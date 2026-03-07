Tu peux écrire :



> Selon la leakeuse Millie A, reconnue pour la fiabilité de plusieurs de ses précédentes informations, Foxconn aurait déjà réservé les capacités de production de la PS6. La production de masse débuterait en mai 2027, avec un lancement visé à l'automne / fin 2027. Une fois la production lancée, il devient très coûteux pour Sony de repousser la commercialisation, ce qui renforce la crédibilité de cette fenêtre de sortie. Bien sûr, rien n'a encore été officialisé par Sony.