Fire emblem : The sacred stones

La guerre des pierres sacrées

Eirika et Ephraim

Pixel art a son apogée

La montée de classe donne a chaque fois deux choix au joueur,ce qui permet de booster la re-jouabilité

Fire emblem Gaiden 2

Araignée géante ,troll et autres monstres sont de la partie dans cette opus

Le chapitre 11 de Ephraim, une horreur qui même si au début est simple, devient assez vite très mais très compliqué à gérer

Conclusion

Note : 8,5/10

Dernier épisode de la trilogie GBA, Sacred Stones fut à son époque au Japon, l'épisode de la trilogie qui s'est le moins bien vendu. Connu pour être le Fire Emblem le plus facile et le plus court, cet épisode a clairement moins marqué que les épisodes 6 et 7 de la série.Bien qu'on soit loin de la mauvaise réputation d'un Gaiden sur Nes, il reste un des jeux de la licence les plus oubliés et c'est bien dommage car il a quand même pas mal de bons points.Autant Fire Emblem 6 et 7 tirent leur inspiration surtout des épisodes 3,4 et 5, autant ce Sacred Stones, c'est plutôt Fire Emblem 2 : Gaiden qu'il prend comme modèle, à un tel point qu'on pourrait facilement le nommer Gaiden 2.Tout comme son modèle, on a aussi deux protagonistes : Eirica et Ephraim. Mais différence notable, là où pour avancer dans l'histoire de Gaiden, il était nécessaire de faire les routes d'Alm et de Celica, ici impossible de faire les deux scénarios dans une seule partie.À partir du chapitre 9, il vous sera demandé de choisir. Je vous conseille donc de garder une save au chapitre 8 pour éviter de refaire tout le jeu, car oui, les deux scénarios sont importants.Si vous ne faites que la route d'Erika, par exemple, certaines problématiques vont être réglées "hors champs" et vous n'aurez que son point de vue, notamment sur le grand méchant. La "route" d'Eiphraim permettra de voir une autre facette de l'antagoniste. Antagoniste d'ailleurs, qui est, contrairement à celui du 7, vraiment intéressant.L'histoire en elle-même, est plutôt intéressante, mais je dois l'avouer que j'ai un peu moins apprécié que le 7 notamment à cause d'un manque d'attachement pour les personnages de cette histoire.Ils sont assez stylés et charismatiques, pas de soucis ( Joshua, Seth ou encore Lyon), mais je trouve qu'il y a un problème au niveau des dialogues, ça ne paraît pas aussi naturel que dans blazing Blade.Dans FE7 je prenais plaisir à lire les dialogues, mais là au bout d'un moment, j'avais qu'une envie, c'était de skipper les dialogues.Et je ne pense pas que ce soit à cause de l'histoire du jeu mais bel et bien de la trad fr qui est bien moins bonne que dans le précédent opus. C'est du moins mon ressentiAutre amélioration par rapport aux épisodes précédents, Sacred Stones propose certaines nouvelles classes mais surtout, deux choix sont proposés lors du passage à la classe suivante. Vous pourrez donc, dans une run, faire en sorte que Colm, le voleur, soit un assasin et dans une autre un "rogue", ou encore Ross, un pirate ou un berserker. Cette personnalisation très appréciable vous permettra donc de varier chaque partie.On retrouve aussi l'équivalent de la classe "villageois" de Gaiden avec trois personnages, Ross, Amelia et Ewan. Contrairement aux autres personnages, ces trois "apprenties" ont trois niveaux de classe. Ils sont par contre vraiment faibles et pour avoir des kills, ils ont vraiment besoin d'être aidés par d'autres unités qui affabliront les ennemis pour qu'ils puissent les finir.Une fois atteint le lvl 10 ,ils augmenteront de classe automatiquement, sans avoir besoin d'objet de promotion et ce n'est qu'à partir du niveau 10 de la deuxième classe, qu'avec avec un objet, ils pourront atteindre leur dernière évolution.Certes ce sont des unités un peu chiantes à "feed", mais je dois avouer qu'il est toujours marrant de voir un perso, comme le petit ross, en début de partie galérer à tuer une unité pour que, au final dans le end game, être un gros bourrin de berserker et clean toute la map à lui tout seul XDCet opus remet aussi les skills que le 6ème épisode avait enlevés, sauf que contrairement aux épisodes 4 et 5, où c'était lié aux personnages, ici les skills vont de pair avec les classes. Par contre pas toutes, seulement certaines. (Les classes les plus avancées)Le jeu reprend aussi une world map à la Gaiden mais exit les villes qu'on pouvait explorer comme dans un jpg classique. La, chaque ville sert juste à se ravitailler en armes/objets.Sur cette world map, il peut arriver que certaines missions "escarmouche" apparaissent, mission où l'objectif est juste de décider les monstres et accumuler de l'expérience. Et c'est là d'où vient la réputation (véridique) de Fire Emblem le plus facile.Contrairement aux anciens titres, il est possible de farmer à l'infini grâce aux escarmouches mais aussi grâce à un nouveau donjon, la tour de valni.Tour qui est composé de 8 étages qui se débloqueront au fur et à mesure de l'histoire et évidemment, vous pouvez y aller autant de fois que vous le voulez.Forcément, si vous abusez de cette tour, vous pouvez dire adieu à la difficulté du titre.Quand à la durée de vie, si vous jouez en mode normal et en formant pour avoir une team op et qu'en plus vous ne faites que l'une des deux "routes" disponible ,alors oui ça va être le Fire Emblem le plus court.Mais en jouant en difficile, sans farmer et en faisant les deux "routes", c'est un des Fire Emblem GBA les plus longs.Dans ma partie, j'ai pris 20 h pour juste faire la partie de Eirika et 20 h c'est la durée de vie d'un Fire Emblem classique ( du 1 sur nes jusqu'à awakening)Mention spéciale pour le bestiaire qui est vraiment cool. En plus des unités classiques qu'on retrouve dans chaque opus, ce sacred stones rajoute des "monstres" typiques de l'heroic fantasy. Bonjour donc les trolls, squelettes, morts vivants et autres joyeusetés.Leurs skins et leurs animations sont particulièrement réussis et on sent vraiment qu'avec ce jeu, l'intelligent système est au sommet de son art en termes de pixel art.Le jeu propose aussi un donjon optionel composé de 10 étages où vous pourrez obtenir différents loots mais aussi recruter dans votre armée différents boss du jeu. (après avoir fini l'histoire du jeu évidemment )En terme de map, je pense sincèrement que c'est l'un des meilleurs opus si encore une fois vous jouez en difficile et sans farmer.Et bien qu'il est effectivement le jeu le plus facile même comme ça, il propose quelques maps pas si faciles que ça, mention spéciale à un des derniers chapitres du jeu, ou sans la bonne stratégie vous allez sans doute recommencer assez souvent ou encore le chapitre 11 d'ephraim …… un calvaire .Et enfin, en terme d'OST, c'est sans aucun doute le meilleur de la trilogie GBA. J'ai mentionné dans mes précédents tests que FE 6 avait une OST sympa sans plus mais avec quand même un excellent thème marquant avec "beneath a new light" et FE7, c'était l'inverse, excellente OST avec aucun thème marquant.Ce sacred stone a juste tout compris ,il a une très bonne OST ET un excellent thème bien épique comme il faut.Je donne le lien de la version rearrange magnifique ,c'est la deuxieme piste a partir de 5:20