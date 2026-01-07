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Question concernant l’annonce de sony
Question : si Sony dit arrêter la production de jeux physiques sur blu ray, et la marque et technologie blu ray appartenant à Sony, est ce que cela signifie que du coup c’est impossible pour Microsoft de continuer à proposer des jeux sur blu ray physique aussi ??
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    kisukesan
    posted the 07/01/2026 at 08:33 PM by j49
    comments (7)
    skuldleif posted the 07/01/2026 at 08:36 PM
    oublie le physique chez xbox , ils ont une occasion en or de juste "suivre" sony et ils vont évidemment le faire d'autant que le parc xbox est moindre et bien plus orienté demat de base
    chreasy97 posted the 07/01/2026 at 08:39 PM
    Microsoft fera exactement la meme chose, car cette décision ne vient ni de Sony ni de Microsoft.

    Ils obeïssent tous les deux a l'organisation qui a dit : "Vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux"...
    tripy73 posted the 07/01/2026 at 08:45 PM
    Fort heureusement le format blu-ray n'appartient pas à Sony mais un gros consortium de marques, donc même s'ils ne l'utilisent plus sur le machine, libre à d'autres (comme les petits éditeurs) de continuer à le faire pour les films ou les JV. Le vrai problème c'est surtout de savoir s'il sera possible de lire des disques sur les prochaines consoles de jeu.
    stardustx posted the 07/01/2026 at 08:45 PM
    le bluray est une technologie que n'importe qui peut produire du moment qu il s’acquitte de la licence (et sony n'en est pas l'unique propriétaire), par contre la production des jeux playstation en eux même ne peut se faire sans la volonté de sony

    donc en théorie MS peut continuer à produire des BR pour xbox mais faut pas se leurrer ça ne devrait pas durer encore très longtemps
    beppop posted the 07/01/2026 at 08:51 PM
    Vous êtes encore naif à ce point ?

    une grosse portion des jeux xbox sortent DEJA en full déma, ils ne sont quasiment plus mis en avant dans les magasin.

    Dans les chartes la part du digital était déjà plus élevé pour les ventes des jeux tiers chez Xbox

    Et...vous pensez encore que ils vont pas s'engouffrer dans le full démat ?
    nicoliafox posted the 07/01/2026 at 08:57 PM
    Xbox est déjà les pieds dans le full demat. Le lecteur UHD de la Series X ne sait pas lire les triple couche, les jeux "Microsoft" sont des "Disc Key" depuis au moins 4 ans. Ils poussent le Xbox Play Anywhere qui ne marche qu'en demat. Le Quick Resume a aussi bcp plus de sens avec des jeux demats. Sans compter que beaucoup d'éditeurs ne produisent même plus de version physique sur Xbox, ce qui fait qu'on avait des visuels avec juste la boite PS5 et la boite Switch, alors que le jeu sortait sur Series. Et la Series S est largement plus répandue que la X. Combien de joueurs n'ont jamais voulu prendre la xbox a cause de cette politique DRM et compagnie ?

    Et maintenant les adorateurs de Sony "Les gentils japonais pro-consommateurs" ne savent plus ou se mettre.

    Il ne reste plus que Nintendo...Et encore.
    j49 posted the 07/01/2026 at 08:57 PM
    Beppop c’est pas ce que j’ai dis, j’ai posé une question. Je m’en branle de xbox
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