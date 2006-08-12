Le portage non-officiel de Twilight Princess (GameCube) vient de sortir, c'est disponible sur PC et smartphone en français.
Version 1.0 :
- Définition débloquée
- Framerate débloqué
- Caméra analogique
- Visée gyroscopique (inspiré de la Wii U ?)
- Options graphiques
- Paramètres de « qualité de vie » : plus difficile, passer les dialogues, les mini-scènes, grimper plus vite, transformations/équipements rapides, avancer le temps avec le chant du soleil, sauvegardes autos.
- Support des Steam Deck et smartphones (Android et iOS)
- Support des modèles et textures modifiés.
- Randomizer à venir, c'est pas annoncé mais je met une pièce sur un mode coop en ligne comme le fait le portage de Ocarina of Time.