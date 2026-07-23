Je suis allez interroger Chat GPT concernant le physique.
Pour la France il existe une moyenne de 25 milles jeux sorties en physique depuis 40 ans. Sans compter les réédition, Goty...
Si on achetait un jeu physique par jour. On aurait tout les jeux sorties sur le territoire en un peu plus de 60 ans.
Pour tous les finir en jouant 24 heures sur 24, il faudrait 220 ans.
Tout ça pour vous dire de relativiser. De toute manière vous n'aurez jamais eu le full set PS6, vous n'aurez jamais joué a tout les jeux...
Tant pis pour le physique même si je comprends très bien les défenseurs du physique, collection, occasion...
Le backlog physique vous attend, les prix vont de toute manière augmenter vue les spéculations sur le marché du JV. Donc dépêchez vous de chopper les jeux sorties que vous voulez.
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posted the 07/23/2026 at 08:02 PM by liberty
La musique et les films ont à le choix, alors les jeux vidéos aussi POINT !
moi je pense vraiment qu'il faut monter en guerre contre l'industrie, et pas que celle du jv, celle du cinéma et toute celle qui essaye d'abuser des gens...
et le seul moyen de le faire est d'arreter de consomer, et pour ceux qui dise que ca ne sert a rien, combien d'industrie sont morte de cette manière... simplement parce qu'on arrète d'acheter...
Et tant que cette industrie n'aura pas cracher une seconde fois, ca ne pourra qu'empirer
pokute Ce n'est pas qu'une question de râler pour le plaisir, c'est un vrai sujet de propriété. Une étude de la Video Game History Foundation a révélé que près de 87 % des jeux classiques sortis avant 2010 sont devenus introuvables légalement sans le format physique. En supprimant les lecteurs de disques et le marché de l'occasion, les éditeurs prennent le risque de braquer une communauté qui réalise qu'elle loue ses jeux au lieu de les posséder. Le jour où le ras-le-bol se transformera en boycott ciblé, ils devront assumer.
keiku opthomas je pense qu'avec Sony c'est vraiment mort. Ils avaient préparé ça depuis longtemps. Mais toujours possible avec Microsoft et Nintendo, mais au lieu de boycotter toute l'industrie, faut boycotter Sony et son démat, Microsoft et son démat, Nintendo et son démat... Sinon rien ne changera mais continuer d'acheter du physique et je ne parle pas de Game Key Card
Mais bon entre ça et quelques nouveautés par-ci par-là (chez Nintendo et sur pc probablement…) je vais sûrement trouver mon bonheur.
Ce qui est certain c’est qu’à la mort du physique une page se tournera pour moi. Le JV deviendra secondaire.
et il faut boycotter toute l'industrie console, jusqu'a ce qu'on donne la possession au joueurs de leur jeux démat... car le physique tu peux oublier a moin d'un nouvel acteur richissime mais il y a très peu de chance... donc il faut quitter tous ce qui a un écosystème
steam, apple, microsoft , sony et nintendo, il faut rejeter en masse les écoystème... une fois tous les écosystème détruit une vrai concurrence pourra se remettre en place pour les jeux, et donc un retour a la créativité et aux prix abordable
fini les comptes ou il faut se connecter pour jouer, fini les launcher, un jeu qui tu possède et que tu peux transferer manuellement d'une plateforme a une autre sans aucun téléchargement... c'est ca qu'il faut
Le physique survivra donc, mais avec moins de références, des tirages plus faibles, davantage de précommandes et des éditions limitées plus chères. Les jeux entièrement présents sur le disque deviendront aussi moins fréquents : beaucoup dépendront de téléchargements, de serveurs ou de correctifs.
Le vrai problème n’est pas de savoir si quelqu’un peut acheter tous les jeux existants. C’est un raisonnement sans rapport avec le sujet. Le problème est la conservation et la propriété : une étude documentée estime que 87 % des jeux américains antérieurs à 2010 ne sont plus commercialisés légalement. Le marché ne préserve donc pas spontanément son propre patrimoine.
À l’horizon 2031, le jeu vidéo sera plus gros économiquement, mais aussi plus numérique, plus concentré et plus dépendant des plateformes. Le physique ne disparaîtra pas ; il deviendra une niche commerciale. En revanche, sans législation adaptée et sans travail d’archivage, une part croissante des jeux numériques deviendra inaccessible dès que les boutiques, licences ou serveurs fermeront. La croissance du marché ne garantit absolument pas la conservation des œuvres.
Source Chatgpt. J'ai copié collé son texte tel quel.
Bon je suis allez voir Chatgpt et je pense que liberty tu as fais cette article qui est un peu hors de propos du vrai sujet de fond.
opthomas c'est a dire ? Tu penses que les films, séries, musique... Tout va disparaitre en physique ?
keiku oui je comprends
bennj Ouai enfin… tu es surpris de quoi? L’IA est là. C’est un fait. Il y a d’autres trucs que l’humanité aurait mieux fait de pas inventer (au hasard la bombe atomique), et pourtant une fois que c’est là, bon courage pour empêcher les gens de s’en servir…
La vraie différence, c'est qu'un CD ou un Blu-ray marchera toujours dans 20 ans sans connexion. Un jeu vidéo dématérialisé, si les serveurs ferment, il disparaît. C'est juste ça le problème de fond.