Liste des exclusivités PS dispos Day One sur Projet Helix
Voici une liste de jeux exclusifs Playstation disponibles Day one sur Projet Helix grâce aux portages sur PC.
Cela permettra aux joueurs Xbox qui n'ont pas de Playstation d'avoir accès, via le format PC, à ses excellents jeux....

DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH
Sam et ses compagnons partent à nouveau en voyage pour sauver l'humanité de l'extinction. Suivez-les à travers un monde rempli d'obstacles et d'ennemis surnaturels, et répondez à cette question : aurions-nous dû établir des liens ?

Marvel's Spider-Man 2
Dépassez vos limites. Ensemble. L'incroyable puissance du symbiote force Peter Parker et Miles Morales à se dépasser et à trouver le bon équilibre entre leurs vies, leurs amitiés et leurs responsabilités dans un nouveau chapitre palpitant de la franchise Spider-Man.

Stellar Blade
Sauvez l'humanité de l'extinction dans le jeu d'action et d'aventure post-apocalyptique Stellar Blade™. Plongez dans des combats foudroyants et une trame riche en rebondissements alors que vous dévoilez les mystères de la chute de la Terre.

God of War Ragnarök
Kratos et Atreus partent en quête de réponses avant l'arrivée du Ragnarök, désormais sur PC.

The Last of Us™ Part II Remastered
Pour la première fois sur PC, découvrez le titre élu plus de 300 fois Jeu de l'année. Retrouvez l'histoire d'Ellie et d'Abby avec des améliorations graphiques, des modes de jeu comme l'expérience de survie roguelike Sans retour, et plus encore.

Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT
Une tempête approche. Découvrez l'édition complète de Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT sur PC. Tracez votre propre voie dans ce jeu d'action-aventure en monde ouvert et découvrez tous ses secrets. Un titre Sucker Punch Productions, Nixxes Software et PlayStation Studios.

The Last of Us™ Part I
Découvrez le jeu aux multiples récompenses qui a inspiré la série TV à succès. Menez Joel et Ellie à travers une Amérique post-apocalyptique, et rencontrez des alliés et ennemis inoubliables dans The Last of Us™.

Marvel’s Spider-Man Remastered
Dans Marvel’s Spider-Man Remastered, les mondes de Peter Parker et de Spider-Man entrent en collision dans une histoire originale et riche en action. Incarnez un Peter Parker aguerri combattant le crime contre des ennemis emblématiques dans le New York de Marvel.

God of War
Sa vengeance contre les dieux de l'Olympe étant bien derrière lui, Kratos vit désormais comme un simple habitant du royaume des dieux (et des monstres) nordiques. C'est dans ce monde inhospitalier et cruel qu'il doit combattre pour sa survie... et apprendre à son fils à en faire de même.

Horizon Forbidden West™ Complete Edition
Profitez de l'expérience Horizon Forbidden West™ complète grâce à du contenu bonus et l'extension Burning Shores. L'extension Burning Shores inclut du contenu additionnel, avec des quêtes, personnages et expériences inédits dans une nouvelle zone aussi magnifique qu'impitoyable.

Days Gone
Enfourchez votre moto et survivez à l'Amérique post-pandémique. Incarnez Deacon St. John, un drifter et chasseur de primes qui arpente le territoire dévasté sur sa moto, combattant pour sa survie et cherchant une raison de vivre dans ce jeu d'action-aventure en monde ouvert.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
Après les événements de Marvel’s Spider-Man Remastered, le jeune Miles Morales s'adapte à sa nouvelle vie dans les pas de son mentor, Peter Parker, en tant que nouveau Spider-Man. Quand une lutte de pouvoir menace de détruire sa ville, Miles doit endosser la tenue de Spider-Man et s'en montrer digne

UNCHARTED™: Legacy of Thieves Collection
Incarnez Nathan Drake et Chloe Frazer dans leurs aventures indépendantes, où chacun devra confronter son passé et forger son héritage. Ce jeu contient les aventures solo acclamées par la critique UNCHARTED 4: A Thief's End et UNCHARTED: The Lost Legacy.

Horizon Zero Dawn™ Complete Edition
Découvrez la quête légendaire d'Aloy et dévoilez les mystères d'un monde futur dominé par les machines. Utilisez de puissantes attaques tactiques contre vos proies tout en explorant un monde majestueux dans ce jeu d'action-RPG primé !

MARVEL Tōkon: Fighting Souls
Rassemblez votre équipe de personnages légendaires de Marvel dans ce jeu de combat en équipe ultime à 4 contre 4.

