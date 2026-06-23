Il y a quelque chose qui me frappe de plus en plus dans l’industrie actuelle : beaucoup de jeux semblent vouloir nous occuper pendant des centaines d’heures, mais peu me donnent encore le sentiment de découvrir quelque chose de vraiment nouveau
.
Entre les mondes ouverts gigantesques, les saisons, les battle pass, les quêtes générées à l’infini, les activités répétables et les mises à jour permanentes, on a parfois l’impression que la quantité est devenue un argument marketing
plus important que l’idée de départ.
Pourtant, certains des jeux les plus marquants de l’histoire n’étaient pas forcément immenses. Portal, Shadow of the Colossus, Journey, ICO, Katamari Damacy ou encore Papers, Please
reposaient avant tout sur un concept fort et une identité claire.
À l’inverse, beaucoup de productions modernes semblent construites autour d’une question différente : comment faire rester le joueur le plus longtemps possible
?
Je caricature
un peu, bien sûr. Il existe encore énormément de jeux créatifs aujourd’hui, notamment chez les indépendants, mais aussi chez certains studios qui prennent encore des risques. Des titres comme Outer Wilds, Inscryption, Clair Obscur : Expedition 33 ou Astro Bot
montrent qu’il reste de la place pour l’originalité.
Mais j’ai parfois le sentiment que l’industrie AAA privilégie désormais la rétention à la surprise, le contenu à l’idée, et la durée de vie à la personnalité.
Est-ce juste une impression liée à l’âge et à la nostalgie ?
Mais ce n'est pas une question de AAA et d'indé, car on a des indé industriel comme des grosse boite qui peuvent encore parfois ce montrer créative ( je pense a capcom)
mais ce n'est ni lié a l'age ni lié a la nostalgie, c'est lié au fait que l'industrie du jv est devenu trop grosse comparé a avant et comme toute industrie qui a trop voulu toucher le plus large publique possible, elle est entrée dans une phase ou elle ne peut que s'écrouler sur elle même
le parc maximum de publique a été atteint donc la croissance s'arrète et une croissance qui s’arrête, ca fait fuir les investisseur, donc réduit les budget donc augmente les risque donc réduit la créativité...
comme je le dis souvent on est en train de revenir comme en 83, pour les même raison (même si la cause du crash ici est différente) avec les même conscéquence, a savoir si tu pompe trop d'argent au gens tu finis par mourrir, donc il faut que ces entreprise arrète de chercher la croissance mais plutot tente d'obtenir la stabilité. Seule les entreprises qui font ca sont celle qui perdure dans le temps...
Les jeux qui mise sur la rétention sont presque toujours des entreprises qui cible le grand publique, mais rétention ne veut pas dire longueur, car il existe des jeux très long qui ne font pas de rétention pour autant et sont très bon par contre les jeux service eux cible automatiquement le grand publique de par la conception même de leur système