C'est une simple réflexion personnelle qui se base sur les événements qui se sont enchainés depuis quelques temps.
On a eu l'éviction de Sarah Bond et de Phil Spencer. Ce dernier a été remplacé par Asha Sharma, novice totale dans le monde du JV qui a été cooptée par son "compatriote" Satya Nadella.
Après ses 100 premiers jours, plusieurs décisions ont été émises : baisse de prix du GP, fin de CoD day one dans le GP, un retour partiel aux exclues consoles, fin de la campagne "this is an Xbox", Xbox devient XBOX, probables fermetures de studios et/ou licenciements...
Souvent le successeur défait progressivement l'héritage afin de marquer son empreinte, un classique. La volonté étant de faire des économies, en tout cas encore plus qu'avant, et faire des bénéfices surtout.
C'est donc là que je me pose la question : si Persona 6 dans le GP était probablement un deal initié il y a longtemps par Spencer et Bond ainsi que la campagne marketing, chose qui est le cas depuis 2022 avec Persona 5 Royal et les autres jeux qui ont suivi, est ce qu'Asha Sharma va y mettre fin ? Etant donné que les jeux JRPG sont ceux qui sont le moins rentable pour Xbox, même à l'époque de la 360 contrairement à la légende répandue (Lost Odyssey ou Blue Dragon décevants commercialement par ex), faire un chèque pour une licence tiers qui va se vendre ailleurs que dans ton propre système, c'est un peu jeter de l'argent par la fenêtre. Atlus a donc des bonus "gratuits" avec un jeu financé et se fait son beurre sur les joueurs PS, PC et Nintendo.
Je parie que toute la volonté de remettre du JRPG comme le souhaitait Spencer sera aussi remis en cause par la petite Sharma afin de remettre les investissements sur les gros jeux maison.
Je ne dis pas que ce sera fini définitivement mais que l'effet d'aubaine sera bien moindre car objectivement, ça n'a aucun sens un tel move sans en tirer des bénéfices en voyant que ce sont les autres qui tirent des royalties d'un jeu qu'ils ont financé, surtout que ce ne sont pas des jeux qui se vendent comme des GTA, CoD, EA FC...
Et vous, vous en pensez quoi ?
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posted the 06/13/2026 at 06:58 PM by khazawi
Car je ne suis pas certain que nous refaire le coup du jeu :
- avec une technique au rabais
- avec des activités assez nulles basées sur un calendrier
- avec des donjons annexes copiés collés à l'infini
- etc
. . . ça va rameuter les foules
Je déconne, bien sûr que ça se vendra.
Persona 6 sera multi-plateformes.
On en revient à un monde multi-plateforme pour le bonheur de tout les joueurs.
Les ventes de jeux sont irremplaçables pour survivre dans le JV.
Si on est 30 millions a prendre un mois a travers le monde, ça rapporte plus que 1 millions de personnes qui payent day one le jeu a travers le monde
La répartition du prix de l'abonnement se fait enfonction des jeux les plus joués et autres clauses qu'on ne connait pas.
30M d'abonnés, c'est rien surtout quand on regarde les autres secteurs comme la musique ou les séries/films
Y a de grandes chances qu'Asha Sharma n'accepte plus de genre de deal où ils sont perdants systématiquement.
Ninja Gaiden 4, financé et édité par Xbox a fait un flop malgré le PC et la PS5. Donc on voit bien que les ventes sont irremplaçables
Non, je parle du chèque MS pour le marketing et le day one GP. Il se vendra très peu de Persona 6 sur Xbox et donc peu de royalties pour récupérer la somme du chèque donné à Atlus.
skuldleif je l'ai toujours dit que le modèle du day one est une stupidité économique. Personne ne le fait, c'est bien qu'il y a une raison ?
Pour le coup, Agathe Sharma devrait stopper ces deals qui ne rapportent rien car le public visé ne viendra pas. Il n'est pas venu avec la 360, il n'est pas venu avec Spencer et il ne viendra pas non plus avec Sharma.
En plus, un mec qui passe son temps a partager les plans à 1e le GP au Bangladesh ou en Papouasie...voilà quoi
La question n'est pas là...
Le gamepass est bien fait mais pour une courte durée, la loi du marché est dure.
Microsoft est encore nouveau dans le jeu vidéo... et c'est pas une offense que de le dire...
Mais y'a des gros poissons derrières, et eux connaissent les ambiances de la street.