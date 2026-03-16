Par souci de transparence : cette mise à jour n’introduira aucun nouveau contenu dans le jeu. Elle sera publiée uniquement pour la version PS5 du jeu et vise uniquement à lui permettre de tirer parti des capacités matérielles étendues offertes par le système PS5 Pro.

Enfin CP 77 va recevoir sa toute première maj destiné à la PS5 PRO.Jusqu'à présent le jeu ne tournait que dans sa version PS5 Basique (qui n'a que le RT Shadow réservé à son mode qualité)!On espère une maj bien bossée pour la gène occasionnée !