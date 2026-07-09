Famitsu Sales: Week 27, 2026 (Jun 29 - Jul 05)
01./00. [NSW] Rhythm Heaven Groove (Nintendo) {2026.07.02} (¥5.909) - 393.378 / NEW
02./00. [NSW] Goemon's Great Gathering! (Konami) {2026.07.02} (¥4.980) - 60.428 / NEW
03./02. [NSW] Tomodachi Life: Living the Dream (Nintendo) {2026.04.16} (¥6.480) - 26.552 / 1.437.122 (-7%)
04./03. [NSW] Power Pros 2026-2027 (Konami) {2026.06.11} (¥7.700) - 13.261 / 159.596 (-22%)
05./01. [NS2] Star Fox (Nintendo) {2026.06.25} (¥5.891) - 10.388 / 52.068 (-75%)
06./00. [PS5] Goemon's Great Gathering! (Konami) {2026.07.02} (¥4.980) - 8.773 / NEW
07./05. [NS2] Pokemon Pokopia (Pokemon Co.) {2026.03.05} (¥8.164) - 6.724 / 1.076.649 (+15%)
08./06. [NS2] Mario Kart World # (Nintendo) {2025.06.05} (¥9.073) - 5.976 / 2.985.282 (+32%)
09./04. [NS2] eFootball Kick-Off! (Konami) {2026.06.04} (¥3.500) - 5.946 / 47.454 (-8%)
10./10. [NSW] Minecraft # (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) - 4.027 / 4.233.151 (+20%)
Top 10
NSW - 5
NS2 - 4
PS5 - 1
C'est presque deux fois plus que le record précédent (227k pour l'episode DS sorti en juillet 2008 )
Presque 4 fois plus que Rhythm Paradise sur Wii !
https://www.gamekult.com/actualite/charts-japon-le-paradis-du-rythme-94809.html
Comme quoi les graphismes, ça fait pas tout, si tu as une base de Gameplay solide et fun, le public réponds présent (et ça permet de montrer que le format physique avec le jeu entier dessus est loin d'être mort).
Et le tout au format physique. C'est beau.
Je suis fan depuis la Snes et les épisodes N64 sont top.
À noter que depuis la hausse des prix de la PS5, 99% des consoles vendues sont des Digital Edition.
Oui je sais que c’est le seul modèle qui n’a pas subit d’augmentation, d’où les 99%.
Ça faisait sans doute parti du plan diabolique de Sony pour forcer le full déma avant l’heure chez eux.
La petite portable tutoie les étoiles.
Et 3 millions de Mario Kart World d'ici une semaine ou deux
oreillesal quand elle sera a plus de 20 million, pas avant
Goemon c'est un voleur du Japon féodal.
J'avoue c'est stylé si le jeu arrive à se maintenir.