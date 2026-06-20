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Astro Bot
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name : Astro Bot
platform : Playstation 5
editor : Sony Interactive Entertainment
developer : PlayStation Studios
genre : plates-formes
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marcelin
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Astro Bot atteint 4,3 millions de ventes !
Alinea Analytics a publié un nouveau rapport expliquant que Astro Bot est devenu un gros carton long-seller pour PlayStation

Astro Bot est devenu un véritable long-seller, écoulant plus de 600 000 exemplaires cette année (près de 33 millions de dollars), dont environ 100 000 dans chacun des deux derniers mois.

Il a atteint 4,3 millions d’exemplaires et environ 250 millions de dollars de revenus. Les données de crossover ici sont éloquentes : chaque mois cette année, le jeu de crossover le plus populaire d’Astro Bot est Astro’s Playroom, un jeu préinstallé sur chaque PS5.

Cela suggère deux choses :

1. Astro Bot est acheté en grande quantité par les nouveaux propriétaires de PS5.
2. Le jeu inclus fait un travail brillant pour les convertir.
Alinea - https://x.com/superhys/status/2067635257830994333
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    djfab, shinz0, burningcrimson
    posted the 06/20/2026 at 05:30 PM by marcelin
    comments (27)
    shinz0 posted the 06/20/2026 at 05:33 PM
    Bravo
    Le jeu mérite tellement plus
    marcus62 posted the 06/20/2026 at 05:36 PM
    Bah j’aurai pensé que le jeu avait fait les 10 millions de ventes. A peine 5 millions, c’est pas énorme non plus…
    Après le jeu doit être hyper rentable car je pense qu’il n’a pas dû coûter très cher à produire. Et c’est le principal pour PlayStation.

    Astro Bot 2 pour 2028/2029 pour le lancement de la PS6
    shinz0 posted the 06/20/2026 at 05:41 PM
    Astro Bot 2 pour 2028/2029 pour le lancement de la PS6
    C'est tellement une idée de génie que Sony le fera pas
    verseb posted the 06/20/2026 at 05:42 PM
    marcus62 je crois qu'il a coûté 20 millions d'euros donc oui très bonne opération pour Sony. La bonne nouvelle est que je pense qu'un astrobot 2 est déjà sur les rails
    rider288 posted the 06/20/2026 at 05:46 PM
    Shinz0, il y aura déjà GT8 et peut etre Venom ( si il est toujours en dev )
    davidsexking posted the 06/20/2026 at 05:48 PM
    marcus62 Tu connais un jeu de plateforme qui a fait mieux ? 5,3M en 1 an et 6 mois, avec la marge d'erreur d'Alinea, c'est énorme pour le premier jeu complet d'une nouvelle licence

    Même une licence connue comme Sonic Frontier a mis 1 an de plus pour atteindre ces ventes, et c'était le plus gros succès de Sonic depuis longtemps.

    Crash Bandicoot a mis 4 ans pour faire à peine autant.

    Donc c'est un excellent score pour Astrobot

    Seul un Mario est capable de faire mieux que ça
    wickette posted the 06/20/2026 at 06:00 PM
    Excellente nouvelle !
    vers0 posted the 06/20/2026 at 06:04 PM
    Perso j'adore alors que pas fan des jeu de plate-forme. Pas parfait mais un excellent jeu
    djfab posted the 06/20/2026 at 06:06 PM
    Excellente nouvelle que le jeu soit un long seller, j'y croyais pas ! on a la une nouvelle licence forte pour Sony !

    davidsexking : bien expliqué, oui c déjà beaucoup 5M pour un jeu de plateforme, certains ne se rendent pas compte ! ????
    egguibs posted the 06/20/2026 at 06:13 PM
    La seule exclu ps5 indispensable une honte que peu de gens l'aient acheté
    tripy73 posted the 06/20/2026 at 06:18 PM
    Alinea Analytics n’est pas une source fiable peu importe les chiffres et le constructeur...
    brook1 posted the 06/20/2026 at 06:18 PM
    marcus62 Il a coûté 20 millions de dollars hors marketing
    dalbog posted the 06/20/2026 at 06:18 PM
    Rien d'officiel.

    Estimations.
    guiguif posted the 06/20/2026 at 06:21 PM
    Non, ce sont des estimations de ces escrocs d'Alinea, donc du vent.

    brook1 On a une vrai source aussi de ça ?
    perse9 posted the 06/20/2026 at 06:22 PM
    jamais joué au jeu mais très content pour les développeurs et pour sony
    negan posted the 06/20/2026 at 06:30 PM
    davidsexking Crash Bandicoot a mis 4 ans pour faire à peine autant.

    C'est plus de 10M CB et pareil pour Spyro hein
    davidsexking posted the 06/20/2026 at 07:17 PM
    negan Le dernier Crash Bandicoot inédit c'est bien 5 millions de ventes à peine en 4 ans. Tu confonds avec les remaster. Et je peux te parier que ce sera la même chose pour le prochain Spyro inédit, surtout quand on voit que le remaster de celui ci a pris 5 ans pour faire ces 10 millions, face à Astrobot qui aura fait plus de la moitié de ce score en 3x moins de temps

    guiguif Oui la réalité est bien au dessus d'après les estimations plus sérieuses qu'on peut faire a partir des trophées, on est sur 7 millions de joueurs, même en enlevant un pourcentage avec le prêt/l'occasion, 4,3M semble très en dessous de la réalité
    negan posted the 06/20/2026 at 07:19 PM
    davidsexking ''surtout quand on voit que le remaster de celui ci a pris 5 ans pour faire ces 10 millions, face à Astrobot qui aura fait plus de la moitié de ce score en 3x moins de temps''

    Tu n' a aucune donnée pour Astrobot, la ou les autres c'es chiffré .
    davidsexking posted the 06/20/2026 at 07:34 PM
    negan C'est pas le sujet. On parle bien sûr dans les cas où si ces estimations sont vraies, déjà qu'elles ont tendance à être en dessous de la réalité, ce serait de bien meilleures ventes que tous les jeux cités, qui sont en plus dispo sur 5-6 plateformes différentes

    Malgré l'exclusivité du jeu qui devrait limiter ses ventes
    negan posted the 06/20/2026 at 07:35 PM
    davidsexking Donne moi un chiffre de vente plutôt que de raconter n'importe quoi sur des % de trophée.
    altendorf posted the 06/20/2026 at 07:38 PM
    C'est le compte secondaire a qui encore ça...
    brook1 posted the 06/20/2026 at 07:43 PM
    guiguif Christopher Dring (ex patron de GamesIndustry.biz)
    negan posted the 06/20/2026 at 07:52 PM
    Ta viré un Pro S dernièrement Shanks ?
    kratoszeus posted the 06/20/2026 at 09:08 PM
    marcus62 c est 20 millions le budget pour astrop bot.. 250 millions de revenus.. les mecs sont tranquilles et auront certainement un plus gros budget pour leur prochain jeu
    kurosu posted the 06/20/2026 at 09:19 PM
    Il faut plus d'exclu AA
    guiguif posted the 06/20/2026 at 09:21 PM
    brook1
    magneto860 posted the 06/20/2026 at 09:27 PM
    Le prix a enfin commencé à baisser, ça a dû aider ses ventes.

    Un excellent jeu au passage, sur lequel on revient quelques minutes avec plaisir. Celui là je ne le revend pas.
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