Famitsu Sales: Week 27, 2026 (Jun 29 - Jul 05)03./02. [NSW] Tomodachi Life: Living the Dream (Nintendo) {2026.04.16} (¥6.480) - 26.552 / 1.437.122 (-7%)04./03. [NSW] Power Pros 2026-2027 (Konami) {2026.06.11} (¥7.700) - 13.261 / 159.596 (-22%)05./01. [NS2] Star Fox (Nintendo) {2026.06.25} (¥5.891) - 10.388 / 52.068 (-75%)07./05. [NS2] Pokemon Pokopia (Pokemon Co.) {2026.03.05} (¥8.164) - 6.724 / 1.076.649 (+15%)08./06. [NS2] Mario Kart World # (Nintendo) {2025.06.05} (¥9.073) - 5.976 / 2.985.282 (+32%)09./04. [NS2] eFootball Kick-Off! (Konami) {2026.06.04} (¥3.500) - 5.946 / 47.454 (-8%)10./10. [NSW] Minecraft # (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) - 4.027 / 4.233.151 (+20%)Top 10NSW - 5NS2 - 4PS5 - 1