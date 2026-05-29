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yanssou
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Spider Noir : vraiment exellent


Bon je ne vais pas y aller par quatre chemins, la série est excellente, bien rythmé et surtout l’ambiance « Noire » est respectée, certaines scènes sont sublime et la série est parfaitement exécutée, le photographie et la direction artistique sont à tomber par terre.

J’ai envie de dire enfin une série Marvel qui respecte ces spectateurs, les acteurs sont bons et convaincants, le célèbre Nicolas Cage rentre à merveille dans le rôle du spider héros et pour une fois les personnages secondaires sont tous utile.

La torture et la violence plus marquées chez ce Spider-Man pourront éventuellement interpeller, son atmosphère et son ambiance tiré du comics de la Grande Dépression sont fidèlement reproduit à l’écran (j’ai remarqué quelques ref qui font plaisir), et cette violence physique et les dilemmes moraux que Ben affronte tout au long de la série sont au cœur de cette narration.

Narration qui même si prévisible est au final très réussie, je regrette néanmoins des super vilains sous exploités.

Au final, Spider Noir est une série qui fonctionne à merveille, portée par ces personnages, sa narration et ses scènes d’action, elle tient ses promesses d’une très bonne adaptation sur le petit écran.



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    victornewman, adamjensen
    posted the 05/29/2026 at 06:51 PM by yanssou
    comments (2)
    victornewman posted the 05/29/2026 at 07:13 PM
    oui clairement ça enterre la dernière saison de Daredevil: Born Again.
    adamjensen posted the 05/29/2026 at 08:07 PM
    Je viens de la finir à l’instant, et j’ai passé un excellent moment.
    Bon scénario et acteurs excellents.
    Le héro et le méchant ont été parfaitement choisis, de même que les personnages secondaires.
    Je n’ai pas perdu mon temps.
    C’est rare, car en général Marvel fait de la merde.
    (Après, la licence Spider-Man appartient à Sony, c’est peut-être pour ça.)
    J’espère une suite, mais même s’il n’y en a pas, ça reste parfait comme ça aussi.
    Mais vu le succès et les bonnes critiques, ce n’est pas impossible.

    Après, rien à voir, mais je trouve que c’est la chanson « Dream a Little Dream of Me » qu’ils auraient dû mettre pour le générique de la série.
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