Horizon Zero Dawn™ Remastered
Découvrez Horizon Zero Dawn™, acclamé par la critique, avec de nouveaux graphismes et des fonctionnalités améliorées. Dans un futur lointain où des machines gigantesques parcourent la Terre, des colonies humaines isolées survivent sous forme de tribus dans les vestiges d'une civilisation oubliée.

Until Dawn
Refondu et amélioré pour PC, Until Dawn vous invite à revivre le cauchemar et à vous immerger dans un slasher angoissant où chaque décision peut faire toute la différence entre la vie et la mort.

Marvel's Spider-Man 2 - Digital Deluxe Upgrade
Dépassez vos limites. Ensemble. L'incroyable puissance du symbiote force Peter Parker et Miles Morales à se dépasser et à trouver le bon équilibre entre leurs vies, leurs amitiés et leurs responsabilités dans un nouveau chapitre palpitant de la franchise
Spider-Man.

Ratchet & Clank: Rift Apart
Lancez-vous dans une aventure interdimensionnelle avec Ratchet et Clank... désormais sur PC ! Aidez nos deux héros à combattre un empereur diabolique venu d'une autre réalité en traversant à toute vitesse des mondes bourrés d'action !

Days Gone - DLC « Broken Road »
Combattez pour survivre dans la version définitive de Days Gone. Affrontez des hordes de mutants dans la dure et triste réalité de la région de Farewell.

Sackboy™: A Big Adventure
PARFAITEMENT ADAPTÉ POUR PC L'emblématique Sackboy de PlayStation® débarque en furie sur PC avec un jeu de plateformes 3D palpitant en multijoueur. Un voyage épique rempli de défis acrobatiques. Des commandes immersives. Du multijoueur collaboratif, chaotique et délirant.

The Last of Us™ Part I - Passer à l'édition Deluxe numérique
Les détenteurs de l'édition standard numérique de The Last of Us™ Part I peuvent passer à l'édition Deluxe numérique pour un coût supplémentaire.
Mise à niveau God of War Ragnarök Édition Deluxe numérique
Mise à niveau God of War Ragnarök Édition Deluxe numérique 19 sept. 2024
Kratos et Atreus partent en quête de réponses avant l'arrivée du Ragnarök, désormais sur PC.

HELLDIVERS™ Dive Harder Edition
HELLDIVERS™ est un jeu de tir coopératif hardcore à double manette. Les joueurs rejoignent une unité d'élite appelée les HELLDIVERS, et doivent coopérer pour protéger la SUPER-TERRE et vaincre les ennemis de l'humanité dans une guerre intergalactique intense.

Returnal
BRISEZ LE CYCLE Combattez pour votre survie dans ce jeu de tir à la troisième personne récompensé qui apporte l'histoire de Selene sur PC. Affrontez les défis du genre roguelike. Faites face à vos ennemis dans un déluge de balles. Voyagez dans Returnal™ avec un autre joueur.

Midnight Murder Club
Un jeu palpitant mêlant horreur et ambiance dans un manoir plongé dans le noir. Avec une lampe torche, un pistolet et une discussion vocale de proximité, rassemblez jusqu'à cinq amis. Furetez et criez lors d'accrochages tendus au pistolet, ponctués de pièges, le tout dans le noir complet.

Lost Soul Aside
Dans Lost Soul Aside™, embarquez pour une odyssée épique afin de sauver votre jeune sœur, et l'humanité tout entière, de mystérieux envahisseurs dimensionnels venus de par-delà les étoiles.

LEGO® Horizon Adventures
Rejoignez la chasseuse de machines Aloy et sa bande de héros truculents dans une quête pour sauver le monde et découvrir les secrets de son passé. Plongez dans une aventure captivante, personnalisez à l'infini et combattez en solo ou avec vos amis.

LEGO® Horizon Adventures™ - Upgrade to Digital Deluxe Edition
Rejoignez la chasseuse de machines Aloy et sa bande de héros truculents dans une quête pour sauver le monde et découvrir les secrets de son passé. Plongez dans une aventure captivante, personnalisez à l'infini et combattez en solo ou avec vos amis.

Everybody's Gone to the Rapture
Avec un monde ouvert magnifique et très détaillé, ainsi qu'une bande originale envoutante, Everybody’s Gone to the Rapture vous offre le meilleur de la narration non-linéaire.
STEAM - https://store.steampowered.com/franchise/playstationstudios/
    posted the 03/13/2026 at 09:29 AM by zboubi480
    comments (24)
    calishnikov posted the 03/13/2026 at 09:39 AM
    Death stranding 2 ne seras sans doute plus exclu d’ici la.
    zephon posted the 03/13/2026 at 09:43 AM
    et y aura pas de maj sony pour en bloquer l'accès sur helix ?
    gamerdome posted the 03/13/2026 at 09:48 AM
    C'est une belle liste, mais je ne sais pas si ça fera redécoller significativement leurs ventes.

