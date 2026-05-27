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Suite du sujet abordé par @Newtechnix, sources nextgen-auto.



"Ferrari traverse une zone de turbulences après la présentation de sa nouvelle voiture électrique, la Luce. Entre critiques virulentes, inquiétudes autour de l’identité historique de la marque et chute brutale en bourse, le lancement du modèle a provoqué une onde de choc jusque dans le monde de la Formule 1.



Ferrari ne s’attendait probablement pas à une telle tempête. La présentation de la Ferrari Luce, nouveau modèle électrique quatre portes de la marque italienne, a déclenché une vague de critiques sur les réseaux sociaux et provoqué une forte réaction des marchés financiers.



Le modèle, développé avec la participation de l’ancien designer d’Apple Jony Ive, a été dévoilé par les pilotes de la Scuderia, Lewis Hamilton et Charles Leclerc. Mais l’accueil réservé à cette nouvelle Ferrari 100 % électrique s’est révélé particulièrement brutal.



Selon plusieurs estimations, l’action Ferrari a chuté de 6 à 8 % après la révélation de la Luce, effaçant entre 4 et 5 milliards d’euros de valorisation boursière en seulement quelques heures.



Commercialisée à partir de 550 000 euros en Italie, la Luce devient au passage la Ferrari de série la plus chère hors catégorie supercar. Mais ce n’est pas uniquement le prix qui alimente les critiques.



De nombreux observateurs estiment surtout que le concept même du véhicule menace l’ADN historique de Ferrari, construit autour du bruit des moteurs thermiques, des performances mécaniques et de l’héritage de la compétition automobile.



L’ancien président de Ferrari, Luca di Montezemolo, n’a d’ailleurs pas caché sa colère face à cette nouvelle orientation stratégique.



"Nous risquons de détruire une légende, et cela me rend vraiment triste," a-t-il déclaré lors d’un événement organisé par l’association patronale italienne Confidustria.



Le dirigeant italien de 78 ans a ensuite lancé une phrase particulièrement cinglante, largement relayée dans les médias italiens. "J’espère qu’au moins ils enlèveront le cheval cabré de cette voiture."



Montezemolo s’est également attaqué au design même de la Luce avec une ironie mordante.



"C’est certainement une voiture que les Chinois ne copieront pas," a-t-il lâché.



Des critiques qui font écho à celles formulées par Flavio Briatore, conseiller exécutif d’Alpine, lui aussi très sévère envers le projet électrique de Ferrari.



"J’ai regardé la Ferrari Luce, et cette voiture électrique a un grand avantage," a-t-il ironisé. "Les Chinois ne copieront certainement pas ce modèle."



Montezemolo est ensuite apparu particulièrement ému en évoquant l’évolution actuelle de Ferrari.



"Si je disais vraiment ce que je pense, je nuirais à Ferrari," a-t-il reconnu.



Face à cette avalanche de réactions négatives, le directeur général de Ferrari, Benedetto Vigna, a néanmoins défendu fermement le projet. Avant même la présentation officielle, il assurait déjà ne pas être "inquiet" de la réaction du public face à ce modèle atypique (voir d’autres photos ci-dessous).



Après la chute du titre Ferrari en Bourse, Vigna a également insisté sur le fait que le projet avait été pensé avec une logique économique précise.



"Nous y avons investi beaucoup d’argent," a-t-il expliqué. "Mais nous avons aussi travaillé pour rendre cette voiture rentable."



Cette polémique intervient alors que Ferrari reste l’un des constructeurs de Formule 1 opposés à un retour accéléré vers des réglementations davantage centrées sur les moteurs thermiques à partir de 2027. Une position destinée à défendre son droit à des ADUO (évolutions moteur), droit qui pourrait être fortement atténué si tout le monde devait finalement revoir son V6 turbo l’an prochain."