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name :
Stranger of Paradise : Final Fantasy Origin
platform :
PC
editor :
Square Enix
developer :
Team Ninja
genre :
action-RPG
multiplayer :
Coop en ligne
other versions :
Xbox One
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PlayStation 4
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Xbox Series X
-
Playstation 5
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dormir13hparjour
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dormir13hparjour
> blog
Anglais ou japonais pour Stranger of Paradise
Est-ce que le jeu en anglais est aussi drôle que dans les trailers avec "Chaos-chaos-chaos" ou est-ce que vous avez choisi la VO ?
.
-
.
tags :
final fantasy
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posted the 04/03/2026 at 03:32 PM by
dormir13hparjour
comments (
12
)
adamjensen
posted
the 04/03/2026 at 03:52 PM
J'ai mis la version japonaise.
Pour moi, la première fois d'un jeu est toujours la plus importante, donc je voulais la version sérieuse.
Le jeu est censé être sérieux, pas comique, mais après, chacun fait comme il l'entend.
shirou
posted
the 04/03/2026 at 03:56 PM
Aucune des deux, le jeux a l'air tellement éclaté au sol que j'ai eu aucune envi d'y toucher
shambala93
posted
the 04/03/2026 at 04:10 PM
Hormis pour le cinéma japonais. J’ai de plus en plus de mal avec la VO nippone dans les jeux, les animes ou série un peu « moins sérieuses ».
Le côté wtf des hommes ou pleurniche des doubleuses, ça passe de moins en moins.
keiku
posted
the 04/03/2026 at 04:21 PM
y a t'il de bonne version anglaise des jeux japonais ? ce serait une première
balf
posted
the 04/03/2026 at 05:05 PM
keiku
pas bcp mais il y en a, tu as par exemple FFXII, et Nier avec la mythique voix de Weiss
grospich
posted
the 04/03/2026 at 05:09 PM
Je l'ai fait en anglais, ça passe quand le gars est caucasien.
Keiku
, j'ai préféré la VA de FF7 Remake à la VO et pareil pour tous les Persona qui ont toujours une bonne VA.
Balf
, je plussoie Nier.
keiku
posted
the 04/03/2026 at 05:18 PM
grospich
persona par contre, non et sur aucun
shambala93
posted
the 04/03/2026 at 05:20 PM
balf
grospich
Absolument ! Ça change des voix « petite culotte »
keiku
posted
the 04/03/2026 at 05:22 PM
grospich
balf
j'avoue, c'est vrai les square enix ont souvent leur doublage meilleurs en anglais qu'en japonais, maintenant que j'y pense... mais je pense que c'est les seuls, mais plus parce que leur doublage japonais sont mauvais que parce que leur doublage anglais sont bon
docteurdeggman
posted
the 04/03/2026 at 06:12 PM
Coupe le son c’est mieux
hyoga57
posted
the 04/03/2026 at 06:30 PM
On ne le diras jamais assez, c’est toujours mieux en VO.
Et puis bon, le doublage Anglais dans les jeux Japonais est souvent catastrophique. J’ai encore en mémoire l’horreur que fût Persona 4 et des licences comme Tales of et Xenoblade.
Le premier NieR restera à jamais une exception, pareil pour Resident Evil et les MGS.
burningcrimson
posted
the 04/03/2026 at 10:21 PM
Bullshit...
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Pour moi, la première fois d'un jeu est toujours la plus importante, donc je voulais la version sérieuse.
Le jeu est censé être sérieux, pas comique, mais après, chacun fait comme il l'entend.
Le côté wtf des hommes ou pleurniche des doubleuses, ça passe de moins en moins.
Keiku, j'ai préféré la VA de FF7 Remake à la VO et pareil pour tous les Persona qui ont toujours une bonne VA.
Balf, je plussoie Nier.
Absolument ! Ça change des voix « petite culotte »
Et puis bon, le doublage Anglais dans les jeux Japonais est souvent catastrophique. J’ai encore en mémoire l’horreur que fût Persona 4 et des licences comme Tales of et Xenoblade.
Le premier NieR restera à jamais une exception, pareil pour Resident Evil et les MGS.