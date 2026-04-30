Dans Resynced, l'interface a été repensée pour être plus claire, plus contextuelle et, surtout, entièrement personnalisable, à l'instar d'AC Shadows. Que vous recherchiez un retour d'information précis pour maîtriser de nouveaux systèmes ou une immersion totale, l'objectif est simple : vous permettre de contrôler la quantité d'informations affichées à l'écran et leur affichage.Au premier coup d'œil, vous remarquerez des changements par rapport à la version originale : certains éléments d'interface n'apparaissent désormais que lorsqu'ils sont pertinents, comme la sélection des armes, les indicateurs de combat et les informations de santé. Vous pourrez personnaliser leur visibilité à votre guise ; voyons cela plus en détail.Pour vous faciliter la tâche, Resynced inclut plusieurs préréglages qui vous permettent de profiter directement de votre expérience préférée sans avoir à ajuster les paramètres individuellement :– Active la plupart des éléments de l'interface pour une clarté maximale. Idéal pour une navigation intuitive, des indications claires sur les boutons et un retour visuel précis lors des combats.– Une interface épurée qui supprime certains rappels et éléments mis en évidence, tout en offrant suffisamment d'informations pour vous guider lors des combats et de la navigation.– Affiche uniquement les informations essentielles, telles que la santé d'Edward , les invites d'interaction et les arcs de visée des canons à bord du Jackdaw.– Supprime la quasi-totalité des éléments de l’interface pour une immersion totale. Aucun message, aucun indicateur : seulement votre vigilance, votre sens du timing et le monde qui vous entoure.Vous pouvez toujours commencer par un réglage prédéfini et l'ajuster à partir de là en fonction de votre niveau de confort.Au-delà des préréglages, chaque élément de l'interface d'Assassin's Creed Black Flag Resynced peut être activé ou désactivé individuellement pour ceux qui recherchent une expérience finement paramétrée qui correspond exactement à leur façon de jouer.C'est ici que vous pouvez jouer avec les effets de sang, la visibilité des effets visuels ou les notifications en jeu pour trouver le juste équilibre entre le guidage visuel et l'immersion.Par exemple, si vous êtes un joueur qui apprécie généralement une interface utilisateur minimaliste, voici quelques paramètres que vous pouvez tester :– Vous pouvez laisser les indicateurs de défense et de parade actifs pendant l'apprentissage des nouvelles mécaniques de combat, puis supprimer ultérieurement les barres de santé ou les indicateurs d'attaque une fois que le timing et les animations vous seront familiers.– Vous préférerez peut-être ne garder activés que l’indicateur de visibilité et les indicateurs de vigilance, tout en désactivant les contours ou les indicateurs de perception pour une approche furtive plus instinctive.– Vous pouvez conserver les arcs de visée pour une meilleure lisibilité lors des tirs de canon tout en désactivant d'autres éléments de l'interface utilisateur navale pour une vue plus dégagée de la mer.Ce niveau de granularité vous permet de maîtriser votre expérience. Que vous souhaitiez un retour d'information ciblé pour des systèmes spécifiques ou une interface quasi inexistante.Les combats au sol illustrent parfaitement comment l'interface utilisateur met en valeur les améliorations de gameplay sur lesquelles l'équipe a travaillé pour Assassin's Creed Black Flag Resynced afin d'optimiser la prise de décision des joueurs.Dans sa configuration par défaut, l'interface utilisateur offre un retour visuel plus clair lors des combats, mettant en évidence la profondeur accrue du système de combat remanié, tout en restant toujours optionnelle pour les joueurs qui préfèrent une présentation plus cinématographique ou minimaliste.Par exemple, les barres de santé et de défense des ennemis seront visibles au-dessus de ces derniers afin de faciliter la compréhension et la maîtrise du nouveau mécanisme de défense ennemi .Cet affichage mettra en évidence comment et quand les ennemis sont affaiblis, et comment les différents archétypes d'ennemis réagissent à des actions de combat spécifiques – ce qui est au cœur de la nouvelle profondeur du système de combat où vos choix et le mouvement que vous déclenchez dicteront un combat.Le système de défense repose sur le principe suivant : certains ennemis cèdent rapidement sous la pression incessante de vos attaques à l'épée et deviennent vulnérables à une élimination, tandis que les brutes plus résistantes peuvent voir leur défense brisée par un simple tir, ouvrant ainsi la voie à une élimination. C'est dans cette clarté que réside une grande partie de la profondeur du système par rapport au Black Flag original : les comportements et les faiblesses des ennemis sont plus évidents, et les joueurs qui adaptent leur approche plutôt que de répéter la même tactique sont récompensés.Mais c'est aussi là que les joueurs plus expérimentés peuvent se surpasser. Une fois familiarisés avec les archétypes ennemis, les mouvements de combat et le rythme des phases de défense et d'élimination, réduire ou supprimer les indications visuelles transforme les combats en un défi plus instinctif. Pour ceux qui préfèrent ne pas utiliser les barres de santé et de défense, nous avons ajouté un indicateur visuel : la défense d'un ennemi est brisée lorsque son chapeau ou sa coiffe tombe.La désactivation d'éléments tels que les indicateurs de défense, les barres de santé ennemies ou certains effets visuels recentre l'attention sur les animations, l'espacement et le timing, offrant ainsi une expérience plus difficile et plus cinématographique aux joueurs qui souhaitent tester leur maîtrise du système.: bien que les barres de santé et de défense soient présentes par défaut, Black Flag Resynced reste un jeu d’action-aventure. Le système de combat est similaire à celui du jeu original, les barres de santé et de défense étant optionnelles. Il n’y a ni niveaux, ni score d’équipement, ni barrière à la progression.Nous vous encourageons à expérimenter ! Ce niveau de personnalisation vous permet d'exprimer pleinement votre style. Essayez le jeu avec les paramètres par défaut ou simples pour vous familiariser avec les nouveaux systèmes de combat, d'infiltration et navals avant d'affiner progressivement l'interface au fur et à mesure que vous gagnez en confiance.Que vous préfériez un retour d'information clair pour maîtriser de nouvelles mécaniques ou une présentation plus épurée qui repose sur l'instinct et l'observation, le choix vous appartient toujours.Et pour ceux qui souhaitent s'immerger pleinement, jouer avec une interface minimale ou sans HUD est également un excellent moyen de capturer la beauté des Caraïbes pour des captures d'écran ou des vidéos cinématographiques à partager avec la communauté.Ce ne sont là que quelques-unes des options de personnalisation de l'interface utilisateur disponibles dans Resynced.Pour plus d'informations sur la personnalisation et l'accessibilité, nous partagerons davantage de détails en mai.PS : en tout cas comme je l'ai jamais fait, j'ai hâte(et j'ai même pris le collector ^^)