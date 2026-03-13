Voici une liste de jeux exclusifs Playstation disponibles Day one sur Projet Helix grâce aux portages sur PC.

Cela permettra aux joueurs Xbox qui n'ont pas de Playstation d'avoir accès, via le format PC, à ses excellents jeux....



DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH

Sam et ses compagnons partent à nouveau en voyage pour sauver l'humanité de l'extinction. Suivez-les à travers un monde rempli d'obstacles et d'ennemis surnaturels, et répondez à cette question : aurions-nous dû établir des liens ?



Marvel's Spider-Man 2

Dépassez vos limites. Ensemble. L'incroyable puissance du symbiote force Peter Parker et Miles Morales à se dépasser et à trouver le bon équilibre entre leurs vies, leurs amitiés et leurs responsabilités dans un nouveau chapitre palpitant de la franchise Spider-Man.



Stellar Blade

Sauvez l'humanité de l'extinction dans le jeu d'action et d'aventure post-apocalyptique Stellar Blade™. Plongez dans des combats foudroyants et une trame riche en rebondissements alors que vous dévoilez les mystères de la chute de la Terre.



God of War Ragnarök

Kratos et Atreus partent en quête de réponses avant l'arrivée du Ragnarök, désormais sur PC.



The Last of Us™ Part II Remastered

Pour la première fois sur PC, découvrez le titre élu plus de 300 fois Jeu de l'année. Retrouvez l'histoire d'Ellie et d'Abby avec des améliorations graphiques, des modes de jeu comme l'expérience de survie roguelike Sans retour, et plus encore.



Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT

Une tempête approche. Découvrez l'édition complète de Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT sur PC. Tracez votre propre voie dans ce jeu d'action-aventure en monde ouvert et découvrez tous ses secrets. Un titre Sucker Punch Productions, Nixxes Software et PlayStation Studios.



The Last of Us™ Part I

Découvrez le jeu aux multiples récompenses qui a inspiré la série TV à succès. Menez Joel et Ellie à travers une Amérique post-apocalyptique, et rencontrez des alliés et ennemis inoubliables dans The Last of Us™.



Marvel’s Spider-Man Remastered

Dans Marvel’s Spider-Man Remastered, les mondes de Peter Parker et de Spider-Man entrent en collision dans une histoire originale et riche en action. Incarnez un Peter Parker aguerri combattant le crime contre des ennemis emblématiques dans le New York de Marvel.



God of War

Sa vengeance contre les dieux de l'Olympe étant bien derrière lui, Kratos vit désormais comme un simple habitant du royaume des dieux (et des monstres) nordiques. C'est dans ce monde inhospitalier et cruel qu'il doit combattre pour sa survie... et apprendre à son fils à en faire de même.



Horizon Forbidden West™ Complete Edition

Profitez de l'expérience Horizon Forbidden West™ complète grâce à du contenu bonus et l'extension Burning Shores. L'extension Burning Shores inclut du contenu additionnel, avec des quêtes, personnages et expériences inédits dans une nouvelle zone aussi magnifique qu'impitoyable.



Days Gone

Enfourchez votre moto et survivez à l'Amérique post-pandémique. Incarnez Deacon St. John, un drifter et chasseur de primes qui arpente le territoire dévasté sur sa moto, combattant pour sa survie et cherchant une raison de vivre dans ce jeu d'action-aventure en monde ouvert.



Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Après les événements de Marvel’s Spider-Man Remastered, le jeune Miles Morales s'adapte à sa nouvelle vie dans les pas de son mentor, Peter Parker, en tant que nouveau Spider-Man. Quand une lutte de pouvoir menace de détruire sa ville, Miles doit endosser la tenue de Spider-Man et s'en montrer digne



UNCHARTED™: Legacy of Thieves Collection

Incarnez Nathan Drake et Chloe Frazer dans leurs aventures indépendantes, où chacun devra confronter son passé et forger son héritage. Ce jeu contient les aventures solo acclamées par la critique UNCHARTED 4: A Thief's End et UNCHARTED: The Lost Legacy.



Horizon Zero Dawn™ Complete Edition

Découvrez la quête légendaire d'Aloy et dévoilez les mystères d'un monde futur dominé par les machines. Utilisez de puissantes attaques tactiques contre vos proies tout en explorant un monde majestueux dans ce jeu d'action-RPG primé !



