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Persona 5 Royal
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name : Persona 5 Royal
platform : PC
editor : Atlus
developer : Atlus
genre : RPG
other versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
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khazawi
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khazawi
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Persona 6, dernier deal Xbox/Atlus ?
C'est une simple réflexion personnelle qui se base sur les événements qui se sont enchainés depuis quelques temps.
On a eu l'éviction de Sarah Bond et de Phil Spencer. Ce dernier a été remplacé par Asha Sharma, novice totale dans le monde du JV qui a été cooptée par son "compatriote" Satya Nadella.

Après ses 100 premiers jours, plusieurs décisions ont été émises : baisse de prix du GP, fin de CoD day one dans le GP, un retour partiel aux exclues consoles, fin de la campagne "this is an Xbox", Xbox devient XBOX, probables fermetures de studios et/ou licenciements...
Souvent le successeur défait progressivement l'héritage afin de marquer son empreinte, un classique. La volonté étant de faire des économies, en tout cas encore plus qu'avant, et faire des bénéfices surtout.

C'est donc là que je me pose la question : si Persona 6 dans le GP était probablement un deal initié il y a longtemps par Spencer et Bond ainsi que la campagne marketing, chose qui est le cas depuis 2022 avec Persona 5 Royal et les autres jeux qui ont suivi, est ce qu'Asha Sharma va y mettre fin ? Etant donné que les jeux JRPG sont ceux qui sont le moins rentable pour Xbox, même à l'époque de la 360 contrairement à la légende répandue (Lost Odyssey ou Blue Dragon décevants commercialement par ex), faire un chèque pour une licence tiers qui va se vendre ailleurs que dans ton propre système, c'est un peu jeter de l'argent par la fenêtre. Atlus a donc des bonus "gratuits" avec un jeu financé et se fait son beurre sur les joueurs PS, PC et Nintendo.

Je parie que toute la volonté de remettre du JRPG comme le souhaitait Spencer sera aussi remis en cause par la petite Sharma afin de remettre les investissements sur les gros jeux maison.
Je ne dis pas que ce sera fini définitivement mais que l'effet d'aubaine sera bien moindre car objectivement, ça n'a aucun sens un tel move sans en tirer des bénéfices en voyant que ce sont les autres qui tirent des royalties d'un jeu qu'ils ont financé, surtout que ce ne sont pas des jeux qui se vendent comme des GTA, CoD, EA FC...

Et vous, vous en pensez quoi ?
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    posted the 06/13/2026 at 06:58 PM by khazawi
    comments (17)
    mercure7 posted the 06/13/2026 at 07:03 PM
    Ils ont intérêt à avoir bossé cette fois.

    Car je ne suis pas certain que nous refaire le coup du jeu :

    - avec une technique au rabais
    - avec des activités assez nulles basées sur un calendrier
    - avec des donjons annexes copiés collés à l'infini
    - etc

    . . . ça va rameuter les foules

    Je déconne, bien sûr que ça se vendra.
    khazawi posted the 06/13/2026 at 07:05 PM
    mercure7 ça se vendra, même avec les défauts inhérents à la licence, mais pas sur Xbox. Asha Sharma le sait ça, enfin j'espère qu'elle en est consciente lol
    pastorius1 posted the 06/13/2026 at 07:06 PM
    Je ne pense pas qu'il y ai à l'avenir des exclus Xbox... Ca n'est pas rentable pour les studios.
    Persona 6 sera multi-plateformes.
    On en revient à un monde multi-plateforme pour le bonheur de tout les joueurs.
    khazawi posted the 06/13/2026 at 07:08 PM
    pastorius1 la question est plutôt : est ce pertinent de financer un jeu tiers comme Persona 6 qui sera day one dans le GP alors que l'essentiel du public est en dehors de Xbox ? C'est d'avance de l'argent perdu côté MS
    liberty posted the 06/13/2026 at 07:13 PM
    khazawi y a ta vision sur les joueurs Xbox et la réalité. Si tu aimes les jrpg et que t'as un PC, une Xbox one, x s.. ou que sais-je, et que tu veux faire day one Persona 6 et que tu sais qu'il est dans le gamepass pour le prix d'un mois, bha tu le fait la bas. Tu as les chiffres de mois vendu pour la sortie de call of duty par exemple. Aucune envie de payer chère day one ou de payer le PS plus. J'ai juste prix un mois pour le faire sur Xbox ...idem pour Persona, Yakuza...
    khazawi posted the 06/13/2026 at 07:16 PM
    liberty mais du point de vue de Xbox, ton comportement ne rapporte pas du bénéfice. D'où la sortie totale de CoD qui est totalement logique économiquement parlant.
    Les ventes de jeux sont irremplaçables pour survivre dans le JV.
    liberty posted the 06/13/2026 at 07:20 PM
    khazawi c'est selon ton point de vue du point de vue de Xbox.

