Hello tout le monde ,
Alors y se passe un truc de fou sur Twitter, quelqu’un a balancé une vidéo qui semble être l’intro du jeu Missing Link (jeu mobile annulé). Étant donné que des éléments risquent d’être intégré à KH4, ce leak est super intéressant.
Ça rappel les secret ending de l’époque. Pour ceux qui veulent pas être spoil, vaut mieux éviter de regarder
Dites-moi si le lien fonctionne, je poste pas souvent d’articles donc….
http://x.com/kijuler/status/2078886107119505685?s=46
posted the 07/20/2026 at 10:52 AM by korou
Star wars devient encore plus crédible comme monde ahah (of course, c'était le premier teasé)
yanssou c’est quand même Quadratum à la fin. Donc ya quand même un lien avec kh4.
Qu'ils me rassurent un peu sur la direction qu'ils prennent, on ne sait rien sur le jeu actuellement en dehors de deux ou trois détails.
Disney? FF? Les personnages importants originaux de KH ?
Je croise les doigts mais je suis inquiet.
http://x.com/kijuler/status/2079160850200355294?s=46
Missing-Link était la partie en ligne de la licence Kingdom Hearts. Je pense que c’était le chaînon manquant de cette série.
Peut-être que Kingdom Hearts IV proposera un mode en ligne reprenant les idées de Missing-Link, dans lequel on incarnera notre propre porteur de Keyblade pendant cette période de l’histoire. En tout cas, c’est ce que j’espère.
Je pense qu’il faut un véritable Kingdom Hearts Online pour cette licence. L’univers contient désormais énormément d’éléments, et le concept des mondes ainsi que celui des porteurs de Keyblade se prêtent parfaitement à une expérience en ligne.
noctis Je suis d'accord avec toi juste enlever le système de gps et en faire un jeu en ligne sur console ou alors au minimum nous mettre un film dans le style de Back Cover mais le jeu qu'ils avaient prévu de nous sortir à mon avis l'histoire devait être assez dense
Mais ouais pour le coup c'est pas un spoil vu que c'est annulé mais on est pas à l'abri que ce soit intégré au 4