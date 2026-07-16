En résumé:une édition en berne et sans doute un salon qui devrait connaitre une grosse perte de vitesse à l'avenir:1 Bon évidemment la Japan Expo c'est juste devenu avant-tout un magasin géant temporaire pour rassasier la passion des fans en manque de goodies.alors on en rigolerait presque de savoir que certains puissent se plaindre que dans un salon où son présent en force Nintendo, Bandai et Pokémon...que des petits exposants se fasse du fric en vendant des contre-façons aliexpress et/ou des goodies sans en avoir les droits.Résultat cette année les douanes sont venus faire un tour et la pêche a été très bonne apparemment ce n'est pas nouveau et ne 2018 la douane aurait saisie 9 neufs stands ce qui fait un peu sourire car dans ce genre d esalon aujourd'hui, les produits contrefait pullulentDonc on a 2 cas principaux:les faux produits officiels et les fans art.Ensuite autre problème: une baisse de la fréquentation... ce qui semblait un évènement est devenu ennuyeux et surtout la marchandisation à outrance aura sans doute fatigué les fans.On en arrive à un autre problèmes direct pour la Japan Expo, bah les stands coûtent cher et si au bout des 3 jours t'as plus perdus que gagner, il n'est pas certains que demain les mêmes stands reviennent.Comme toute mode du goodies à un moment on a un pic et on peut pointer le problème suivant:quand les armoires et étagères des fans seront remplis:1.ces fans achèteront moins car ils n'ont plus de place chez eux2.le marché de l'occasion va se développer car les fans vendront certaines de leurs pièces.Personnellement sur leboncoin, les vendeurs de résine qui surfent sur la passion Heroquest cassent la tête car ils inondent les résultats de recherche par exemple...