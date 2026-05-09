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DOOM sur SNES : 1995 vs 2026
Suite à la ressortie de DOOM sur SNES, nous avons fait une double capture pour comparer les deux versions

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    aeris201, kujiraldine
    posted the 05/09/2026 at 04:07 PM by fdestroyer
    comments (3)
    kujiraldine posted the 05/09/2026 at 04:29 PM
    Autant j'étais au courant de l'arrivée d'une nouvelle version de Doom sur Snes, autant j'étais passé à côté de la sortie d'une nouvelle manette. Et le tout est impressionnant, compte tenu du support! GG!
    choroq posted the 05/09/2026 at 04:54 PM
    Voilà le premier jeu qui m'a fait comprendre pourquoi je ne toucherai plus jamais un FPS, j'ai tellement eu mal au ventre, que le vaccin à très bien marché pour que je n'y retouche plus jamais. Dommage pour moi, il y a "quelques" FPS que j'aurais bien fait. Sympa cette version.
    22 posted the 05/09/2026 at 05:15 PM
    choroq chui pas FPS du tout, limite "anti" mais il y a des diamants qui sort du lot: Bioshock et surtout Cyberpunk persso.
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