Astro Bot est devenu un véritable long-seller, écoulant plus de 600 000 exemplaires cette année (près de 33 millions de dollars), dont environ 100 000 dans chacun des deux derniers mois.



Il a atteint 4,3 millions d’exemplaires et environ 250 millions de dollars de revenus. Les données de crossover ici sont éloquentes : chaque mois cette année, le jeu de crossover le plus populaire d’Astro Bot est Astro’s Playroom, un jeu préinstallé sur chaque PS5.



Cela suggère deux choses :



1. Astro Bot est acheté en grande quantité par les nouveaux propriétaires de PS5.

2. Le jeu inclus fait un travail brillant pour les convertir.

Alinea Analytics a publié un nouveau rapport expliquant que Astro Bot est devenu un gros carton long-seller pour PlayStation