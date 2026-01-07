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Pokemon Vents et Vagues
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name : Pokemon Vents et Vagues
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Game Freak
genre : RPG
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aeris201
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aeris201 > blog
Tout ces jeux sortiront en boite sur Switch 2


Pokemon Vents/Vagues
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Splatoon 4
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Prochain Wario Land
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Prochain Mario 3D
Prochain F-Zero
Prochain Kirby
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Prochain Paper Mario
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    posted the 07/01/2026 at 09:08 PM by aeris201
    comments (12)
    tripy73 posted the 07/01/2026 at 09:09 PM
    Mon dieu le niveau...
    ducknsexe posted the 07/01/2026 at 09:12 PM
    Fantastique Switch 2, une console redoutable que tous les vrais gamers devraient posséder
    zekk posted the 07/01/2026 at 09:12 PM
    Je croyais que c'était bien la demat
    micheljackson posted the 07/01/2026 at 09:12 PM
    Cool, à défaut de bons jeux, il y aura des boites.
    ouroboros4 posted the 07/01/2026 at 09:13 PM
    zekk Je te jure même une girouette ne saurait pas suivre
    mercure7 posted the 07/01/2026 at 09:13 PM
    Tu sais Aeris, faut aussi que ce qu'il y a dans la BOITE, ça vaille le coup de l'acheter
    vyse posted the 07/01/2026 at 09:14 PM
    vou devenez hystero sur la news les gars
    masharu posted the 07/01/2026 at 09:17 PM
    Donc tu avais tord aeris201, c'est bien de le reconnaitre.
    micheljackson posted the 07/01/2026 at 09:23 PM
    ouroboros4
    C'est pourtant très simple à suivre, je l'ai compris à la sortie de la Wii, après nous avoir bassiné sur l'importance des graphismes et du niveau technique des jeux durant la Gamecube, tout ça ne comptait plus du tout à l'arrivée de la Wii.
    En gros, quoi que fasse Nintende, pour eux = bien, et peu importe les contradictions, ils sont irrationnels.
    Faut pas chercher plus loin
    hyoga57 posted the 07/01/2026 at 09:27 PM
    zekk ouroboros4 Cette liste de looser avec pas mal de jeux qui n’existent même pas.
    ouroboros4 posted the 07/01/2026 at 09:27 PM
    hyoga57 Bah au delà de la liste le mec crache sur le physique depuis des mois et maintenant il applaudit les cartocuhes?
    hyoga57 posted the 07/01/2026 at 09:37 PM
    ouroboros4 Et la pire nouvelle, c’est que Nintendo va se focus à fond sur les Key Card.
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