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The Legend of Zelda : Twilight Princess
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name : The Legend of Zelda : Twilight Princess
platform : Nintendo Wii
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : RPG
european release date : 12/08/2006
us release date : 11/19/2006
japanese release date : 12/02/2006
other versions : GameCube - Nintendo 3DS -
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Portage de TP sur PC (Dusk)


Le portage non-officiel de Twilight Princess (GameCube) vient de sortir, c'est disponible sur PC et smartphone en français.

Version 1.0 :
- Définition débloquée
- Framerate débloqué
- Caméra analogique
- Visée gyroscopique (inspiré de la Wii U ?)
- Options graphiques
- Paramètres de « qualité de vie » : plus difficile, passer les dialogues, les mini-scènes, grimper plus vite, transformations/équipements rapides, avancer le temps avec le chant du soleil, sauvegardes autos.
- Support des Steam Deck et smartphones (Android et iOS)
- Support des modèles et textures modifiés.
- Randomizer à venir, c'est pas annoncé mais je met une pièce sur un mode coop en ligne comme le fait le portage de Ocarina of Time.
TwilitRealm - https://github.com/TwilitRealm/dusk
    tags : zelda twilight princess pc port tp
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    posted the 05/10/2026 at 01:37 PM by 5120x2880
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