profile
Pokémon Heart Gold
6
Likers
name : Pokémon Heart Gold
platform : Nintendo DS
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : RPG
multiplayer : oui (local et online)
japanese release date : 09/12/2009
read the reviews
add a review
add a press review
profile
ouroboros4
15
Likes
Likers
ouroboros4
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 691
visites since opening : 1502431
ouroboros4 > blog
Pokémon Or et Argent fêtent leur 25ème anniversaire !


C'était le 6 avril 2001 que la nouvelle génération de Pokémon, Or et Argent, sortait en magasin en Europe sur GameBoy !

Au programme, une toute nouvelle région, Jotho !
100 nouveaux Pokémon !
L'arrivée des Pokémon shiny (et son fameux Leviathor rouge au Lac Colère)!
Et même la possibilité de retourner à Kanto une fois l'aventure principale achevée !

Quelles sont vos plus beaux souvenirs sur cette génération ?
Avez-vous eu la chance d'y avoir joué à sa sortie ?

Ah et pour l'anecdote mon tout premier shiny dans cette génération, hormis le Leviathor, c'était un Saquedeneu !

Pour la nostalgie je rajoute la publicité TV de l'époque !

    tags :
    3
    Likes
    Who likes this ?
    sonilka, burningcrimson, belmoncul
    posted the 04/06/2026 at 07:13 AM by ouroboros4
    comments (10)
    pharrell posted the 04/06/2026 at 07:27 AM
    J’ai pas fait beaucoup de day one mais celui là je m’en souviens! Quelques jours après mes 14 ans, c’est ce que je voulais pour mon anniv mais fallait attendre 2 semaines, attente interminable…

    Le jeu je l’ai fumé!
    thelastone posted the 04/06/2026 at 07:49 AM
    Je me souviens de ma mère et mon oncle m'offrant une GameBoy color violette avec pokémon argent , l'un des plus beaux jours de ma vie en tant que joueur, ma première vraie console perso également.
    Ca reste également la meilleure version avec les 1,3 et 4
    sonilka posted the 04/06/2026 at 07:50 AM
    J'ai encore le souvenir du jour ou j'ai reçu le jeu. Il était sorti depuis 2 semaines et j'avais réussi à convaincre mes parents de me l'acheter. J'avais opté pour Or car je venais tout juste de voir l'épisode avec Scorplane à la TV. Que de bons souvenirs sur ce qui reste ma région préféré.
    thauvinho posted the 04/06/2026 at 08:05 AM
    Mon tout premier Day One même Que de souvenirs sur ce jeu
    trodark posted the 04/06/2026 at 08:07 AM
    Internet n'était pas démocratisé à l'époque
    Je me rappelle, alors que j'étais encore à fond sur Pokémon Bleu et Rouge, un oncle qui m'apprend que dans 6 mois de nouveaux jeux Pokémon allaient sortir, des nouveaux Pokemon.

    Il me met devant son PC 56k, péniblement une page se charge et je vois apparaître les nouveaux Pokemon en image...

    Des frissons.
    burningcrimson posted the 04/06/2026 at 08:08 AM
    J'ai commencé à y jouer avec la rom japonaise sur PC mais au final j'ai recommencé ma partie dès la sortie des cartouches officielles. J'ai acheté Pokémon Argent car à l'époque je trouvais le design de Lugia beaucoup plus original que celui de Oh-Oh. Petite anecdote, mon premier starter sur Pokémon argent a été un Kaiminus shiny mais comme à l'époque je n'avais zucune idée de ce qu'était un shiny, j'ai effacé ma save et recommencé une partie avec un héricendre car je trouvais le kaiminus shiny "moche". Je me rappel encore des combats que je faisais contre mon voisin, mon Noctali lui mettait la misère
    burningcrimson posted the 04/06/2026 at 08:15 AM
    Déjà rien qu'avoir une cartouche avec des paillettes dessus ça me faisait rêver. J'avais poncé les versions R/B/J et j'ai littéralement pété un câble en découvrant le cycle jour/nuit , le PokéMatos et ses options, les types aciers et ténèbres et surtout le fameux boss secret optionnel... Red ! Ha Pokémon c'était quelque chose à l'époque
    burningcrimson posted the 04/06/2026 at 08:18 AM
    Et le fait de revenir à Kanto avec de vrais couleurs et non pas des teintes de rouge ou de bleu
    belmoncul posted the 04/06/2026 at 08:27 AM
    Putain, pour un gosse des années 90-2000 comme moi... car c'est de la nostalgie J'avais la version Argent et à l'école j'étais jaloux et curieux de ceux qui avaient pris la versin Or.
    khazawi posted the 04/06/2026 at 08:36 AM
    À la récréation puis les grandes vacances d'été avec les voisins où on faisait des échanges avec le câble link.
    Probablement mes meilleurs souvenirs JV.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo