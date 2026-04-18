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Nos avis sur le retour surprise de la Neo Geo
Petite vidéo suite à cette annonce invraissemblable!

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    micheljackson
    posted the 04/18/2026 at 08:22 PM by fdestroyer
    comments (11)
    midomashakil posted the 04/18/2026 at 08:25 PM
    mon grand rêve d'enfance
    defcon5 posted the 04/18/2026 at 08:37 PM
    Dès que j'ai confirmation que c'est du RGB, je prends.

    Je vais même la prendre sans confirmations, sans payer (via amazon), et à la réception je n'y toucherai pas jusqu'à ce que je vois les premiers tests qui confirmeront ou infirmeront.... Si pas RGB, retour à l'envoyeur....
    defcon5 posted the 04/18/2026 at 08:52 PM
    y'a déjà des dommages collatéraux ...

    https://x.com/Hipsilon2b/status/2045406699490566345

    "Following the announcement of Neo Geo +, we inform you that we are canceling the pre-orders for Garou MOTW NCI.

    It is impossible for us to manufacture games for 80 euros, so I wish everyone a good purchase."
    fdestroyer posted the 04/18/2026 at 09:05 PM
    defcon5 Effectivement, nous parlons justement de la sortie DIN dans la vidéo

    Sinon, c'était quoi ce Garou MOTW NCI?
    micheljackson posted the 04/18/2026 at 09:07 PM
    defcon5
    Bah y'a pas de raison qu'ils foutent du composite, si ?
    L'originale ne sortait pas nativement un signal RGB ?
    defcon5 posted the 04/18/2026 at 09:15 PM
    fdestroyer bah c'est un revendeur/constructeur de cartmod/repro, non ? Je ne suis pas certain

    micheljackson j'en sais rien, je ne l'ai jamais eu... Fdestroyer, tu confirmes le signal RGB d'origine, sur ta neogeo actuelle ?
    fdestroyer posted the 04/18/2026 at 09:15 PM
    micheljackson L'original sortait bien sûr du RGB, mais la description "Sortie AV" était un peu floue sur leur site

    Mais il semble que c'est bel et bien une sortie RGB après clarification
    fdestroyer posted the 04/18/2026 at 09:17 PM
    defcon5 Oui, et un signal sacrément propre de surcroit.
    micheljackson posted the 04/18/2026 at 09:18 PM
    fdestroyer
    J'en suis au moment où vous en parlez, oui il faudra juste acheter le bon câble je pense.
    Je n'imagine pas qu'ils puissent tout faire à la perfection mais qu'ils ne foutent que du vieux composite comme signal video, ça gueulerait.
    micheljackson posted the 04/18/2026 at 09:21 PM
    Je prendrai sûrement ce câble, jamais je ne reprendrai des câbles chinois...
    https://www.retrogamingcables.co.uk/NEO-GEO-AES-RGB-SCART-CABLE-STEREO-SOUND?search=neo%20geo
    fdestroyer posted the 04/18/2026 at 09:28 PM
    micheljackson Oui ce sont dans les meilleurs ceux-ci. J'avais attendu des mois pour avoir leur câble DreamCast YUV, une merveille!
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