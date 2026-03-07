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kratoszeus
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Millie A: la ps6 pour l'automne 2027.
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> Selon la leakeuse Millie A, reconnue pour la fiabilité de plusieurs de ses précédentes informations, Foxconn aurait déjà réservé les capacités de production de la PS6. La production de masse débuterait en mai 2027, avec un lancement visé à l'automne / fin 2027. Une fois la production lancée, il devient très coûteux pour Sony de repousser la commercialisation, ce qui renforce la crédibilité de cette fenêtre de sortie. Bien sûr, rien n'a encore été officialisé par Sony.
https://x.com/i/status/2072801562959765776
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    posted the 07/03/2026 at 10:33 AM by kratoszeus
    comments (8)
    neptonic posted the 07/03/2026 at 10:39 AM
    Logique
    taiko posted the 07/03/2026 at 10:40 AM
    C'est qui elle?
    neptonic on est loin de la logique non
    aeris201 posted the 07/03/2026 at 10:41 AM
    Cool.

    Apres le CD, DVD, UMD et BluRay, j'espere que Sony va encore innover avec un nouveau lecteur disque incroyable pour sa PS6
    altendorf posted the 07/03/2026 at 10:42 AM
    Millie n’est pas une leakeuse et ne connaît rien de l’industrie. Depuis sa chance sur Wolverine, elle a toujours dit de la merde (annonce, rachat, chiffre de vente) et s’est même fait debunk par Santa Monica Studio sur Twitter quand elle affirmé que le documentaire Rising Kratos allait sortir peu de temps apres l’arrivée de God of War Ragnarök.
    neptonic posted the 07/03/2026 at 10:43 AM
    taiko ah si si une nouvelle gen Playstaition c'est tous les 7 ans !!
    kikoo31 posted the 07/03/2026 at 10:46 AM
    Pourquoi faire ??
    Faites juste une p'tite boîte avec des manettes et le tout en cloud
    walterwhite posted the 07/03/2026 at 10:53 AM
    Va falloir de gros arguments pour la PS6 car en l’état SONY a faux sur toute la ligne.
    kambei312 posted the 07/03/2026 at 11:22 AM
    Leurs PS6 sans lecteurs et en leasing ils peuvent la garder!
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