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julie54
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julie54 > blog
[Débat] A-t-on remplacé la créativité par le contenu “infini” ?
Il y a quelque chose qui me frappe de plus en plus dans l’industrie actuelle : beaucoup de jeux semblent vouloir nous occuper pendant des centaines d’heures, mais peu me donnent encore le sentiment de découvrir quelque chose de vraiment nouveau.

Entre les mondes ouverts gigantesques, les saisons, les battle pass, les quêtes générées à l’infini, les activités répétables et les mises à jour permanentes, on a parfois l’impression que la quantité est devenue un argument marketing plus important que l’idée de départ.

Pourtant, certains des jeux les plus marquants de l’histoire n’étaient pas forcément immenses. Portal, Shadow of the Colossus, Journey, ICO, Katamari Damacy ou encore Papers, Please reposaient avant tout sur un concept fort et une identité claire.



À l’inverse, beaucoup de productions modernes semblent construites autour d’une question différente : comment faire rester le joueur le plus longtemps possible ?

Je caricature un peu, bien sûr. Il existe encore énormément de jeux créatifs aujourd’hui, notamment chez les indépendants, mais aussi chez certains studios qui prennent encore des risques. Des titres comme Outer Wilds, Inscryption, Clair Obscur : Expedition 33 ou Astro Bot montrent qu’il reste de la place pour l’originalité.

Mais j’ai parfois le sentiment que l’industrie AAA privilégie désormais la rétention à la surprise, le contenu à l’idée, et la durée de vie à la personnalité.

Est-ce juste une impression liée à l’âge et à la nostalgie ?
    tags : gaming jeu video shadow of the colossus portal débat joueurs nostalgie aaa créativité journey open world durée de vie indépendants industrie astro bot outer wilds inscryption clair obscur battle pass contenu infini
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    posted the 06/23/2026 at 02:58 PM by julie54
    comments (1)
    keiku posted the 06/23/2026 at 03:47 PM
    c'est plutot qu'il existe aujourd'hui une industrie a 2 niveaux, la créative qui est la pour plaire au gamer qui veut acheter une oeuvre (mais les gamer ne sont pas nombreux donc ne rapporte pas beaucoup d'argent) et l'industrielle pour plaire a la masse (bien plus nombreuse ) qui veux consommer un produit...

    Mais ce n'est pas une question de AAA et d'indé, car on a des indé industriel comme des grosse boite qui peuvent encore parfois ce montrer créative ( je pense a capcom)

    mais ce n'est ni lié a l'age ni lié a la nostalgie, c'est lié au fait que l'industrie du jv est devenu trop grosse comparé a avant et comme toute industrie qui a trop voulu toucher le plus large publique possible, elle est entrée dans une phase ou elle ne peut que s'écrouler sur elle même

    le parc maximum de publique a été atteint donc la croissance s'arrète et une croissance qui s’arrête, ca fait fuir les investisseur, donc réduit les budget donc augmente les risque donc réduit la créativité...

    comme je le dis souvent on est en train de revenir comme en 83, pour les même raison (même si la cause du crash ici est différente) avec les même conscéquence, a savoir si tu pompe trop d'argent au gens tu finis par mourrir, donc il faut que ces entreprise arrète de chercher la croissance mais plutot tente d'obtenir la stabilité. Seule les entreprises qui font ca sont celle qui perdure dans le temps...

    Les jeux qui mise sur la rétention sont presque toujours des entreprises qui cible le grand publique, mais rétention ne veut pas dire longueur, car il existe des jeux très long qui ne font pas de rétention pour autant et sont très bon par contre les jeux service eux cible automatiquement le grand publique de par la conception même de leur système
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