    Si on est 30 millions a prendre un mois a travers le monde, ça rapporte plus que 1 millions de personnes qui payent day one le jeu a travers le monde
    khazawi posted the 06/13/2026 at 07:24 PM
    liberty non mon ami, ça ne marche pas comme ça. Si c'était aussi simple, CoD serait toujours dans le GP day one.
    La répartition du prix de l'abonnement se fait enfonction des jeux les plus joués et autres clauses qu'on ne connait pas.
    30M d'abonnés, c'est rien surtout quand on regarde les autres secteurs comme la musique ou les séries/films
    liberty posted the 06/13/2026 at 07:30 PM
    khazawi c'est un exemple. C'est pas parce qu'ils enlevent call of duty que je vais le prendre day one a 70 euros. Faut être conscient qu'ils ont par exemple les chiffres de ventes de call of avant le Gamepass et font le comparo en espérant autant où plus que lorsque c'est vendu sans Gamepass. Ils n'ont pas eu autant tant pis ils ont essayé. On verra les ventes après et ce que ça rapportent hors Gamepass, sur Switch 2... Persona 6 on ne connait pas les coûts de développement, peut être que c'est Microsoft qui payent. Donc c'est que du bénéfice pour Sega. On a pas toute les infos, mais ça coûte moins chère a développer qu'un call of duty vue le marketing différent donc ça ne me choque pas le day one Gamepass et Microsoft gèrent bien mieux que l'offre PS plus
    skuldleif posted the 06/13/2026 at 07:38 PM
    c'est justement parceque l'audience est limité et que ca se passe ailleurs pour les jrpg que MS signe facilement des deal D1 Gamepass , plus facilement que sony si ils le souhaiteraient , mais ils ne le souhaitent pas etant donner que le PS+ n'a qu'un but celui de vous exploser l'anus
    khazawi posted the 06/13/2026 at 07:39 PM
    liberty oui chacun ses choix. Mais même un coût moins élevé, les royalties de Persona 6 iront chez Sony et Steam car les ventes sont le nerf de la guerre. Jamais un abonnement compensera le chèque de plusieurs millions filé a Atlus pour le marketing et le day one GP.

    Y a de grandes chances qu'Asha Sharma n'accepte plus de genre de deal où ils sont perdants systématiquement.
    Ninja Gaiden 4, financé et édité par Xbox a fait un flop malgré le PC et la PS5. Donc on voit bien que les ventes sont irremplaçables
    khazawi posted the 06/13/2026 at 07:45 PM
    skuldleif le but d'une entreprise est de gagner de l'argent en faisant des bénéfices, même avec des sommes plus petites qu'un CoD. Or le deal est asymétrique ici avec un Atlus qui reçoit de l'argent et ne permet pas un retout de l'ascenseur vu que le public est ailleurs. C'est stupide économiquement parlant. Ça n'a jamais permis au public de venir sur Xbox pour les JRPG.
    skuldleif posted the 06/13/2026 at 07:57 PM
    khazawi les D1 Gamepass c'est un tout ,les gens restent abo parcequ'il y a ce tout c'est pas j'enleve ceci ,j'enleve cela , vu comment tes en roue libre sur xbox , fais nous directement un article sur lequel tu remet en question l'intégralité des D1 Gamepass ca sera plus pertinent
    captaintoad974 posted the 06/13/2026 at 07:57 PM
    Personna 6 sera multi ps5/Switch 2/xbox. Si cetais exclu il l'aurais annoncée clairement
    khazawi posted the 06/13/2026 at 08:03 PM
    captaintoad974 ce n'est pas l'exclusivité car ce serait encore plus aberrant sur une plate-forme famélique un tel jeu.
    Non, je parle du chèque MS pour le marketing et le day one GP. Il se vendra très peu de Persona 6 sur Xbox et donc peu de royalties pour récupérer la somme du chèque donné à Atlus.

    skuldleif je l'ai toujours dit que le modèle du day one est une stupidité économique. Personne ne le fait, c'est bien qu'il y a une raison ?
    Pour le coup, Agathe Sharma devrait stopper ces deals qui ne rapportent rien car le public visé ne viendra pas. Il n'est pas venu avec la 360, il n'est pas venu avec Spencer et il ne viendra pas non plus avec Sharma.
    En plus, un mec qui passe son temps a partager les plans à 1e le GP au Bangladesh ou en Papouasie...voilà quoi
    skuldleif posted the 06/13/2026 at 08:04 PM
    khazawi oui la raison c'est qu'aucun des autres acteur ne peut justifier l'investissement initial , d'autant qu'ils ont vocation a vous exploser l'anus
    pastorius1 posted the 06/13/2026 at 08:04 PM
    Les studios ont toujours été financés par plusieurs tiers.
    La question n'est pas là...
    Le gamepass est bien fait mais pour une courte durée, la loi du marché est dure.
    Microsoft est encore nouveau dans le jeu vidéo... et c'est pas une offense que de le dire...
    Mais y'a des gros poissons derrières, et eux connaissent les ambiances de la street.
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