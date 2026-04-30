Bonjour,
Comme indiqué dans le titre je cherche quelqu'un avec quelque connaissances sur uTorrent entre autres.
Je m'explique, je suis débutant dans le domaine, et sur certains site ils demande de faire du ratio, logique...
Je m'étais déjà pencher sur le sujet mais j'ai rien reussi a faire, donc je suis parti sur l'option ratiomaster, mais me voilà avec un compte bloquer.
J'arrive a rien, je prend un torrent, et une fois fini dans utorrent il partage plus rien, j'ai essayer d'ouvrir des ports, toucher a des réglages mais rien de rien, peanuts!
Je dois mal faire ou comprendre un truc, il y aurais une ame charitable dans le coin pour partager un peu de son temps pour m'aider?
-il y a pas réglage particulier a faire, tu es automatiquement en mode partage tant que tu déplace pas ton torrent (ou alors tu as mis a jours l'emplacement de celui-ci après déplacement pour que ton logiciel utorrent le trouve)
-La règle c'est que ton ratio augmente que si quelqu'un cherche a télécharger le torrent chez toi le fait d'avoir le torrent de disponible et ouvert n'augmentera pas ton ratio.
-le problème c'est que les logiciel de téléchargement vont priorisé les seedbox (qui ont des vitesse d'uploade beaucoup plus important que se que tu as sur ton pc) donc les chances qu'une personnes vienne piocher le torrent chez toi est faible et par ricoché tu augmenteras pas ton ratio.
C'est l'alternative à RatioMaster.
Sinon bon courage pour upload.
Oui apparemment ils n'aiment pas ça sur c411,
alors que sur Ygg je leur avais envoyé 2 Po avec ça