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name :
Star Fox
platform :
Switch 2
editor :
Nintendo
developer :
Nintendo
genre :
action
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[Charts France] Star Fox dans les étoiles
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oreillesal
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ducknsexe
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kevinmccallisterrr
posted the 07/06/2026 at 10:10 AM by
aeris201
comments (
4
)
yurius
posted
the 07/06/2026 at 10:25 AM
C'est mérité, j'ai fait une première run hier .
Il y a un vrai taf qui a été fait
ducknsexe
posted
the 07/06/2026 at 10:37 AM
Un excellent Jeu made in Nintendo. L'Arwing parcourt les plus belles étoiles de la galaxie. Mais plus loin s'étend un immense champ d'astéroïdes. Un vaisseau PS6 a tenté de le traverser... mais il n'en est jamais ressorti.
magneto860
posted
the 07/06/2026 at 10:41 AM
On va mandater notre Astrobot préféré pour aller le chercher alors.
leonsilverburg
posted
the 07/06/2026 at 11:15 AM
Avoir mis en avant Fox dans le film a bien servi !
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Il y a un vrai taf qui a été fait