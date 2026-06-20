Alinea Analytics a publié un nouveau rapport expliquant que Astro Bot est devenu un gros carton long-seller pour PlayStation
Astro Bot est devenu un véritable long-seller, écoulant plus de 600 000 exemplaires cette année (près de 33 millions de dollars), dont environ 100 000 dans chacun des deux derniers mois.
Il a atteint 4,3 millions d’exemplaires et environ 250 millions de dollars de revenus. Les données de crossover ici sont éloquentes : chaque mois cette année, le jeu de crossover le plus populaire d’Astro Bot est Astro’s Playroom, un jeu préinstallé sur chaque PS5.
Cela suggère deux choses :
1. Astro Bot est acheté en grande quantité par les nouveaux propriétaires de PS5.
2. Le jeu inclus fait un travail brillant pour les convertir.
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posted the 06/20/2026 at 05:30 PM by marcelin
Le jeu mérite tellement plus
Après le jeu doit être hyper rentable car je pense qu’il n’a pas dû coûter très cher à produire. Et c’est le principal pour PlayStation.
Astro Bot 2 pour 2028/2029 pour le lancement de la PS6
C'est tellement une idée de génie que Sony le fera pas
Même une licence connue comme Sonic Frontier a mis 1 an de plus pour atteindre ces ventes, et c'était le plus gros succès de Sonic depuis longtemps.
Crash Bandicoot a mis 4 ans pour faire à peine autant.
Donc c'est un excellent score pour Astrobot
Seul un Mario est capable de faire mieux que ça
davidsexking : bien expliqué, oui c déjà beaucoup 5M pour un jeu de plateforme, certains ne se rendent pas compte ! ????
Estimations.
brook1 On a une vrai source aussi de ça ?
C'est plus de 10M CB et pareil pour Spyro hein
guiguif Oui la réalité est bien au dessus d'après les estimations plus sérieuses qu'on peut faire a partir des trophées, on est sur 7 millions de joueurs, même en enlevant un pourcentage avec le prêt/l'occasion, 4,3M semble très en dessous de la réalité
Tu n' a aucune donnée pour Astrobot, la ou les autres c'es chiffré .
Malgré l'exclusivité du jeu qui devrait limiter ses ventes
Un excellent jeu au passage, sur lequel on revient quelques minutes avec plaisir. Celui là je ne le revend pas.