    Est-ce que la Helix va bien se vendre ? Et surtout, qui n'a pas encore fait ces jeux (sur Playsation ou PC) s'ils voulaient les faire ?
    victornewman posted the 03/13/2026 at 09:49 AM
    demande de ban
    ouroboros4 posted the 03/13/2026 at 09:54 AM
    romgamer6859 posted the 03/13/2026 at 09:58 AM
    et si tu veux jouer aux suites...PS6
    guiguif posted the 03/13/2026 at 10:06 AM
    Sony risque surtout de supprimer les jeux de Steam.
    niflheim posted the 03/13/2026 at 10:07 AM
    zephon pas besoin, Windows s'en chargera lui même https://www.youtube.com/watch?v=oUgy8SO_75g&t=760s ça va faire drôle aux joueurs console Xbox qui n'ont jamais joué sur PC de voir des messages apparaitre à l'écran "compilations des shaders" "optimisation pour votre PC... patientez" "préparation des nuanceurs"

    Il y en a qui vont vite déchanter car on sera loin d'une expérience souple et grand public de celui d'une console.

    Faudra aussi apprendre à bidouiller, par exemple les problèmes de pilotes graphiques si un jeu se lance pas https://www.reddit.com/r/ROGAlly/comments/1obds1c/xbox_rog_ally_x_bf6_gpu_drivers/?tl=fr
    keiku posted the 03/13/2026 at 10:08 AM
    ce n'est pas exclusif a playstation vu que c'est déjà sorti sur pc...
    rogeraf posted the 03/13/2026 at 10:10 AM
    Tu m'étonnes que Sony veut retirer ses exclues sur PC. Ca doit les embêter que ca arrive derrière sur la prochaine XBOX. Japonais (Nintendo, Sony) , Américains (Big Microsoft) = concurrents pas copains copains
    ouroboros4 posted the 03/13/2026 at 10:10 AM
    guiguif j'ai des doutes quand même
    negan posted the 03/13/2026 at 10:10 AM
    Balek en plus Sony les enlèvera a terme.
    zekk posted the 03/13/2026 at 10:12 AM
    negan le mec veut juste s'astiquer, alors que bon ça ne sera pas ça qui sera un game changer
    ootaniisensei posted the 03/13/2026 at 10:12 AM
    guiguif Vu les ventes ça va pas changé grand chose
    keiku posted the 03/13/2026 at 10:14 AM
    niflheim j'ai juste envie de direque dans ta video, que la radeon 890M dans la rog ne sait pas faire tourner spiderman 2 car en dessous de la config minimum pour le faire tourner, julien chiese c'est pas une référence a banir de tout argument
    romgamer6859 posted the 03/13/2026 at 10:24 AM
    Une partie de ces jeux est sortie sur ps4, donc si t'avais vraiment voulu y jouer ça aurait été possible pour pas cher
    junaldinho posted the 03/13/2026 at 10:29 AM
    Guiguif ils retirerons jamais les jeux pour ceux qui les ont déjà achetés. Pour les autres non plus.
    sickjackz posted the 03/13/2026 at 10:35 AM
    Entre l’article d’hier et celui la... c’est encore possible de creuser plus profond?...
    guiguif posted the 03/13/2026 at 10:36 AM
    junaldinho C'est deja arrivé, rien que dernièrement avec plusieurs jeux Disney. Après oui ceux qui les ont deja acheté y auront toujours accès.

    ootaniisensei Alors pourquoi les PCistes chouinaient sur les reseaux parce que Sony voulait arrêter le PC ?
    zorroauditore posted the 03/13/2026 at 10:54 AM
    guiguif Au pire les joueurs joueront aux versions crackées des jeux plays.
    jaysennnin posted the 03/13/2026 at 11:22 AM
    pas si mal pour le projet hélicobite (oui c'est plus marrant comme ça)
    zboubi480 posted the 03/13/2026 at 11:48 AM
    Ça fait un sacré lineup de lancement, peut être même le plus gros lineup de lancement ever
    zboubi480 posted the 03/13/2026 at 12:36 PM
    deathegg un mec qui fait de l’humour sur les enfants handicapés, oui je censure direct. Ma patience a des limites. Si t'es pas content, va en parler avec Shank mais tu foutras plus les pieds en dessous de mes posts !
