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posted the 07/01/2026 at 09:08 PM by aeris201
C'est pourtant très simple à suivre, je l'ai compris à la sortie de la Wii, après nous avoir bassiné sur l'importance des graphismes et du niveau technique des jeux durant la Gamecube, tout ça ne comptait plus du tout à l'arrivée de la Wii.
En gros, quoi que fasse Nintende, pour eux = bien, et peu importe les contradictions, ils sont irrationnels.
Faut pas chercher plus loin