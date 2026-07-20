profile
Square Enix
43
Likers
name : Square Enix
official website : http://www.square-enix-europe.com
profile
korou
4
Likes
Likers
korou
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 10
visites since opening : 21457
korou > blog
[SPOILER] Leak d’une vidéo de Kingdom Hearts ML
Hello tout le monde ,

Alors y se passe un truc de fou sur Twitter, quelqu’un a balancé une vidéo qui semble être l’intro du jeu Missing Link (jeu mobile annulé). Étant donné que des éléments risquent d’être intégré à KH4, ce leak est super intéressant.

Ça rappel les secret ending de l’époque. Pour ceux qui veulent pas être spoil, vaut mieux éviter de regarder

Dites-moi si le lien fonctionne, je poste pas souvent d’articles donc….


http://x.com/kijuler/status/2078886107119505685?s=46
X - https://x.com/kijuler/status/2078886107119505685?s=46
    tags : kingdomhearts missinglink
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 07/20/2026 at 10:52 AM by korou
    comments (11)
    victornewman posted the 07/20/2026 at 10:59 AM
    ça spoile rien du tout MDR
    yanssou posted the 07/20/2026 at 11:00 AM
    Bof on voit rien d’intéressant, kh 4 ça sera surtout des éléments d'union x et de dark road.
    aozora78 posted the 07/20/2026 at 11:09 AM
    What the fuck, en effet c'est surprenant

    Star wars devient encore plus crédible comme monde ahah (of course, c'était le premier teasé)
    korou posted the 07/20/2026 at 11:10 AM
    victornewman ouais bah quand on met pas la balise spoil ça va pas non plus donc je préfère prévenir.

    yanssou c’est quand même Quadratum à la fin. Donc ya quand même un lien avec kh4.
    yanssou posted the 07/20/2026 at 11:13 AM
    korou ouais enfin c'etais deja le cas avec le 3 et melody of memory rien de surprenant. Le trailer de kh 4 annonce bien plus de chose.
    aozora78 posted the 07/20/2026 at 11:33 AM
    korou merci du partage!
    aozora78 posted the 07/20/2026 at 11:58 AM
    J'espère qu'il y aura un trailer au D23 en aout pendant le pannel d'une heure sur KH...

    Qu'ils me rassurent un peu sur la direction qu'ils prennent, on ne sait rien sur le jeu actuellement en dehors de deux ou trois détails.

    Disney? FF? Les personnages importants originaux de KH ?
    Je croise les doigts mais je suis inquiet.
    korou posted the 07/20/2026 at 01:15 PM
    aozora78 avec plaisir ! Tiens la version complète vient de tomber :

    http://x.com/kijuler/status/2079160850200355294?s=46
    blindzorro posted the 07/20/2026 at 02:33 PM
    Pour ceux qui suivent pas l'actualité il y a une IA vidéo qui s'apelle Seedence 2.5 qui est sortie il y a pas longtemps et qui est indistingable d'une vrai vidéo quand pris en main par de bon créateur de prompt... Donc ce genre de vidéo "Leak" va pululé et ca va etre impossible de savoir si ce sont de vrai leak ou pas sans la confirmation des créateurs.
    noctis posted the 07/20/2026 at 04:07 PM
    J’ai le sentiment que le contenu de Missing-Link va être conservé pour Kingdom Hearts IV.

    Missing-Link était la partie en ligne de la licence Kingdom Hearts. Je pense que c’était le chaînon manquant de cette série.

    Peut-être que Kingdom Hearts IV proposera un mode en ligne reprenant les idées de Missing-Link, dans lequel on incarnera notre propre porteur de Keyblade pendant cette période de l’histoire. En tout cas, c’est ce que j’espère.

    Je pense qu’il faut un véritable Kingdom Hearts Online pour cette licence. L’univers contient désormais énormément d’éléments, et le concept des mondes ainsi que celui des porteurs de Keyblade se prêtent parfaitement à une expérience en ligne.
    altair762 posted the 07/20/2026 at 04:46 PM
    blindzorro C'est une vraie vidéo du coup

    noctis Je suis d'accord avec toi juste enlever le système de gps et en faire un jeu en ligne sur console ou alors au minimum nous mettre un film dans le style de Back Cover mais le jeu qu'ils avaient prévu de nous sortir à mon avis l'histoire devait être assez dense

    Mais ouais pour le coup c'est pas un spoil vu que c'est annulé mais on est pas à l'abri que ce soit intégré au 4
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo