Dernier épisode de la trilogie GBA, Sacred Stones fut à son époque au Japon, l'épisode de la trilogie qui s'est le moins bien vendu. Connu pour être le Fire Emblem le plus facile et le plus court, cet épisode a clairement moins marqué que les épisodes 6 et 7 de la série.
Bien qu'on soit loin de la mauvaise réputation d'un Gaiden sur Nes, il reste un des jeux de la licence les plus oubliés et c'est bien dommage car il a quand même pas mal de bons points.
La guerre des pierres sacrées
Eirika et Ephraim
Dans des temps reculés, le continent de Magvel était envahi par d'innombrables démons. Submergée par leur nombre, l'humanité était au bord de l'extinction et n'eut d'autre choix que d'implorer les cieux. C'est alors que, contre toute attente, leur prière fut entendue. Le héros Grado et ses fidèles, munis des pierres sacrés, parvinrent à vaincre et à sceller le roi démon. Magvel connut alors un âge de paix sans précédent qui dura 800 ans.
Au cours de cette période, plusieurs royaumes furent fondés. Le royaume de Renais au centre du continent, dirigé par Fado le roi-guerrier. Frelia au nord, gouvernée par le roi-sage, Hayden.La reine des dunes, Ismaire , règne sur Jehana, nation désertique à l'est.Le monarque divin Mansel domine la théocratie de Rausten, au nord-est. l'empire de Grado, au sud-ouest dirigé par l'empereur Vigarde et enfin la toute jeune république de Carcino, à l'ouest de Rausten .Toutes ces nations, à l'exception de Carcino, ont obtenu en héritage les pierres sacrées qui ont permis de sceller le roi-demon et ont juré de les protéger.Cette longue paix allait cependant être brisée quand, en l'an 803 , l'empereur de Grado, connu pourtant pour être pacifique, décide d'envahir son allié, le royaume de Renais. Pris au dépourvu, Renais ne put organiser sa défense et perdra cette guerre éclair. Alors que l'armée ennemie pénètre dans le château du royaume, le roi Fado ordonne à un de ses chevaliers, Seth, de fuir et de mettre en lieu sûr sa fille, la princesse Eirika. Commence alors le périple d'Eirika pour retrouver le prince de Renais ,Ephraim et reprendre son royaume des mains de l'empire.
Autant Fire Emblem 6 et 7 tirent leur inspiration surtout des épisodes 3,4 et 5, autant ce Sacred Stones, c'est plutôt Fire Emblem 2 : Gaiden qu'il prend comme modèle, à un tel point qu'on pourrait facilement le nommer Gaiden 2.
Tout comme son modèle, on a aussi deux protagonistes : Eirica et Ephraim. Mais différence notable, là où pour avancer dans l'histoire de Gaiden, il était nécessaire de faire les routes d'Alm et de Celica, ici impossible de faire les deux scénarios dans une seule partie.À partir du chapitre 9, il vous sera demandé de choisir. Je vous conseille donc de garder une save au chapitre 8 pour éviter de refaire tout le jeu, car oui, les deux scénarios sont importants.
Si vous ne faites que la route d'Erika, par exemple, certaines problématiques vont être réglées "hors champs" et vous n'aurez que son point de vue, notamment sur le grand méchant. La "route" d'Eiphraim permettra de voir une autre facette de l'antagoniste. Antagoniste d'ailleurs, qui est, contrairement à celui du 7, vraiment intéressant.
L'histoire en elle-même, est plutôt intéressante, mais je dois l'avouer que j'ai un peu moins apprécié que le 7 notamment à cause d'un manque d'attachement pour les personnages de cette histoire.
Ils sont assez stylés et charismatiques, pas de soucis ( Joshua, Seth ou encore Lyon), mais je trouve qu'il y a un problème au niveau des dialogues, ça ne paraît pas aussi naturel que dans blazing Blade.
Dans FE7 je prenais plaisir à lire les dialogues, mais là au bout d'un moment, j'avais qu'une envie, c'était de skipper les dialogues.
Et je ne pense pas que ce soit à cause de l'histoire du jeu mais bel et bien de la trad fr qui est bien moins bonne que dans le précédent opus. C'est du moins mon ressenti
Pixel art a son apogée
Autre amélioration par rapport aux épisodes précédents, Sacred Stones propose certaines nouvelles classes mais surtout, deux choix sont proposés lors du passage à la classe suivante. Vous pourrez donc, dans une run, faire en sorte que Colm, le voleur, soit un assasin et dans une autre un "rogue", ou encore Ross, un pirate ou un berserker. Cette personnalisation très appréciable vous permettra donc de varier chaque partie.
On retrouve aussi l'équivalent de la classe "villageois" de Gaiden avec trois personnages, Ross, Amelia et Ewan. Contrairement aux autres personnages, ces trois "apprenties" ont trois niveaux de classe. Ils sont par contre vraiment faibles et pour avoir des kills, ils ont vraiment besoin d'être aidés par d'autres unités qui affabliront les ennemis pour qu'ils puissent les finir.
Une fois atteint le lvl 10 ,ils augmenteront de classe automatiquement, sans avoir besoin d'objet de promotion et ce n'est qu'à partir du niveau 10 de la deuxième classe, qu'avec avec un objet, ils pourront atteindre leur dernière évolution.
Certes ce sont des unités un peu chiantes à "feed", mais je dois avouer qu'il est toujours marrant de voir un perso, comme le petit ross, en début de partie galérer à tuer une unité pour que, au final dans le end game, être un gros bourrin de berserker et clean toute la map à lui tout seul XD
Cet opus remet aussi les skills que le 6ème épisode avait enlevés, sauf que contrairement aux épisodes 4 et 5, où c'était lié aux personnages, ici les skills vont de pair avec les classes. Par contre pas toutes, seulement certaines. (Les classes les plus avancées)
La montée de classe donne a chaque fois deux choix au joueur,ce qui permet de booster la re-jouabilité
Fire emblem Gaiden 2
Le jeu reprend aussi une world map à la Gaiden mais exit les villes qu'on pouvait explorer comme dans un jpg classique. La, chaque ville sert juste à se ravitailler en armes/objets.
Sur cette world map, il peut arriver que certaines missions "escarmouche" apparaissent, mission où l'objectif est juste de décider les monstres et accumuler de l'expérience. Et c'est là d'où vient la réputation (véridique) de Fire Emblem le plus facile.
Contrairement aux anciens titres, il est possible de farmer à l'infini grâce aux escarmouches mais aussi grâce à un nouveau donjon, la tour de valni.
Tour qui est composé de 8 étages qui se débloqueront au fur et à mesure de l'histoire et évidemment, vous pouvez y aller autant de fois que vous le voulez.
Forcément, si vous abusez de cette tour, vous pouvez dire adieu à la difficulté du titre.
Quand à la durée de vie, si vous jouez en mode normal et en formant pour avoir une team op et qu'en plus vous ne faites que l'une des deux "routes" disponible ,alors oui ça va être le Fire Emblem le plus court.
Mais en jouant en difficile, sans farmer et en faisant les deux "routes", c'est un des Fire Emblem GBA les plus longs.
Dans ma partie, j'ai pris 20 h pour juste faire la partie de Eirika et 20 h c'est la durée de vie d'un Fire Emblem classique ( du 1 sur nes jusqu'à awakening)
Mention spéciale pour le bestiaire qui est vraiment cool. En plus des unités classiques qu'on retrouve dans chaque opus, ce sacred stones rajoute des "monstres" typiques de l'heroic fantasy. Bonjour donc les trolls, squelettes, morts vivants et autres joyeusetés.
Leurs skins et leurs animations sont particulièrement réussis et on sent vraiment qu'avec ce jeu, l'intelligent système est au sommet de son art en termes de pixel art.
Le jeu propose aussi un donjon optionel composé de 10 étages où vous pourrez obtenir différents loots mais aussi recruter dans votre armée différents boss du jeu. (après avoir fini l'histoire du jeu évidemment )
Araignée géante ,troll et autres monstres sont de la partie dans cette opus
En terme de map, je pense sincèrement que c'est l'un des meilleurs opus si encore une fois vous jouez en difficile et sans farmer.
Et bien qu'il est effectivement le jeu le plus facile même comme ça, il propose quelques maps pas si faciles que ça, mention spéciale à un des derniers chapitres du jeu, ou sans la bonne stratégie vous allez sans doute recommencer assez souvent ou encore le chapitre 11 d'ephraim …… un calvaire .
Le chapitre 11 de Ephraim, une horreur qui même si au début est simple, devient assez vite très mais très compliqué à gérer
Et enfin, en terme d'OST, c'est sans aucun doute le meilleur de la trilogie GBA. J'ai mentionné dans mes précédents tests que FE 6 avait une OST sympa sans plus mais avec quand même un excellent thème marquant avec "beneath a new light" et FE7, c'était l'inverse, excellente OST avec aucun thème marquant.
Ce sacred stone a juste tout compris ,il a une très bonne OST ET un excellent thème bien épique comme il faut.
Je donne le lien de la version rearrange magnifique ,c'est la deuxieme piste a partir de 5:20
Conclusion
Bien que de mon point de vue, ce sacred stones n'atteint pas l'excellence de FE7, il reste assurément un excellent troisième épisode à cette trilogie sortie sur GBA. Ses qualités ne manquent pas : il a la meilleure ost de la trilogie, ces cartes sont globalement excellentes et son pixel art atteint la perfection. Malheureusement, bien que son chara design soit toujours aussi excellent et ne manque pas de perso charismatiques, ces dialogues qui ne paraissent pas aussi naturels (trad fr étrange) que dans le précédent jeu m'ont un peu fait sortir du jeu et je ne me suis pas autant attaché à ces héros/héroïnes que dans FE7.
Malgré tout, je recommande vraiment ce Sacred Stones qui, même s'il n'est pas parfait, reste un excellent jeu et une bonne porte d'entrée pour découvrir la série.
Les + :
- Pixel art a sa peau
- la meilleure OST de la trilogie GBA
- persos stylés et charismatiques
- D'excellentes cartes
- La re jouabilité que donnent les embrochements lors de la montée de classe des unités
- Antagoniste plus intéressant que celui du 7
- bestiaire qui change par rapport à ce qu'a fait la série jusqu'à présent
Les - :
- Traduction fr très étrange qui donne des dialogues… peu naturels
- Obligé de recommencer le jeu une deuxième fois pour faire le deuxième scénario si vous avez oublié de faire une save au chapitre 8
Par contre je tiens à le préciser, j'ai l'habitude de poster mes tests tous les lundis mais là, il est possible que ça revienne que dans 2 semaines minimum.
J'avais 2 tests d'avance au début mais les opus 5 et 6 ont été tellement durs à finir que j'ai pris beaucoup de retard XD
Là, je dois faire encore quelques trucs dans ce sacred stones avant de commencer le suivant,path of radiance.
Je dois donc finir le jeu en une semaine et pondre un test...
Je vais essayer d'y arriver mais je ne garantis rien