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Cyberpunk 2077
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name : Cyberpunk 2077
platform : Playstation 5
editor : Bandai Namco Games
developer : CD Projekt Red
genre : RPG
other versions : PC - Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X
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CDPR annonce enfin la toute première MAJ PS5 PRO pour Cyberpunk 2077 !
Enfin CP 77 va recevoir sa toute première maj destiné à la PS5 PRO.
Jusqu'à présent le jeu ne tournait que dans sa version PS5 Basique (qui n'a que le RT Shadow réservé à son mode qualité)!

On espère une maj bien bossée pour la gène occasionnée !

Par souci de transparence : cette mise à jour n’introduira aucun nouveau contenu dans le jeu. Elle sera publiée uniquement pour la version PS5 du jeu et vise uniquement à lui permettre de tirer parti des capacités matérielles étendues offertes par le système PS5 Pro.


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    link49
    posted the 03/16/2026 at 04:58 PM by neptonic
    comments (2)
    darkwii posted the 03/16/2026 at 05:06 PM
    Je veux la maj pour the witcher 3 Switch 2
    rogeraf posted the 03/16/2026 at 05:15 PM
    J'ai senti le sol trembler
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