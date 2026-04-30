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Help réglages seed Torrent
Bonjour,
Comme indiqué dans le titre je cherche quelqu'un avec quelque connaissances sur uTorrent entre autres.

Je m'explique, je suis débutant dans le domaine, et sur certains site ils demande de faire du ratio, logique...

Je m'étais déjà pencher sur le sujet mais j'ai rien reussi a faire, donc je suis parti sur l'option ratiomaster, mais me voilà avec un compte bloquer.

J'arrive a rien, je prend un torrent, et une fois fini dans utorrent il partage plus rien, j'ai essayer d'ouvrir des ports, toucher a des réglages mais rien de rien, peanuts!

Je dois mal faire ou comprendre un truc, il y aurais une ame charitable dans le coin pour partager un peu de son temps pour m'aider?
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    posted the 04/30/2026 at 11:10 AM by calishnikov
    comments (5)
    shirou posted the 04/30/2026 at 11:22 AM
    Je suis pas un expert mais il me semble que :

    -il y a pas réglage particulier a faire, tu es automatiquement en mode partage tant que tu déplace pas ton torrent (ou alors tu as mis a jours l'emplacement de celui-ci après déplacement pour que ton logiciel utorrent le trouve)
    -La règle c'est que ton ratio augmente que si quelqu'un cherche a télécharger le torrent chez toi le fait d'avoir le torrent de disponible et ouvert n'augmentera pas ton ratio.
    -le problème c'est que les logiciel de téléchargement vont priorisé les seedbox (qui ont des vitesse d'uploade beaucoup plus important que se que tu as sur ton pc) donc les chances qu'une personnes vienne piocher le torrent chez toi est faible et par ricoché tu augmenteras pas ton ratio.
    jf17 posted the 04/30/2026 at 11:26 AM
    C'est simple pour bien partager , il faut que tu sois dans les premiers a télécharger, tout le monde va piocher chez toi. Si tu prends un truc trop vieux c'est mort.
    mercure7 posted the 04/30/2026 at 11:39 AM
    Tape sur Google : "seedbox"

    C'est l'alternative à RatioMaster.


    Sinon bon courage pour upload.
    micheljackson posted the 04/30/2026 at 12:24 PM
    l'option ratiomaster, mais me voilà avec un compte bloquer.
    Oui apparemment ils n'aiment pas ça sur c411,
    alors que sur Ygg je leur avais envoyé 2 Po avec ça
    gasmok2 posted the 04/30/2026 at 12:37 PM
    Ah ok ok
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