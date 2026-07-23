Je suis allez interroger Chat GPT concernant le physique.



Pour la France il existe une moyenne de 25 milles jeux sorties en physique depuis 40 ans. Sans compter les réédition, Goty...



Si on achetait un jeu physique par jour. On aurait tout les jeux sorties sur le territoire en un peu plus de 60 ans.



Pour tous les finir en jouant 24 heures sur 24, il faudrait 220 ans.



Tout ça pour vous dire de relativiser. De toute manière vous n'aurez jamais eu le full set PS6, vous n'aurez jamais joué a tout les jeux...





Tant pis pour le physique même si je comprends très bien les défenseurs du physique, collection, occasion...



Le backlog physique vous attend, les prix vont de toute manière augmenter vue les spéculations sur le marché du JV. Donc dépêchez vous de chopper les jeux sorties que vous voulez.