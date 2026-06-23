Il y a quelque chose qui me frappe de plus en plus dans l’industrie actuelle : beaucoup de jeux semblent vouloir nous occuper pendant des centaines d’heures, mais peu me donnent encore le sentiment de découvrir quelque chose deEntre les mondes ouverts gigantesques, les saisons, les battle pass, les quêtes générées à l’infini, les activités répétables et les mises à jour permanentes, on a parfois l’impression que la quantité est devenue un argumentplus important que l’idée de départ.Pourtant, certains des jeux les plus marquants de l’histoire n’étaient pas forcément immenses.reposaient avant tout sur un concept fort et une identité claire.À l’inverse, beaucoup de productions modernes semblent construites autour d’une question différente : commentJeun peu, bien sûr. Il existe encore énormément de jeux créatifs aujourd’hui, notamment chez les indépendants, mais aussi chez certains studios qui prennent encore des risques. Des titres commemontrent qu’il reste de la place pour l’originalité.Mais j’ai parfois le sentiment que l’industrie AAA privilégie désormais la rétention à la surprise, le contenu à l’idée, et la durée de vie à la personnalité.