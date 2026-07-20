Hello tout le monde ,Alors y se passe un truc de fou sur Twitter, quelqu’un a balancé une vidéo qui semble être l’intro du jeu Missing Link (jeu mobile annulé). Étant donné que des éléments risquent d’être intégré à KH4, ce leak est super intéressant.Ça rappel les secret ending de l’époque. Pour ceux qui veulent pas être spoil, vaut mieux éviter de regarderDites-moi si le lien fonctionne, je poste pas souvent d’articles donc….