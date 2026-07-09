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Rhythm Heaven Groove
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name : Rhythm Heaven Groove
platform : Switch
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : music
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aeris201
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aeris201 > blog
[Charts Japon] Retour triomphal pour Rhythm Paradise
Famitsu Sales: Week 27, 2026 (Jun 29 - Jul 05)

01./00. [NSW] Rhythm Heaven Groove (Nintendo) {2026.07.02} (¥5.909) - 393.378 / NEW
02./00. [NSW] Goemon's Great Gathering! (Konami) {2026.07.02} (¥4.980) - 60.428 / NEW
03./02. [NSW] Tomodachi Life: Living the Dream (Nintendo) {2026.04.16} (¥6.480) - 26.552 / 1.437.122 (-7%)
04./03. [NSW] Power Pros 2026-2027 (Konami) {2026.06.11} (¥7.700) - 13.261 / 159.596 (-22%)
05./01. [NS2] Star Fox (Nintendo) {2026.06.25} (¥5.891) - 10.388 / 52.068 (-75%)
06./00. [PS5] Goemon's Great Gathering! (Konami) {2026.07.02} (¥4.980) - 8.773 / NEW
07./05. [NS2] Pokemon Pokopia (Pokemon Co.) {2026.03.05} (¥8.164) - 6.724 / 1.076.649 (+15%)
08./06. [NS2] Mario Kart World # (Nintendo) {2025.06.05} (¥9.073) - 5.976 / 2.985.282 (+32%)
09./04. [NS2] eFootball Kick-Off! (Konami) {2026.06.04} (¥3.500) - 5.946 / 47.454 (-8%)
10./10. [NSW] Minecraft # (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) - 4.027 / 4.233.151 (+20%)

Top 10

NSW - 5
NS2 - 4
PS5 - 1

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    link49, oreillesal, kevinmccallisterrr
    posted the 07/09/2026 at 01:08 PM by aeris201
    comments (22)
    nicolasgourry posted the 07/09/2026 at 01:09 PM
    Quasiment 400 000, j'aurais pas imaginé, c'est cool
    aeris201 posted the 07/09/2026 at 01:14 PM
    nicolasgourry C'est le meilleur demarrage de la serie

    C'est presque deux fois plus que le record précédent (227k pour l'episode DS sorti en juillet 2008 )

    rocan posted the 07/09/2026 at 01:14 PM
    Rythm Heaven est niche mais super populaire là-bas !
    cyr posted the 07/09/2026 at 01:14 PM
    Pourquoi les ventes de la switch2 on augmenté alors qu'il y a aucune nouvelle sortie sur switch2 ?
    nicolasgourry posted the 07/09/2026 at 01:21 PM
    aeris201
    Presque 4 fois plus que Rhythm Paradise sur Wii !
    https://www.gamekult.com/actualite/charts-japon-le-paradis-du-rythme-94809.html

    Comme quoi les graphismes, ça fait pas tout, si tu as une base de Gameplay solide et fun, le public réponds présent (et ça permet de montrer que le format physique avec le jeu entier dessus est loin d'être mort).
    rocan posted the 07/09/2026 at 01:25 PM
    cyr Certains ont sans doute acheté la console pour Rythm Heaven, au lieu de la SW1.
    fiveagainstone posted the 07/09/2026 at 01:28 PM
    La vache!

    Et le tout au format physique. C'est beau.
    kidicarus posted the 07/09/2026 at 01:45 PM
    Dommage que Goemon n'est pas de version physique en vf.
    Je suis fan depuis la Snes et les épisodes N64 sont top.
    edgar posted the 07/09/2026 at 01:58 PM
    Konami se fait des couilles en or sur consoles Nintendo.

    À noter que depuis la hausse des prix de la PS5, 99% des consoles vendues sont des Digital Edition.

    Oui je sais que c’est le seul modèle qui n’a pas subit d’augmentation, d’où les 99%.

    Ça faisait sans doute parti du plan diabolique de Sony pour forcer le full déma avant l’heure chez eux.
    riddler posted the 07/09/2026 at 02:34 PM
    Xbox en progression
    apejy posted the 07/09/2026 at 03:04 PM
    aeris201 salut, tu utilises quel site pour comparer les prix eShop EU / JAP ? Le jeu est en rupture de stock chez nous donc je pense partir sur le jeu en demat.
    oreillesal posted the 07/09/2026 at 03:18 PM
    La Switch 2 qui passera la barre des 6M au Japon la semaine prochaine
    La petite portable tutoie les étoiles.
    aeris201 posted the 07/09/2026 at 03:23 PM
    oreillesal Tres juste

    Et 3 millions de Mario Kart World d'ici une semaine ou deux
    apejy posted the 07/09/2026 at 03:42 PM
    aeris201 aucune réponse, j’espère que c’est parce que tu n’as pas vu mon message et que tu n’as pas fait exprès
    cyr posted the 07/09/2026 at 03:57 PM
    rocan sans doute mais ils n'avaient pas déjà une switch 1 depuis le temps ?

    oreillesal quand elle sera a plus de 20 million, pas avant
    cyr posted the 07/09/2026 at 04:00 PM
    kidicarus c'est l'espèce de créature bleue ? Ou je confond avec un autre truc
    kidicarus posted the 07/09/2026 at 04:37 PM
    cyr toi tu confonds avec Doreamon le chat du futur.
    Goemon c'est un voleur du Japon féodal.
    e3ologue posted the 07/09/2026 at 04:38 PM
    C'est quoi l'historique des ventes en première semaine au Japon pour la licence Rhythm Paradise ?
    aeris201 posted the 07/09/2026 at 04:42 PM
    e3ologue https://i.ibb.co/bRLmz8cp/Image-09-07-2026-18-40.png
    apejy posted the 07/09/2026 at 05:10 PM
    Bon tant pis pour la réponse, j’ai trouvé
    e3ologue posted the 07/09/2026 at 05:17 PM
    aeris201 Merci
    J'avoue c'est stylé si le jeu arrive à se maintenir.
    solarr posted the 07/09/2026 at 11:29 PM
    Depuis l'augmentation du prix de la SW2, Nintendo en vend moins mais gagne plus...
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