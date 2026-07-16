HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA
profile
newtechnix
12
Likes
Likers
newtechnix
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 619
visites since opening : 1135494
newtechnix > blog
Japan Drama Expo
En résumé:

une édition en berne et sans doute un salon qui devrait connaitre une grosse perte de vitesse à l'avenir:

1 Bon évidemment la Japan Expo c'est juste devenu avant-tout un magasin géant temporaire pour rassasier la passion des fans en manque de goodies.

alors on en rigolerait presque de savoir que certains puissent se plaindre que dans un salon où son présent en force Nintendo, Bandai et Pokémon...que des petits exposants se fasse du fric en vendant des contre-façons aliexpress et/ou des goodies sans en avoir les droits.
Résultat cette année les douanes sont venus faire un tour et la pêche a été très bonne apparemment ce n'est pas nouveau et ne 2018 la douane aurait saisie 9 neufs stands ce qui fait un peu sourire car dans ce genre d esalon aujourd'hui, les produits contrefait pullulent


Donc on a 2 cas principaux:
les faux produits officiels et les fans art.


Ensuite autre problème: une baisse de la fréquentation... ce qui semblait un évènement est devenu ennuyeux et surtout la marchandisation à outrance aura sans doute fatigué les fans.

On en arrive à un autre problèmes direct pour la Japan Expo, bah les stands coûtent cher et si au bout des 3 jours t'as plus perdus que gagner, il n'est pas certains que demain les mêmes stands reviennent.

Comme toute mode du goodies à un moment on a un pic et on peut pointer le problème suivant:
quand les armoires et étagères des fans seront remplis:
1.ces fans achèteront moins car ils n'ont plus de place chez eux
2.le marché de l'occasion va se développer car les fans vendront certaines de leurs pièces.


Personnellement sur leboncoin, les vendeurs de résine qui surfent sur la passion Heroquest cassent la tête car ils inondent les résultats de recherche par exemple...
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 07/16/2026 at 11:42 AM by newtechnix
    comments (8)
    shinz0 posted the 07/16/2026 at 11:44 AM
    La douane française avait son stand
    newtechnix posted the 07/16/2026 at 11:49 AM
    On peut sourire avec le Japon où il existe une zone grise tolérée mais je ne pense que les Japonais poussent aussi loin le business.
    newtechnix posted the 07/16/2026 at 11:56 AM
    shinz0 ha oui, quelle culot ... en gros ils sont opération sur la Japan Expo le bon stand au bon endroit donc voir des mecs se faire griller
    marchand2sable posted the 07/16/2026 at 11:59 AM
    Le menu manga, sandwich jambon-beurre à 10 euros c'etait le summum du foutage de gueule.

    Puis la chaleur là-dedans mon Dieu... J'ai vu 5 malaises en live, et j'étais à deux doigts d'en faire un au passage. Un vrai four, c'était en 2014.

    Je voulais absolument faire dédicacer mes RE au stand The Evil Within par Shinji Mikami mais comme par hasard il n'était pas venu le jour où j'étais là. J'étais avec d'autres fans que je ne connaissais même pas, on s'est tous regardés dégoûtés sur le moment.

    Méga top l'ambiance sur le stand sinon pour un très bon jeu (Evil Within 1).
    shirou posted the 07/16/2026 at 12:14 PM
    60€ le passe 4 jours ; 40€ la journée du samedi ; 30€ les autres jours rien que pour l'entré sans compter se que tu dépenses dedans. Y a pas que la qualité qui entre en cause, avec un pouvoir d'achat au ras des pâquerettes qui baisse de plus en plus beaucoup doivent faire des choix et c'est le tour à la japan expo qui saute plutôt que le beurre dans les pâtes
    fdestroyer posted the 07/16/2026 at 12:17 PM
    Ah ben tiens, interessant, y'a 2 ans on y était, et j'étais surpris de voir des Goku, des Naruto, One Piece et j'en passe, sur des goodies "fait maison"

    J'avais demandé au mec de stand si c'était légal : oui oui, on ose utiliser les personnages tant que blablabla

    J'étais quasiment certain que c'était du bullshit
    rogeraf posted the 07/16/2026 at 12:32 PM
    C'est ca : 'la Japan Expo c'est juste devenu avant-tout un magasin géant temporaire'

    Tout comme le salon du jv qui ne présente plus aucun intéret. Il faut des choses nouvelles inédites, pas du réchauffé .... Normal que les gens ne payent plus pour ca.
    5120x2880 posted the 07/16/2026 at 12:54 PM
    fdestroyer Tu peux avoir le droit de vendre des goodies de personnages sous copyright si ça respecte les critères juridiques, la loi L122‑5 cite des cas et les interdits ou non, dans le point numéro 4 tu as « La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ; » et c'est tout, ce n'est pas suivi d'une interdiction commerciale comme les autres points.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo