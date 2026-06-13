C'est une simple réflexion personnelle qui se base sur les événements qui se sont enchainés depuis quelques temps.

On a eu l'éviction de Sarah Bond et de Phil Spencer. Ce dernier a été remplacé par Asha Sharma, novice totale dans le monde du JV qui a été cooptée par son "compatriote" Satya Nadella.



Après ses 100 premiers jours, plusieurs décisions ont été émises : baisse de prix du GP, fin de CoD day one dans le GP, un retour partiel aux exclues consoles, fin de la campagne "this is an Xbox", Xbox devient XBOX, probables fermetures de studios et/ou licenciements...

Souvent le successeur défait progressivement l'héritage afin de marquer son empreinte, un classique. La volonté étant de faire des économies, en tout cas encore plus qu'avant, et faire des bénéfices surtout.



C'est donc là que je me pose la question : si Persona 6 dans le GP était probablement un deal initié il y a longtemps par Spencer et Bond ainsi que la campagne marketing, chose qui est le cas depuis 2022 avec Persona 5 Royal et les autres jeux qui ont suivi, est ce qu'Asha Sharma va y mettre fin ? Etant donné que les jeux JRPG sont ceux qui sont le moins rentable pour Xbox, même à l'époque de la 360 contrairement à la légende répandue (Lost Odyssey ou Blue Dragon décevants commercialement par ex), faire un chèque pour une licence tiers qui va se vendre ailleurs que dans ton propre système, c'est un peu jeter de l'argent par la fenêtre. Atlus a donc des bonus "gratuits" avec un jeu financé et se fait son beurre sur les joueurs PS, PC et Nintendo.



Je parie que toute la volonté de remettre du JRPG comme le souhaitait Spencer sera aussi remis en cause par la petite Sharma afin de remettre les investissements sur les gros jeux maison.

Je ne dis pas que ce sera fini définitivement mais que l'effet d'aubaine sera bien moindre car objectivement, ça n'a aucun sens un tel move sans en tirer des bénéfices en voyant que ce sont les autres qui tirent des royalties d'un jeu qu'ils ont financé, surtout que ce ne sont pas des jeux qui se vendent comme des GTA, CoD, EA FC...



Et vous, vous en pensez quoi ?