MARVEL Tōkon: Fighting Souls

Rassemblez votre équipe de personnages légendaires de Marvel dans ce jeu de combat en équipe ultime à 4 contre 4.



Horizon Zero Dawn™ Remastered

Découvrez Horizon Zero Dawn™, acclamé par la critique, avec de nouveaux graphismes et des fonctionnalités améliorées. Dans un futur lointain où des machines gigantesques parcourent la Terre, des colonies humaines isolées survivent sous forme de tribus dans les vestiges d'une civilisation oubliée.



Until Dawn

Refondu et amélioré pour PC, Until Dawn vous invite à revivre le cauchemar et à vous immerger dans un slasher angoissant où chaque décision peut faire toute la différence entre la vie et la mort.



Marvel's Spider-Man 2 - Digital Deluxe Upgrade

Dépassez vos limites. Ensemble. L'incroyable puissance du symbiote force Peter Parker et Miles Morales à se dépasser et à trouver le bon équilibre entre leurs vies, leurs amitiés et leurs responsabilités dans un nouveau chapitre palpitant de la franchise

Spider-Man.



Ratchet & Clank: Rift Apart

Lancez-vous dans une aventure interdimensionnelle avec Ratchet et Clank... désormais sur PC ! Aidez nos deux héros à combattre un empereur diabolique venu d'une autre réalité en traversant à toute vitesse des mondes bourrés d'action !



Days Gone - DLC « Broken Road »

Combattez pour survivre dans la version définitive de Days Gone. Affrontez des hordes de mutants dans la dure et triste réalité de la région de Farewell.



Sackboy™: A Big Adventure

PARFAITEMENT ADAPTÉ POUR PC L'emblématique Sackboy de PlayStation® débarque en furie sur PC avec un jeu de plateformes 3D palpitant en multijoueur. Un voyage épique rempli de défis acrobatiques. Des commandes immersives. Du multijoueur collaboratif, chaotique et délirant.



The Last of Us™ Part I - Passer à l'édition Deluxe numérique

Les détenteurs de l'édition standard numérique de The Last of Us™ Part I peuvent passer à l'édition Deluxe numérique pour un coût supplémentaire.

Mise à niveau God of War Ragnarök Édition Deluxe numérique

Kratos et Atreus partent en quête de réponses avant l'arrivée du Ragnarök, désormais sur PC.



HELLDIVERS™ Dive Harder Edition

HELLDIVERS™ est un jeu de tir coopératif hardcore à double manette. Les joueurs rejoignent une unité d'élite appelée les HELLDIVERS, et doivent coopérer pour protéger la SUPER-TERRE et vaincre les ennemis de l'humanité dans une guerre intergalactique intense.



Returnal

BRISEZ LE CYCLE Combattez pour votre survie dans ce jeu de tir à la troisième personne récompensé qui apporte l'histoire de Selene sur PC. Affrontez les défis du genre roguelike. Faites face à vos ennemis dans un déluge de balles. Voyagez dans Returnal™ avec un autre joueur.



Midnight Murder Club

Un jeu palpitant mêlant horreur et ambiance dans un manoir plongé dans le noir. Avec une lampe torche, un pistolet et une discussion vocale de proximité, rassemblez jusqu'à cinq amis. Furetez et criez lors d'accrochages tendus au pistolet, ponctués de pièges, le tout dans le noir complet.



Lost Soul Aside

Dans Lost Soul Aside™, embarquez pour une odyssée épique afin de sauver votre jeune sœur, et l'humanité tout entière, de mystérieux envahisseurs dimensionnels venus de par-delà les étoiles.



LEGO® Horizon Adventures

Rejoignez la chasseuse de machines Aloy et sa bande de héros truculents dans une quête pour sauver le monde et découvrir les secrets de son passé. Plongez dans une aventure captivante, personnalisez à l'infini et combattez en solo ou avec vos amis.



LEGO® Horizon Adventures™ - Upgrade to Digital Deluxe Edition

Rejoignez la chasseuse de machines Aloy et sa bande de héros truculents dans une quête pour sauver le monde et découvrir les secrets de son passé. Plongez dans une aventure captivante, personnalisez à l'infini et combattez en solo ou avec vos amis.



Everybody's Gone to the Rapture

Avec un monde ouvert magnifique et très détaillé, ainsi qu'une bande originale envoutante, Everybody’s Gone to the Rapture vous offre le meilleur de la narration non-linéaire.