Question : si Sony dit arrêter la production de jeux physiques sur blu ray, et la marque et technologie blu ray appartenant à Sony, est ce que cela signifie que du coup c’est impossible pour Microsoft de continuer à proposer des jeux sur blu ray physique aussi ??
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posted the 07/01/2026 at 08:33 PM by j49
Ils obeïssent tous les deux a l'organisation qui a dit : "Vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux"...
donc en théorie MS peut continuer à produire des BR pour xbox mais faut pas se leurrer ça ne devrait pas durer encore très longtemps
une grosse portion des jeux xbox sortent DEJA en full déma, ils ne sont quasiment plus mis en avant dans les magasin.
Dans les chartes la part du digital était déjà plus élevé pour les ventes des jeux tiers chez Xbox
Et...vous pensez encore que ils vont pas s'engouffrer dans le full démat ?
Et maintenant les adorateurs de Sony "Les gentils japonais pro-consommateurs" ne savent plus ou se mettre.
Il ne reste plus que Nintendo...Et encore.