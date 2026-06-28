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Ghost of Yotei
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name : Ghost of Yotei
platform : Playstation 5
editor : PlayStation Studios
developer : Sucker Punch
genre : action-aventure
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altendorf
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Ghost of Yōtei : Hokkaido veut reproduire le succès touristique de Tsushima


La sortie de Ghost of Yōtei ne profite pas uniquement à Sony et à la PS5 (plus de 3,3 millions d'exempaires vendues en novembre 2025) : elle commence aussi à avoir un impact bien réel sur certaines régions du Japon. Autour du mont Yōtei, plusieurs villes et villages ont décidé de capitaliser sur l’engouement des joueurs en lançant des initiatives touristiques directement liées à l’univers du jeu.

Dans la région, notamment du côté de Niseko et de Kutchan, pas moins de sept communes se sont regroupées pour mettre en place une stratégie commune visant à attirer les fans du titre développé par Sucker Punch Productions. L’idée est simple : transformer la popularité du jeu en véritable moteur économique local.

Concrètement, une collaboration a déjà été signée entre Niseko et une société spécialisée dans les licences et les collaborations d’IP afin de commercialiser des produits dérivés inspirés de Ghost of Yōtei. Des artisans locaux participent également au mouvement, comme certains ateliers de la région qui proposent déjà des badges ou des magnets thématiques, fabriqués à partir de matériaux locaux.

Au-delà du merchandising, les autorités locales envisagent également la mise en place de circuits touristiques permettant de visiter les paysages qui ont inspiré ou qui apparaissent dans l’univers du jeu. Les responsables de la ville espèrent ainsi encourager les visiteurs à découvrir la région en dehors des périodes hivernales très touristiques.

Cette stratégie rappelle fortement le précédent succès lié à Ghost of Tsushima, qui avait provoqué un véritable boom touristique sur l’île de Tsushima. À l’époque, l’engouement des joueurs avait mené à la création de circuits dédiés, à des ventes de produits locaux en hausse, et même à des campagnes de financement participatif permettant de restaurer des sites culturels.

Du côté de Sucker Punch, certains membres du studio ont déjà pu constater sur place l’ampleur de ce phénomène, évoquant des rencontres marquantes avec des touristes venus du monde entier, parfois uniquement motivés par leur expérience dans le jeu.

Pour les autorités de la région du mont Yōtei, l’objectif est clair : reproduire ce cercle vertueux entre jeu vidéo et tourisme réel.
Video Games Chronicle - https://www.videogameschronicle.com/news/ghost-of-yotei-sparks-tourism-push-in-japans-mount-yotei-region
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    posted the 06/28/2026 at 04:04 PM by altendorf
    comments (2)
    brook1 posted the 06/28/2026 at 05:09 PM
    Il leur reste quoi comme région à explorer ? J'ai l'impression qu'ils n'ont plus beaucoup d'options
    altendorf posted the 06/28/2026 at 05:20 PM
    brook1 Il reste encore le cœur du Japon féodal, notamment autour de Kyōto et de la région du Kansai, avec les grandes guerres de clans, les intrigues politiques et les affrontements entre daimyos à l’époque Sengoku. Il y aussi les régions montagneuses isolées du centre du Japon, avec leurs villages reculés, leurs seigneurs locaux et des conflits plus "localisés" et moins centrés sur les grandes armées ou encore les zones côtières et les îles secondaires, avec des enjeux de piraterie, de commerce ou de défense. Et même les débuts de l’ère Edo offrent encore des tensions intéressantes entre pacification du pays et anciens guerriers en perte de repères. Bref, c'est vraiment vaste.
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