C'était le 6 avril 2001 que la nouvelle génération de Pokémon, Or et Argent, sortait en magasin en Europe sur GameBoy !Au programme, une toute nouvelle région, Jotho !100 nouveaux Pokémon !L'arrivée des Pokémon shiny (et son fameux Leviathor rouge au Lac Colère)!Et même la possibilité de retourner à Kanto une fois l'aventure principale achevée !Quelles sont vos plus beaux souvenirs sur cette génération ?Avez-vous eu la chance d'y avoir joué à sa sortie ?Ah et pour l'anecdote mon tout premier shiny dans cette génération, hormis le Leviathor, c'était un Saquedeneu !Pour la nostalgie je rajoute la publicité TV de l'époque !