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Star Fox
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name : Star Fox
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : action
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aeris201
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aeris201 > blog
[Charts France] Star Fox dans les étoiles
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    oreillesal, narustorm, ducknsexe, kevinmccallisterrr
    posted the 07/06/2026 at 10:10 AM by aeris201
    comments (4)
    yurius posted the 07/06/2026 at 10:25 AM
    C'est mérité, j'ai fait une première run hier .
    Il y a un vrai taf qui a été fait
    ducknsexe posted the 07/06/2026 at 10:37 AM
    Un excellent Jeu made in Nintendo. L'Arwing parcourt les plus belles étoiles de la galaxie. Mais plus loin s'étend un immense champ d'astéroïdes. Un vaisseau PS6 a tenté de le traverser... mais il n'en est jamais ressorti.
    magneto860 posted the 07/06/2026 at 10:41 AM
    On va mandater notre Astrobot préféré pour aller le chercher alors.
    leonsilverburg posted the 07/06/2026 at 11:15 AM
    Avoir mis en avant Fox dans le film a bien servi !
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