Solarr the PC Master

VE.Mais pas queue : à la queue leu leu, les DataCenter, les Smartphones et Jean passe.Et qui détient le soufre ET les raffineries pour raffiner les métaux (déjà) rares nécessaires pour les VE dans les raffineries du Détroit d'ormuz ? l'Iran, pour plus de 30% dans le détroit. bon ça, on n'en parle pas, on préfère parler du génie français : taxer avec plein de x puissance infinie.A l'heure où l'on parle d'indépendance aux pays du Golfe, la marge est donc étroite et je pouffe, quand la propagande s'étouffe, enfin s'époumone.Sinon, entre la pierre, le Bitcoin, et l'or, des trois cités, les lingots d'or ne s'amuz plus : le cours a plongé puis stagne.(oui, c'est chiant à lire)Pénurie d'engrais, production de métaux stratégiques... La guerre au Moyen-Orient plombe le marché du soufre et de l'acide sulfurique et menace l'économie mondialeUn quart du soufre mondial est produit au Moyen-Orient. Ce minerai est essentiel à la production d'engrais et de certains métaux critiques pour la transition énergétique. Ce qui fait redouter des réactions en chaîne dans l'économie.Malgré son odeur désagréable, le minerai jaune vif est très prisé dans différents secteurs de l'économie, dont l'agriculture et l'industrie métallurgique. Une pénurie de soufre, conjuguée aux autres chocs, pourrait provoquer des réactions en chaîne.Environ 80 millions de tonnes de soufre sont produites chaque année dans le monde, selon les chiffres du rapport annuel World Mining Data. Historiquement, il était extrait de mines, mais plus de 90% du soufre aujourd'hui est "coproduit" lors du raffinage du pétrole et du traitement du gaz naturel, explique l'Observatoire français des ressources minérales pour les filières industrielles. Plus précisément lors de l'étape de "désulfuration", qui vise à rendre ces combustibles fossiles moins polluants.De fait, près du quart du soufre mondial est produit au Moyen-Orient chez des géants des hydrocarbures tels que l'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, le Qatar, le Koweït ou l'Iran, toujours d'après le World Mining Data. Et comme une bonne partie du soufre mondial est utilisée en interne par les pays producteurs, "le Moyen-Orient produit en réalité plus de la moitié du soufre commercialisé dans le monde","Plus de 50% du soufre sert à fertiliser les sols, qu'il soit utilisé directement comme engrais ou pour créer de l'acide sulfurique, qui sert lui-même à produire des fertilisants", relève pour franceinfo Aurélien Reys, analyste spécialiste des minerais stratégiques.Or les agriculteurs subissent déjà de plein fouet la hausse des prix des hydrocarbures et d'autres fertilisants produits au Moyen-Orient, comme l'urée, dont le prix a bondi de 70% en quelques semaines d'après Argus. Alors que la région fournit jusqu'à 30% des engrais mondiaux, seuls six bateaux ont pu en sortir depuis le début du conflit le 28 février, selon la société Kpler citée par l'AFP. Ces hausses de prix risquent, à terme, de se répercuter dans les assiettes des consommateurs.(...)Des métaux essentielsPar ailleurs, l'acide sulfurique est "particulièrement important pour le marché des métaux de base", poursuit Bernard Dahdah, analyste mines et métaux chez Natixis. "C'est un réactif clé en hydrométallurgie (…), notamment pour l'extraction de métaux tels que le cuivre, le nickel, l'uranium et les terres rares", développe le spécialiste."Pour produire des sulfates de nickel et de cobalt, qui servent notamment dans les batteries de véhicules électriques NMC [Nickel Manganèse Cobalt],on a développé des procédés qui utilisent de l'acide sulfurique", explique Aurélien Reys. Le prix du soufre a autant augmenté ces dernières années en partie à cause de cet usage en pleine croissance. Or, "l'Indonésie produit 50% du nickel mondial et importe 75% de ses besoins en soufre [depuis le] Moyen-Orient".À lire aussiEn Indonésie, l'exploitation du nickel essentiel aux batteries électriques ruine l'environnementUne hausse du prix du soufre "pourrait se traduire, à terme, par une hausse du prix des batteries ou un ralentissement de la production si la situation perdure trop longtemps, juge Aurélien Reys. Mais les stocks de nickel au niveau mondial sont assez élevés. Ce n'est pas l'urgence aujourd'hui par rapport à l'agriculture."Ne reste plus qu'à espérer une fin rapide des tensions.