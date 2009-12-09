C'était le 6 avril 2001 que la nouvelle génération de Pokémon, Or et Argent, sortait en magasin en Europe sur GameBoy !
Au programme, une toute nouvelle région, Jotho !
100 nouveaux Pokémon !
L'arrivée des Pokémon shiny (et son fameux Leviathor rouge au Lac Colère)!
Et même la possibilité de retourner à Kanto une fois l'aventure principale achevée !
Quelles sont vos plus beaux souvenirs sur cette génération ?
Avez-vous eu la chance d'y avoir joué à sa sortie ?
Ah et pour l'anecdote mon tout premier shiny dans cette génération, hormis le Leviathor, c'était un Saquedeneu !
Pour la nostalgie je rajoute la publicité TV de l'époque !
Le jeu je l’ai fumé!
Ca reste également la meilleure version avec les 1,3 et 4
Je me rappelle, alors que j'étais encore à fond sur Pokémon Bleu et Rouge, un oncle qui m'apprend que dans 6 mois de nouveaux jeux Pokémon allaient sortir, des nouveaux Pokemon.
Il me met devant son PC 56k, péniblement une page se charge et je vois apparaître les nouveaux Pokemon en image...
Des frissons.
Probablement mes meilleurs souvenirs JV.