !
    pokute posted the 07/23/2026 at 08:17 PM
    A part les méga gros collectionneurs, personne ne cherche à obtenir tout les jeux physiques existants... Qui s'est déjà retrouvé à courir désespérément à la fnac pour obtenir un exemplaire de Léa passion canasson ? Là ou c'est frustrant, c'est qu'il sera impossible de vendre/prêter/donner son jeu payé plein pot, et d'obtenir dans un format manipulable un jeu qu'on a vraiment aimé...
    liberty posted the 07/23/2026 at 08:20 PM
    opthomas oui je comprends. Mais t'as plus le choix. Sauf si ça sort sur Switch 2 et en physique. Où via du physique en édition limitée. Ça change rien ta colère
    keiku posted the 07/23/2026 at 08:20 PM
    C'est pas parce qu'il y a 25 000 jeux qui existe qu'ils sont tous bon a jouer ni même jouable... sachant que le nombre de bon jeu avoisine les 1%
    liberty posted the 07/23/2026 at 08:24 PM
    keiku pokute personne ne dit le contraire. Je dis juste qu'il faut relativiser
    pokute posted the 07/23/2026 at 08:26 PM
    liberty Relativiser, on a pas vraiment le choix de toute façon
    keiku posted the 07/23/2026 at 08:31 PM
    liberty on peut toujours relativiser, mais relativiser ca ne fait que laisser les problème s'amplifier, on a relativiser le réchauffement climatique on voit ou on en est aujourd'hui

    moi je pense vraiment qu'il faut monter en guerre contre l'industrie, et pas que celle du jv, celle du cinéma et toute celle qui essaye d'abuser des gens...

    et le seul moyen de le faire est d'arreter de consomer, et pour ceux qui dise que ca ne sert a rien, combien d'industrie sont morte de cette manière... simplement parce qu'on arrète d'acheter...

    Et tant que cette industrie n'aura pas cracher une seconde fois, ca ne pourra qu'empirer
    opthomas posted the 07/23/2026 at 08:35 PM
    liberty L'Histoire montre que priver les consommateurs de tout choix finit toujours par provoquer une rupture. Quand on voit la fermeture de l'eShop de la 3DS/Wii U ou la fin annoncée de certains services dématérialisés, c'est tout un pan du patrimoine vidéoludique qui disparaît de la nuit au lendemain. Les chiffres le prouvent : dès qu'un gros jeu solo sort (comme Astro Bot ou Spider-Man 2), plus de 50 % des joueurs achètent encore la version boîte. Vouloir imposer le tout-numérique à des gens qui paient 80 € pour une simple licence temporaire, c'est s'exposer à un retour de bâton économique sévère.

    pokute Ce n'est pas qu'une question de râler pour le plaisir, c'est un vrai sujet de propriété. Une étude de la Video Game History Foundation a révélé que près de 87 % des jeux classiques sortis avant 2010 sont devenus introuvables légalement sans le format physique. En supprimant les lecteurs de disques et le marché de l'occasion, les éditeurs prennent le risque de braquer une communauté qui réalise qu'elle loue ses jeux au lieu de les posséder. Le jour où le ras-le-bol se transformera en boycott ciblé, ils devront assumer.
    bennj posted the 07/23/2026 at 08:35 PM
    Super ca devient une référence maintenant de demander à une IA. Quel monde de merde sans déconner. Vous le mériter vraiment.
    liberty posted the 07/23/2026 at 08:47 PM
    bennj bha écoute tu ne peux pas nier que ça a une capacité d'analyse plus rapide que toi. Je n'ai pas caché en écrivant l'article, faut faire avec. Et le monde était merdique déjà avant. L'IA n'a pas créé la Shoah, la Peste, La guerre, les génocides... l'Homme est merdique.

    keiku opthomas je pense qu'avec Sony c'est vraiment mort. Ils avaient préparé ça depuis longtemps. Mais toujours possible avec Microsoft et Nintendo, mais au lieu de boycotter toute l'industrie, faut boycotter Sony et son démat, Microsoft et son démat, Nintendo et son démat... Sinon rien ne changera mais continuer d'acheter du physique et je ne parle pas de Game Key Card
    pokute posted the 07/23/2026 at 08:52 PM
    opthomas Complètement d'accord, rien a ajouter.
    kambei312 posted the 07/23/2026 at 08:54 PM
    Plutôt d’accord avec ça. Même si globalement ça oblige à vivre dans le passé.
    Mais bon entre ça et quelques nouveautés par-ci par-là (chez Nintendo et sur pc probablement…) je vais sûrement trouver mon bonheur.

