Bonjour,Comme indiqué dans le titre je cherche quelqu'un avec quelque connaissances sur uTorrent entre autres.Je m'explique, je suis débutant dans le domaine, et sur certains site ils demande de faire du ratio, logique...Je m'étais déjà pencher sur le sujet mais j'ai rien reussi a faire, donc je suis parti sur l'option ratiomaster, mais me voilà avec un compte bloquer.J'arrive a rien, je prend un torrent, et une fois fini dans utorrent il partage plus rien, j'ai essayer d'ouvrir des ports, toucher a des réglages mais rien de rien, peanuts!Je dois mal faire ou comprendre un truc, il y aurais une ame charitable dans le coin pour partager un peu de son temps pour m'aider?