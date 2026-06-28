La sortie de Ghost of Yōtei ne profite pas uniquement à Sony et à la PS5 (plus de 3,3 millions d'exempaires vendues en novembre 2025) : elle commence aussi à avoir un impact bien réel sur certaines régions du Japon. Autour du mont Yōtei, plusieurs villes et villages ont décidé de capitaliser sur l’engouement des joueurs en lançant des initiatives touristiques directement liées à l’univers du jeu.Dans la région, notamment du côté de Niseko et de Kutchan, pas moins de sept communes se sont regroupées pour mettre en place une stratégie commune visant à attirer les fans du titre développé par Sucker Punch Productions. L’idée est simple : transformer la popularité du jeu en véritable moteur économique local.Concrètement, une collaboration a déjà été signée entre Niseko et une société spécialisée dans les licences et les collaborations d’IP afin de commercialiser des produits dérivés inspirés de Ghost of Yōtei. Des artisans locaux participent également au mouvement, comme certains ateliers de la région qui proposent déjà des badges ou des magnets thématiques, fabriqués à partir de matériaux locaux.Au-delà du merchandising, les autorités locales envisagent également la mise en place de circuits touristiques permettant de visiter les paysages qui ont inspiré ou qui apparaissent dans l’univers du jeu. Les responsables de la ville espèrent ainsi encourager les visiteurs à découvrir la région en dehors des périodes hivernales très touristiques.Cette stratégie rappelle fortement le précédent succès lié à Ghost of Tsushima, qui avait provoqué un véritable boom touristique sur l’île de Tsushima. À l’époque, l’engouement des joueurs avait mené à la création de circuits dédiés, à des ventes de produits locaux en hausse, et même à des campagnes de financement participatif permettant de restaurer des sites culturels.Du côté de Sucker Punch, certains membres du studio ont déjà pu constater sur place l’ampleur de ce phénomène, évoquant des rencontres marquantes avec des touristes venus du monde entier, parfois uniquement motivés par leur expérience dans le jeu.Pour les autorités de la région du mont Yōtei, l’objectif est clair : reproduire ce cercle vertueux entre jeu vidéo et tourisme réel.