    Ce qui est certain c’est qu’à la mort du physique une page se tournera pour moi. Le JV deviendra secondaire.
    bennj posted the 07/23/2026 at 08:54 PM
    liberty ouais enfin utiliser l'IA pour faire des requetes à la con ca détruit encore un peu plus la planète de jour en jour. Après peu être que t'en as rien à foutre mais pas moi.
    keiku posted the 07/23/2026 at 08:55 PM
    liberty microsoft oublie, nintendo peut être mais ce serait les seuls, et j'ai pas sur que les dirigeant actuel pas sur qu'il arrive a continuer...

    et il faut boycotter toute l'industrie console, jusqu'a ce qu'on donne la possession au joueurs de leur jeux démat... car le physique tu peux oublier a moin d'un nouvel acteur richissime mais il y a très peu de chance... donc il faut quitter tous ce qui a un écosystème

    steam, apple, microsoft , sony et nintendo, il faut rejeter en masse les écoystème... une fois tous les écosystème détruit une vrai concurrence pourra se remettre en place pour les jeux, et donc un retour a la créativité et aux prix abordable

    fini les comptes ou il faut se connecter pour jouer, fini les launcher, un jeu qui tu possède et que tu peux transferer manuellement d'une plateforme a une autre sans aucun téléchargement... c'est ca qu'il faut
    opthomas posted the 07/23/2026 at 08:56 PM
    Le marché ne va pas tuer le jeu vidéo physique dans les cinq prochaines années, mais il va clairement le reléguer au rang de produit secondaire. Le numérique dominera davantage, porté par les coûts de distribution réduits, les mises à jour obligatoires, les abonnements et les achats intégrés. Le disque restera surtout pour Nintendo, les grosses sorties PlayStation, les collectionneurs, le cadeau et la revente.

    Le physique survivra donc, mais avec moins de références, des tirages plus faibles, davantage de précommandes et des éditions limitées plus chères. Les jeux entièrement présents sur le disque deviendront aussi moins fréquents : beaucoup dépendront de téléchargements, de serveurs ou de correctifs.

    Le vrai problème n’est pas de savoir si quelqu’un peut acheter tous les jeux existants. C’est un raisonnement sans rapport avec le sujet. Le problème est la conservation et la propriété : une étude documentée estime que 87 % des jeux américains antérieurs à 2010 ne sont plus commercialisés légalement. Le marché ne préserve donc pas spontanément son propre patrimoine.

    À l’horizon 2031, le jeu vidéo sera plus gros économiquement, mais aussi plus numérique, plus concentré et plus dépendant des plateformes. Le physique ne disparaîtra pas ; il deviendra une niche commerciale. En revanche, sans législation adaptée et sans travail d’archivage, une part croissante des jeux numériques deviendra inaccessible dès que les boutiques, licences ou serveurs fermeront. La croissance du marché ne garantit absolument pas la conservation des œuvres.

    Source Chatgpt. J'ai copié collé son texte tel quel.

    Bon je suis allez voir Chatgpt et je pense que liberty tu as fais cette article qui est un peu hors de propos du vrai sujet de fond.
    liberty posted the 07/23/2026 at 08:59 PM
    bennj tkt pas le peu de requêtes que je fais n'est rien a côté des gens qui polluent, j'ai un vélo pas de voiture, je ne prends pas l'avion.. Donc ca me va côté écologie je gère, et je trie... Donc bon c'est pas mon échange avec chat gpt qui va détruire la planète.


    opthomas c'est a dire ? Tu penses que les films, séries, musique... Tout va disparaitre en physique ?
    keiku oui je comprends
    kambei312 posted the 07/23/2026 at 09:00 PM
    opthomas complètement d’accord avec ce que tu écris. Mais visiblement c’est difficile à comprendre pour beaucoup de monde.

    bennj Ouai enfin… tu es surpris de quoi? L’IA est là. C’est un fait. Il y a d’autres trucs que l’humanité aurait mieux fait de pas inventer (au hasard la bombe atomique), et pourtant une fois que c’est là, bon courage pour empêcher les gens de s’en servir…
    liberty posted the 07/23/2026 at 09:03 PM
    opthomas kambei312 ok, mais faut réfléchir à la spéculation aussi. C'est aussi ça le problème. Parce que le marché de l'occasion tout le monde en parle, mais en réalité c'est des fifa et des call of duty qu'importe le magasin. Les collections bloque des jeux, les spéculateurs bloquent l'accès a des jeux peu édité... On a plusieurs problèmes en faite.
    opthomas posted the 07/23/2026 at 09:06 PM
    liberty Pour faire simple : non, le physique ne va pas disparaître à 100 %, mais il va devenir une niche chère pour passionnés (comme le vinyle pour la musique).

    La vraie différence, c'est qu'un CD ou un Blu-ray marchera toujours dans 20 ans sans connexion. Un jeu vidéo dématérialisé, si les serveurs ferment, il disparaît. C'est juste ça le problème de fond.
    liberty posted the 07/23/2026 at 09:06 PM
    opthomas oui ! C'est pour ça que les Game Key cards ne seront jamais une solution mais un problème en décalé
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