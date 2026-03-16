Enfin CP 77 va recevoir sa toute première maj destiné à la PS5 PRO.
Jusqu'à présent le jeu ne tournait que dans sa version PS5 Basique (qui n'a que le RT Shadow réservé à son mode qualité)!
On espère une maj bien bossée pour la gène occasionnée !
Par souci de transparence : cette mise à jour n’introduira aucun nouveau contenu dans le jeu. Elle sera publiée uniquement pour la version PS5 du jeu et vise uniquement à lui permettre de tirer parti des capacités matérielles étendues offertes par le système PS5 Pro.
tags :
posted the 03/16/2026 at 04:58 PM by neptonic