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fdestroyer
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DOOM sur SNES : 1995 vs 2026
Suite à la ressortie de DOOM sur SNES, nous avons fait une double capture pour comparer les deux versions
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aeris201
,
kujiraldine
posted the 05/09/2026 at 04:07 PM by
fdestroyer
comments (
3
)
kujiraldine
posted
the 05/09/2026 at 04:29 PM
Autant j'étais au courant de l'arrivée d'une nouvelle version de Doom sur Snes, autant j'étais passé à côté de la sortie d'une nouvelle manette. Et le tout est impressionnant, compte tenu du support! GG!
choroq
posted
the 05/09/2026 at 04:54 PM
Voilà le premier jeu qui m'a fait comprendre pourquoi je ne toucherai plus jamais un FPS, j'ai tellement eu mal au ventre, que le vaccin à très bien marché pour que je n'y retouche plus jamais. Dommage pour moi, il y a "quelques" FPS que j'aurais bien fait. Sympa cette version.
22
posted
the 05/09/2026 at 05:15 PM
choroq
chui pas FPS du tout, limite "anti" mais il y a des diamants qui sort du lot: Bioshock et surtout Cyberpunk persso.
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